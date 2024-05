Slimme thermostaat, radiatorknoppen en meer met Tado X

Tado X is ontworpen om slimme thermostaten en bediening van de warmtepomp toegankelijker te maken in Europa. Dit moet niet alleen zorgen voor een verlaging van de energierekening, maar ook de impact op het klimaat. Tado X is ontworpen met gebruiksgemak in het achterhoofd en bestaat uit de volgende vijf nieuwe producten:

Slimme Thermostaat X

Slimme Radiatorknop X

Draadloze Temperatuursensor X

Warmtepomp Optimizer X

Bridge X

De producten zitten boordevol energiebeheerfuncties waar het bedrijf bekend om staat, aangevuld met ondersteuning voor Thread en Matter. Tado X werkt direct al via het Thread-protocol, waardoor je een stabiel mesh-netwerk in huis kunt creëren. Hierdoor zijn de Tado X-producten te integreren met andere apparaten. Heb je al een Thread Border Router in huis? Dan heb je de Tado Bridge X ook niet perse nodig. Het is belangrijk om te weten dat Tado X op een compleet nieuw en ander technisch platform draait dan de Tado V3+ en eerdere Tado-generaties. Ze zijn dan ook niet onderling compatibel.

Slimme Thermostaat X

De Slimme Thermostaat X kan traditionele thermostaten vervangen om controle te hebben over een ketel, een zoneklep of kamers met vloerverwarming. Dit laatste maakt het de ideale metgezel voor de Warmtepomp Optimizer X. Het kan regeling in aparte ruimtes mogelijk maken in huizen met warmtepompen voor een betere efficiëntie. De Slimme Thermostaat X is compatibel met twee soorten verwarmingsinterfaces: relay (aan/uit, mechanisch) en Opentherm (digitaal). De thermostaat kan op zichzelf worden gebruikt (met een Thread border router) of als ketelregelaar in een opstelling met meerdere Slimme Radiatorknoppen X.

Slimme Radiatorknop X

Met het nieuwe innovatieve T-vormige ontwerp, dat compacter is en een verbeterd touchdisplay met hoge resolutie heeft, kan de Slimme Radiatorknop X de verwarming in elke kamer van het huis regelen. Hij is eenvoudig te monteren op de meeste radiatoren met een thermostaatkraan en wordt geleverd met zes adapters en een keuzeschakelaar voor eenvoudige installatie. De Slimme Radiatorknop X wordt ook geleverd met een eenvoudig uitneembare batterij die kan worden opgeladen via een USB-C-kabel, waardoor het gedoe en de kosten van het vervangen van batterijen wordt vermeden en de behuizing niet van de radiator hoeft te worden losgekoppeld. De Slimme Radiatorknop X heeft ook een kinderslot.

Warmtepomp Optimizer X

Warmtepomp Optimizer X blinkt volgens Tado uit door zijn samenwerking met de hoofdregelaar van de warmtepomp, zodat gebruikers eenvoudig slimme schema’s voor verwarming en warm water kunnen instellen en temperaturen handmatig kunnen aanpassen in de Tado-app. Door Smart Radiatorknop X toe te voegen, kan de verwarming in huizen met warmtepompen per kamer individueel worden geregeld.

Het kan ook gebruikt worden in combinatie met Tado Balance for Heat Pump loadshifting service en dynamische energietarieven. De Warmtepomp Optimizer X kan de warmtepomp gebruiken op momenten dat de elektriciteitsprijzen lager zijn. Dit is van toepassing op ruimteverwarming en het verwarmen van water.

Warmtepomp Optimizer X is compatibel met de belangrijkste fabrikanten in de Europese markt: Atlantic, Vaillant, Saunier Duval en Fujitsu. De ontwikkeling van compatibiliteit met andere merken gaat door na de introductie. Het kan ook werken als een Thread border router om te communiceren met de andere Tado X-producten en Matter-apparaten van derden in je huis.

Draadloze Temperatuursensor X

Net als de Slimme Thermostaat X kan de Draadloze Temperatuursensor X overal in een kamer worden geplaatst om de temperatuur op die plek te meten en zo het verwarmingsgedrag in te stellen. Hij kan ook worden gebruikt voor centrale controle over meerdere Slimme Radiatorknoppen X in één kamer (wat vooral handig is als de radiatoren zich op ongemakkelijke plekken bevinden) en met de Warmtepomp Optimizer X.

Dit product is een onderdeel van de Draadloze Slimme Thermostaat X-setup, in combinatie met de Wireless Receiver X, wanneer dit apparaat wordt uitgebracht in september.

Prijs en beschikbaarheid

Tado X is per direct verkrijgbaar in Nederland en België voor de volgende prijzen: