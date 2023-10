Vier de feestdagen met de Nanoleaf Smart Holiday String Lights

De Nanoleaf Essentials Smart Holiday String Lights brengt de komende feestdagen sfeervolle verlichting naar je toe. Niet alleen in huis, maar ook buiten. Je kunt deze slimme kerstverlichting van Nanoleaf namelijk overal plaatsen waar je maar wilt. De feestverlichting komt met 250 individuele ledjes en kan meer dan 16 miljoen kleuren weergeven, maar dan natuurlijk in een Nanoleaf-sausje. En dat betekent dat je wederom verschillende Scenes kunt kiezen. Kies uit 9 speciale Scenes voor de feestdagen zoals Holiday Magic of Crackling Fireplace of ga zelf aan de slag om leuke lichtscenes te maken. De lichtslang zelf is een gradient lichtslang en dat betekent er meerdere kleuren tegelijk weergegeven kan worden en dat kleuren ook in elkaar over kunnen lopen.

Ook de Rhythm Music Visualizer vinden we terug bij de Nanoleaf Holiday String Lights. Je kunt dus je favoriete kersthits opzetten en de lichten kleuren automatisch mee op de maat van de muziek. Je kunt ook Screen Mirror gebruiken in combinatie met de Nanoleaf 4D en Sync+-functie om ook je favoriete kerstfilms op te leuken. Het leuke van deze lichtslang is dat het ook de eerste slimme kerstverlichting is dat werkt met de nieuwe smarthomestandaard Matter. Je kunt ze bedienen via wifi, bluetooth en Matter over Wi-Fi.

Prijs en beschikbaarheid

De Nanoleaf Essentials Smart Holiday String Lights is per direct verkrijgbaar voor 119,99 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Nanoleaf.