Slimme ventilator kopen: dit zijn de varianten en mogelijkheden

Slimme ventilatoren komen in alle soorten en maten, van usb-fans tot complete koelinstallaties. Vrijwel iedereen heeft wel een klassieke staande, vloer- of tafelventilator in huis. In kantoren en ruimtes met hoge plafonds wordt vaak een plafondventilator ingezet. Een steeds populairder type ventilator is de torenventilator, vanwege het compactere formaat en de modernere uitstraling. En dan heb je nog luchtkoelers, die water verdampen om zo de temperatuur in een ruimte te doen dalen. Welk apparaat je het beste kunt kopen hangt af van de grootte van de ruimte waarin het apparaat geplaatst zal worden. Hoe groter de ruimte, des te meer lucht er moet worden gekoeld.

Daarnaast zijn er verschillen in het aantal slimme opties dat een apparaat heeft. Steeds meer ventilatoren worden geleverd met een afstandsbediening of applicatie waarmee je het één en ander kunt instellen. Denk dan bijvoorbeeld aan de snelheid waarmee de bladen draaien, het inzetten van timers en de richting waarin de ventilator blaast. Allemaal niet heel erg spectaculair natuurlijk, maar wel superhandig dat je dit op afstand bedient. Bij ventilatoren met extra functies, zoals luchtreiniging, kun je de status van deze functies vaak terugzien in de app.