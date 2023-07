SwitchBot Lock heeft update voor Matter gekregen

Enkele maanden geleden zijn we aan de slag gegaan met SwitchBot Lock, het slimme slot van SwitchBot. Het laagdrempelige slimme slot is betaalbaar en gemakkelijk over je sleutel en het bestaande slot te plaatsen. Ondanks dat alle basisfuncties aanwezig zijn en je het slot zelfs kunt openen met de meegeleverde NFC-tags, was het nadeel dat dit model niet op alle deuren en sloten past. Ook is de motor in veel gevallen te zwak voor veel Europese sloten en deuren. De fabrikant blijft werken aan het slimme slot, want er is ondersteuning voor de nieuwe smarthomestandaard Matter toegevoegd.

SwitchBot Lock werkt nu met Matter

Begin dit jaar lanceerde het bedrijf de nieuwe SwitchBot Hub 2. De nieuwe hub vervangt de oude compacte en vierkante SwitchBot Hub en voegt daar een display met temperatuursensor en luchtvochtigheidssensor aan toe. Daarnaast heeft dit nieuwe model alle functies van het basismodel, waaronder de mogelijkheid om IR-apparaten aan te sluiten. SwitchBot Lock heeft nu ondersteuning gekregen voor Matter via de SwitchBot Hub 2. Dit betekent dat je het slimme slot nu ook voor het eerste met Apple Home kunt bedienen en uiteraard met allerlei andere platformen. Via Matter koppel je in principe ‘alles-met-alles’. Wel heb je de nieuwste firmware- en app-updates nodig. Volgens Homekitnews heb je de volgende versies nodig: