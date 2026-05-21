In het februarinummer van Music Emotion konden we kennismaken met een prototype van een nieuwe geïntegreerde versterker met dac, de iD85 van Leema Acoustics. Een uitgelezen kans om te zien hoe een klein innovatief hifi-merk te werk gaat bij het ontwikkelen van nieuwe hifi-componenten. We noemden het alvast een veelbelovende versterker. Tijdens de recente Bristol HiFi Show, die in Engeland plaatsvond van 20 tot en met 22 februari, was het zover. Het publiek kon er voor het eerst uitgebreid kennismaken met de definitieve productie-exemplaren. Natuurlijk werd er ook een kersverse i85 (zonder dac) voor ons ingevlogen naar Nederland.
De eerste indruk
Als de i85 uit de doos komt, stelt de eerste indruk zeker niet teleur. Al direct is merkbaar dat de afwerking ten opzichte van het prototype aanzienlijk beter is. Aan de voorzijde zien we mooie aluminium knoppen en het display zit nu mooi strak gemonteerd in het voorste panel, dat met een mooie structuur is afgewerkt. De bovenkant is strak gespoten. In de doos vinden we nu een bijbehorende afstandsbediening, beknopt, lekker duidelijk en goed in de hand liggend. Ook wordt een goede kwaliteit stroomkabel meegeleverd. De i85 is best zwaar uitgevoerd, dat merk je dan ook bij het optillen.
De achterzijde
Ten opzichte van het prototype is de achterzijde nu wel een heel ander verhaal. Een mooie duidelijke lay-out met fraaie vergulde luidsprekeraansluitingen, waarop mijn Siltech Legend luidsprekerkabels met banaanpluggen zonder enige speling konden worden aangesloten. Diverse rca-aansluitingen, waaronder een voor phono en alle benodigde keurmerken. Om die alleen al te verkrijgen, dat kost bij ontwikkelaars tijd. Het eerder geteste prototype betrof een iD85, dat wil zeggen dat een dac was ingebouwd. Dit exemplaar is een i85, dus zonder dac. Vandaar dat we op de achterzijde ook een blindplaat zien gemonteerd, op de plaats waar bij de iD85 digitale aansluitingen zitten. De handige aparte aansluiting voor een subwoofer heeft gelukkig het productiestadium overleefd. Er zijn geen gebalanceerde aansluitingen voorhanden, maar desondanks biedt de Leema i85 ruime aansluitingsmogelijkheden en met 85 watt vermogen per kanaal bij 8 ohm kun je er goed mee uit de voeten.
De tweede indruk
In standby-mode zien we op het display een rode led branden, en bij in- en uitschakelen zijn degelijke schakeltikken te horen van de relais, dat voelt goed. Bij het prototype roemden we al het fraaie display en de mooie blauwe kleur van de leds, ook rondom de twee bedieningsknoppen, dat is nu niet anders. De voetjes zijn gedempt en gemaakt van een rubberen legering, waardoor de Leema i85 rotsvast genageld staat op het audiorack, er is geen beweging in te krijgen. Ingeschakeld ziet de versterker er op een audiorack fraai en modern uit.
Luisteren via de hoofdtelefoon
Op het prototype zat wel een hoofdtelefoonaansluiting, maar nog niet werkend. Daar ging dus nu de eerste aandacht naar uit. Voor de test werd gebruik gemaakt van de Sennheiser HD800S, nog steeds mijn referentie dynamische hoofdtelefoon. Deze is, vanwege de hoge impedantie (300 ohm) soms lastig aan te sturen als er te weinig vermogen op de hoofdtelefoonaansluiting wordt geleverd. Meerdere tracks zijn beluisterd van de legendarische gitarist Fausto Mesonella, op een sacd van het audiofiele Italiaanse label Fonè, het album ‘Madama Terra’ (sacd201). De opnames op dit album zijn van een fenomenale kwaliteit en gelukkig is dat via de Sennheiser ook te horen. Dit betekent dat je een keur aan hoofdtelefoons op de Leema i85 kunt aansluiten zonder problemen.
