SwitchBot Blind Tilt: maak je jaloezieën slim

De SwitchBot Blind Tilt werd op een iets andere manier gelanceerd dan je mogelijk van het bedrijf gewend bent. Of althans, SwitchBot greep terug naar de roots door een campagne op Kickstarter te starten. Net als hoe de eerste producten van het bedrijf zijn ontstaan. Het idee was al uitgewerkt en je kunt het project steunen op Kickstarter. Het doel was net iets meer dan 30.000 euro, maar met nog 27 dagen te gaan staat de teller al op meer dan 200.000 euro. Het product gaat er dus komen!

De SwitchBot Blind Tilt maakt je bestaande jaloezieën slim. Je hoeft verder nergens een stekker in te steken, want het kleine apparaatje werkt op zonne-energie en komt dus ook met een klein zonnepaneeltje. Een lichtsensor meet de hoeveelheid licht en zal de jaloezieën vervolgens naar behoefte openen of sluiten. Volgens het bedrijf is de Blind Tilt erg stil en past het op 99 procent van de jaloezieën. Bediening kan via de SwitchBot-app en je kunt ook timers zetten of je favoriete stemassistent gebruiken. Er is ondersteuning voor Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, maar ook IFTTT, SmartThings en Line Clova. Wie dat wil kan voor bediening ook de SwitchBot Remote gebruiken die we eerder zagen bij de SwitchBot Curtains, maar ook manuele bediening blijft gewoon mogelijk.

Prijs en beschikbaarheid

Wanneer je het project op Kickstarter steunt, dan kun je voor 50 euro het Early Bird-pakket kopen. In december krijg je dan een SwitchBot Blind Tilt en een zonnepaneel thuisgestuurd. Uiteraard zijn er ook andere opties om meer Blind Tilts te kopen.