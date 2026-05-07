Blink introduceert zijn eerste videodeurbellen met 2K-videokwaliteit

07 mei 2026 1 Minuut 0 Reacties
Een haarscherpe videodeurbel-ervaring voor een toegankelijke prijs

Blink, wat valt onder Amazon, introduceert zijn eerste videodeurbellen met 2K-videokwaliteit, verkrijgbaar in een bekabelde en draadloze variant. De Blink Wired Doorbell 2K+ en Blink Battery 2K+ leveren haarscherpe videokwaliteit, van top tot teen en onder uitdagende omstandigheden. Met deze nieuwe videodeurbellen zet het elektronicabedrijf de volgende stap in het toegankelijk maken van slimme huisbeveiliging voor een breed en prijsbewust publiek. Dankzij scherpe 2K-video zien Blink-abonnees beter wat er zich afspeelt voor hun deur, ook onder uitdagende omstandigheden zoals fel en weinig licht. Bovendien is het dynamisch bereik van de apparaten verbeterd, waardoor bezoekers van top tot teen op camera staan. De Blink Battery Doorbell 2K+ is ideaal voor klanten die voorkeur geven aan flexibele installatie en bevat een batterij met een lange levensduur. De Wired Doorbell 2K+ is ontworpen voor woningen met bestaande deurbelbedrading en heeft 24/7 stroomtoevoer. Verder zijn beide nieuwe deurbellen ontworpen voor snelle installatie en naadloze integratie met het Blink-ecosysteem.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe producten zijn vanaf vandaag te bestellen en worden vanaf 22 mei geleverd tegen de volgende adviesprijzen:
Blink Wired Doorbell 2K+ – €49,99.
Blink Battery Video Doorbell 2K+ – €69,99 (€79,99 inclusief Sync-basismodule).
Blink Chime – €29,99.
Blink Solar Battery Pack – €39,99.

Zigbee Hub Lidl Smarthome
