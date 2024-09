Tado gaat opwekking zonnepanelen voor energiebeheer voorspellen

Tado heeft in Berlijn niet alleen een nieuwe, draadloze thermostaat en verbeteringen voor de Warmtepomp Optimizer X aangekondigd. Het Duitse bedrijf voert ook verbeteringen door in zijn app voor energiebeheer.

Tado kondigt zijn nieuwe PV forecasting-diensten aan voor warmtepompen en elektrische voertuigen. Zo kunnen gebruikers maximaal gebruikmaken van de gratis elektriciteit die wordt opgewekt door hun zonnepanelen, zonder hier zelf iets voor te doen. Tado’s dienst ‘Balance voor Warmtepompen’ en zijn Smart Charging App kunnen nu allebei voorspellen hoeveel elektriciteit de zonnepanelen van een huis de volgende dag zullen opwekken. Vervolgens zorgen de diensten ervoor dat de warmtepomp werkt of het elektrische voertuig oplaadt tijdens voordelige momenten om optimaal gebruik te maken van de gratis opgewekte elektriciteit.

Beide diensten maken gebruik van weersvoorspellingen op basis van de locatie van het huis en van details van hun zonnepanelensysteem. Huiseigenaren hoeven alleen maar de relevante informatie in te voeren wanneer ze hun systeem instellen en tado° doet automatisch de rest.

Beide systemen beginnen met de eigenaar die details invoert over zijn zonnepanelensysteem, inclusief de piek opwekcapacitieit, het adres, de richting en dakhelling. Elke dag controleert tado° wat de lokale weersvoorspelling is, het maakt een schatting van de hoeveelheid elektriciteit en het tijdstip waarop het zal worden opgewekt en past het schema van de warmtepomp aan via de tado° Warmtepomp Optimizer X en de Balance voor Warmtepompen abonnementsservice, of Smart Charging App voor elektrische voertuigen. Zo maken eigenaren efficiënter gebruik van duurzame energie van eigen bodem en besparen ze op elektriciteitskosten.

PV forecasting is een aanvulling op de optimalisatie en slimme schema’s die zowel Balance voor Warmtepompen als de Smart Charging App al bieden, waarbij het elektriciteitstarief van een huiseigenaar (en de buitentemperatuur voor Balance) wordt geanalyseerd en het inschakelen van een warmtepomp of het opladen van een elektrisch voertuig automatisch wordt aangepast aan de goedkoopste momenten van de dag.