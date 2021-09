Tado geeft met update realtime inzicht in energiekosten

Tado heeft voor het inzicht in de energiekosten een nieuwe tool ontwikkeld. De temperatuur en app-instellingen van de Tado-app worden gekoppeld aan analoge of slimme meter-gegevens. Hier wordt vervolgens een intelligent en realtime algoritme op losgelaten. Vervolgens krijg je niet alleen in realtime inzicht in je verbruik en de bijbehorende verwarmingskosten, maar kan het ook berekenen hoe de kosten zich de komende tijd ontwikkelen. De software geeft de gebruiker vervolgens tips hoe de energiekosten omlaag kunnen. Hoe krijg je maximale efficiëntie en een warm huis, maar zonder dat de energiekosten in de koude wintermaanden veel te hoog uitvallen?

Kostenprognoses laat je geld besparen

Middels de slimme software en functies als geofencing en ‘raam open-detectie’ krijg je tips om te besparen op de energierekening en kun je direct zien hoeveel geld je kunt besparen. Hoeveel bespaar ik als ik de temperatuur een graadje omlaag zet? Hoeveel geld bespaar ik als ik geofencing inschakel en de verwarming dus niet onnodig laat verwarmen? Je krijgt direct inzicht hoeveel geld je met je acties kunt besparen. Dit moet gebruikers alerter maken en zorgt tevens voor milieubewuster handelen op het gebied van de verwarming.

De eerste versie van deze nieuwe functie is vanaf vandaag beschikbaar voor geselecteerde gebruikersgroepen in Europa. Verdere releases zullen spoedig volgen met diverse updates tijdens de aankomende koude maanden.

Advertentie

Lees meer nieuws over Tado of bezoek de website van Tado.