Nuki zorgt voor Matter-compatibele slimme sloten in Europa

In de Verenigde Staten kunnen slimme deursloten al een tijdje met Matter gebruikt worden. Daar kent men namelijk maar twee functies; vergrendelen en ontgrendelen. In Europa hebben we echter een extra functie die ervoor zorgt dat de deur dichtblijft zonder dat deze vergrendeld is. Of anders gezegd; een functie om de deur te openen als deze al ontgrendeld is.

Deze functie ontbrak nog in de Matter-specificatie voor slimme deursloten maar dankzij Nuki – fabrikant van slimme deursloten – is deze functie nu toegevoegd. Samen met de Connectivity Standard Alliance – het bedrijf achter Matter – heeft Nuki de specificatie weten aan te vullen waardoor de slimme sloten van het bedrijf zelf en slimme sloten van andere fabrikanten binnenkort ook in Europa volledig compatibel zijn met Matter.

Nuki zelf noemt de nieuwe functie “ontgrendelen zonder aan de klink te trekken” en deze functie moet dit najaar bij Matter-compatibele sloten beschikbaar zijn.