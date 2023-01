Twinkly komt in 2023 met een nieuwe applicatie genaamd Twinkly Entertainment Hub. Je kent Twinkly van de slimme kerstverlichting, de Twinkly Squares en van diverse andere soorten verlichting. Het bedrijf wordt niet voor niets wel eens vergeleken met Nanoleaf. Beide fabrikanten laten je spelen met licht, zowel qua het maken van je eigen lichtkunstwerk als via een applicatie.

De aangekondigde Twinkly Entertainment Hub gaat weer een stapje verder. Dit nieuwe platform lanceert deze lente en beschikt over een innovatief algoritme dat iedereen de mogelijkheid geeft om de Twinkly-verlichting te synchroniseren met audio en video. Dit moet gamers, streamers, muziekanten en entertainers een meeslepende ervaring geven. Consumenten krijgen de mogelijk om audio te synchroniseren en om het scherm te spiegelen met de verlichting van Twinkly. Gebruikers krijgen ook real-time control over de verschillende stijlen die je met een toetsenbord shortcut kunt aanpassen. Ook is er RGBfy Synchronisation, waarbij Twinkly-producten kunnen verbinden met RGB-ondersteunende apparaten.

Twinkly Candies

Twinkly was ook aanwezig tijdens de CES in Las Vegas. De Italiaanse fabrikant toonde daar ook een nieuw product. De Twinkly Candies is een budgetvriendelijk alternatief voor de slimme kerstverlichting. Het zijn kleine lichtstaafjes (snoepjes) aan een lichtslang, perfect voor in de kerstboom. De prijs is overigens nog niet bekend.