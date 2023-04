Update Nuki-app zorgt voor verbeteren Auto Unlock en MQTT

De app van Nuki krijgt regelmatig een update en ook dit keer zijn er nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd. De belangrijkste twee functies in de nieuwste versie van de Nuki-app zijn de verbeterde Auto Unlock en de nieuwe ondersteuning om Nuki Smart Locks via MQTT te integreren in smarthomesystemen als Loxone, openHAB, Home Assistant en meer.

Automatische deuropening

De automatische deuropening is in de nieuwste versie toegankelijker gemaakt. Er komt een eigen menu-item bij instellingen met een duidelijke geïllustreerde uitleg over hoe deze functie precies werkt. Als een slot in huis wordt geopend via Auto Unlock deactiveert de nieuwe optie ‘Houd rekening met apparaten in de buurt’ de automatische deuropening op andere Smart Locks in hetzelfde huis. Hierdoor kunnen gebruikers Auto Unlock gebruiken op twee of meer deuren in hetzelfde huis.

MQTT integreert Nuki in lokale smarthomesystemen

​MQTT biedt een snelle en eenvoudige optie om de Nuki Smart Lock 3.0 Pro te integreren in het slimme huis. ​ Je kunt het slimme slot nu via MQTT aansluiten op hubs als HomeBridge, Home Assistant of Loxone. Dit maakt volgens Nuki de flexibele integratie in verschillende toepassingsscenario’s mogelijk, van eenvoudige statusupdates van het Nuki Smart Lock tot volledige automatisering van je smarthome. MQTT wordt gekenmerkt door een laag stroomverbruik en hoge betrouwbaarheid. Dankzij de MQTT API kan de Nuki Smart Lock 3.0 Pro eenvoudig worden geïntegreerd binnen systemen als Loxone, OpenHAB en Home Assistant.