Luisteren via luidsprekers
Opnieuw is de Leema i85 aan de Bowers & Wilkins 805 D4 gelegd, via Siltech Legend G9 (goud/zilver) luidsprekerkabels, en eveneens met Siltech Legend 680i rca interlinks verbonden aan een Esoteric K-05XD sacd-speler. Uiteraard was het niet mogelijk om het prototype van de Leema iD85 met deze versterker te vergelijken, omdat deze nu geen dac bevat. We hebben echter eerder al vastgesteld, dat als je deze versterker wel met dac bestelt, je daarmee goed uit bent. De ESS Technology ES 9028 Pro 32-bit dac klonk bij de vorige test uitstekend, en we hebben geen redenen aan te nemen dat dit nu niet zo zou zijn. Dus de focus lag nu nog meer op het analoge deel van de Leema.
Opnieuw Anna Lapwood
De vorige keer is lang geluisterd naar de cd ‘Firedove’ van de Britse organiste Anna Lapwood, met name naar track 7, het gelijknamige Firedove (Sony 19802809272). Hier wordt wel in extreme mate gebruik gemaakt van het totale frequentiespectrum. Van de allerhoogste fluitregisters tot het 32-voet baspedaal van het orgel, gecombineerd met een koor sopranen, waardoor in de hoge frequenties ook nog eens een zeer sterke dynamiek ontstaat. Daar tussendoor is een vioolsolo te horen, die bij sommige installaties een beetje wegvalt in het totale geweld. Dat is hier niet het geval, de definitie blijft goed overeind. Het definitieve productie-exemplaar klinkt even goed als het prototype. Dit betekent dat Leema al in een vroeg stadium goed haar huiswerk heeft gedaan.
Samara Joy
Vervolgens luisteren we naar het prachtige album van de Amerikaanse jazz-zangeres Samara Joy. Haar cd ‘Linger Awhile’ is prachtig en intiem opgenomen en ze beschikt over een bijzonder mooie lage altstem. Om die goed en zuiver weer te geven moet de versterking wel kloppen. De track Can’t Get Out Of this Mood stelt wat dat betreft gerust. Een precieze plaatsing van haar stem midden in het geluidsbeeld, mooie diepte en breedte en een plukbas die niet meer laat horen dan de natuurlijke bastonen van de klankkast en dus niet te vet, zoals maar al te vaak gebeurt. Ook de track Misty klinkt indrukwekkend goed (Verve 00602448266491). De Leema i85 biedt een vrijwel neutrale geluidsweergave, met een klein vleugje warmte.
Fourplay
De vorige keer hebben we het prototype beoordeeld met de sacd ‘Elixir’. Dit keer doen we dat met een andere prachtige sacd-uitgave van het beroemde jazz-kwartet, namelijk het album ‘Between The Sheets’ (Evosound evsa1623S). Deze sacd is erg geschikt om mee te reviewen. Dynamiek, lage elektrische basgitaren, hoge akoestische gitaarsnaren, divers slagwerk en zangstemmen, heerlijk om naar te luisteren. Het hoge detailniveau en de vele nuances in het muziekbeeld zijn via de Bowers & Wilkins 805 D4 goed waar te nemen, en de diamond tweeters klinken via de Leema i85 fraai helder, zonder overstraling.
Conclusie
Het heeft lang geduurd voordat Leema uiteindelijk de definitieve productieversie van de i85 aan het publiek voorstelde, ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Maar dat is dan ook te horen. De Leema i85 is een geïntegreerde versterker zonder exotische toeters of bellen, alhoewel wel met standaard aansluitingen voor phono en een subwoofer. Voor heel veel muziekliefhebbers is dit meer dan genoeg. Leema laat je niet betalen voor digitale aansluitingen als je die niet nodig hebt, hulde daarvoor. Wil je dat wel, dan kan dat met de iD85. Deze nieuwe versterker bevindt zich in een felbevochten en behoorlijk vol marktsegment, waarin veel gerenommeerde merken een ijzersterk aanbod hebben. De Leema i85 zal daarin zijn plaats moeten zien te vinden. Mocht u in de markt zijn voor een nieuwe geïntegreerde versterker, dan is het zeker de moeite waard om deze nieuwe Leema i85 in uw oriëntatierondes mee te nemen.
Prijzen
Leema Acoustics i85 (zilver of zwart) € 1.995,-
Leema Acoustics iD85 met dac € 2.498,-
GVR Audio, www.gvraudio.eu
Leema Acoustics: www.leema-acoustics.com
