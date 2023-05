Vernieuwde Eve Flare brengt Thread naar draagbare led-lamp

De Eve Flare bestond al een tijdje, maar is nu vernieuwd. De slimme en draagbare led-lamp heeft ondersteuning voor Thread en bluetooth gekregen. De draagbare lamp kun je gemakkelijk meenemen en binnen én buiten gebruiken. Dankzij IP65 is de lamp waterbestendig. Opladen kun je draadloos doen en vervolgens kun je de lamp zes uur lang gebruiken. Je kunt alle kleuren van de regenboog kiezen in de app of stemassistent Siri gebruiken. Apple Home wordt, zoals we gewend zijn van Eve, ook ondersteund.

Dankzij Thread en bluetooth is de lamp klaar voor de nieuwe smarthomestandaard Matter, alhoewel dit op een later moment middels een firmware-update wordt toegevoegd. Daarvoor is uiteraard een thread border router vereist. Wil je dat allemaal niet? Geen probleem, je kunt de Eve Flare ook gewoon gebruiken zonder hub met je iPhone of iPad.

Het draagbare lichtbolletje heeft een diameter van 25 centimeter. Het draadloze oplaadstation wordt meegeleverd. De ingebouwde ledlamp is niet heel erg fel, maar moet juist voor een fijne sfeer in huis zorgen. De lamp geeft namelijk 90 lumen af.

Eve Flare – Prijs en beschikbaarheid

De vernieuwde Eve Flare is onder andere verkrijgbaar bij Amazon (in Nederland en Duitsland) voor ongeveer 100 euro. Prijzen verschillen per land, dus het is altijd de moeite waard om even te checken. Dit model vervangt het vorige model die je waarschijnlijk inmiddels ook nergens meer kunt krijgen. Eerder al lanceerde Eve nieuwe Matter-compatibele apparaten. Voor de Europese markt is er nu ook een nieuwe Eve Shutter Switch bijgekomen.