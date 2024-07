Eve Weather krijgt update voor smarthomestandaard Matter

In 2021 verscheen de Eve Weather, een weersensor voor buiten waarmee je inzicht krijgt in de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad en de luchtdruk. Je bent natuurlijk niet verplicht om de sensor buiten te gebruiken, binnen is ook goed mogelijk. Dankzij de batterijen, die lang mee moeten gaan, heb je er verder geen omkijken naar. Eve brengt echter een nieuwe variant uit van de weersensor.

Voordat je nu naar de winkel vliegt om een nieuwe te halen, dat hoeft niet. Het is in feite dezelfde versie, maar dan nu met Matter-ondersteuning. Hiermee kun je de sensor gebruiken op het smarthomeplatform van je voorkeur, want dankzij Matter kun je in principe ‘alles-met-alles’ verbinden. Koop je nu dus een nieuwe versie, dan heb je ook Matter-ondersteuning. De oude versie uit 2021 is echter heel makkelijk van nieuwe software te voorzien. Eve gaat de update uitbrengen zodat ook de versie uit 2021 ondersteuning gaat bieden voor Matter. Je hoeft dus geen nieuwe te kopen, zo weet Tweakers. Let wel dat de app van Eve de meeste opties blijft bieden. Ga je de weersensor gebruiken via een ander platform, dan zul je opties gaan missen, waaronder de luchtdruk en weertrends.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe versie heet simpelweg Eve Weather (Matter) en is per direct verkrijgbaar via de website van Eve. De sensor heeft een adviesprijs van 79,95 euro. De update voor de oude versie moet binnenkort uitrollen.