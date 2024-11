SwitchBot heeft twee nieuwe slimme relaisschakelaars op de markt gebracht die compatibel zijn met de Matter-standaard. Deze compacte schakelaars, met afmetingen van 42x36x16mm, zijn ontworpen om eenvoudig in bestaande schakelkasten en stopcontacten te passen.

Door deze schakelaars in te bouwen, kunnen gebruikers bestaande apparaten, zoals verlichting en grotere elektrische apparaten, slim maken en bedienen via een smartphone. De schakelaars kunnen worden bediend via een smartphone-app, stemcommando’s (bijvoorbeeld via Siri, Alexa of Google Assistant) of door vooraf ingestelde schema’s.

Dankzij de Matter-ondersteuning werken de schakelaars naadloos samen met verschillende smart home-platforms, waaronder Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home en Samsung SmartThings. De schakelaars kunnen worden gecombineerd met andere producten uit het SwitchBot-ecosysteem voor nog meer automatisering.

Technische specificaties:

Connectiviteit: Bluetooth (tot 10 apparaten) en Wi-Fi.

Bluetooth (tot 10 apparaten) en Wi-Fi. Processor: ESP32.

ESP32. Veiligheid: Vlamdovende behuizing.

Vlamdovende behuizing. Stroommeting: De 1PM-variant heeft een ingebouwde stroommeetmodule.

Twee modellen: