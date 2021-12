Tado wil helpen bij het beheersen van (oplopende) energiekosten

Tado, een fabrikant van slimme thermostaten en meer, introduceert Energy IQ. Met deze nieuwe functie voegt het bedrijf uitlezing van de energiemeter toe aan zijn slimme systemen voor verwarmingsbediening, voor extra controle over de uitgaven voor verwarmingsverbruik.

Nieuwe appfunctie van Tado

Het is geen geheim dat de energieprijzen de komende maanden blijven stijgen. En de enige manier om daar echt wat aan te kunnen doen, is om minder energie te verbruiken. Dat kan op verschillende manieren, maar het komt vaak neer op één ding: je energieverbruik verminderen. Tado wil dat voor elkaar krijgen, zonder dat je hoeft in te leveren op comfort. De app biedt uitvoerbare stappen aan, evenals een slimmere manier om verbruik te beheren en daarmee de kosten te verlagen. Energy IQ is nu beschikbaar voor alle Tado Auto-Assist-gebruikers met een verwarmingssysteem met meter.

Energy IQ zorgt ervoor dat je je exacte verwarmingskosten en energieverbruik kan zien. Binnenkort zal Energy IQ er ook voor zorgen dat je wijzigingen kunt aanbrengen, zoals het instellen van temperaturen en energiebesparende functies. In de Tado-app kun je de energiebesparende functies zoals Geolocatie, Open Raam Detectie of Aanpassing aan Weersvoorspellingen aan- of uitzetten, zodat je zelf de bijbehorende effecten en besparingen op je energierekening kunt zien.