Dirac’s Dirac Live Room komt naar Bluesound producten

De Dirac Live Room Correction-oplossing, waarmee apparaten gekalibreerd kunnen worden voor een optimale weergave in elke ruimte, komt naar een select aantal apparaten van Bluesound. Dit hebben beide bedrijven deze week laten weten.

In het persbericht laten de bedrijven weten dat toekomstige Bluesound-apparaten klaar zijn voor Dirac Live zodra een Dirac Live-licentie is aangeschaft via de Dirac-website. Daarnaast is er een optionele microfoonaccessoirekit benodigd om de kalibratie uit te voeren. De kalibratiekit zal te koop worden aangeboden op de website van Bluesound wanneer de eerste voor gebruik van Dirac geschikte speler van Bluesound beschikbaar komt.

Achterwaartse compatibiliteit met bestaande Bluesound-apparaten wordt ook onderzocht en uitrolplannen voor in aanmerking komende modellen zullen op een later tijdstip worden gedeeld.