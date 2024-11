Oppo is natuurlijk de afgelopen jaren actief geweest in ons land, maar niet met echte high-end smartphones. De Find X-serie hebben we al enkele versies niet meer mee mogen maken. Oppo keert echter terug met de Find X-serie met de introductie van de Find X8 Pro in Europa.

Geen Oppo Find X8 voor ons land, maar wel de echte high-end Oppo Find X8 Pro. We hebben vorige maand al een kijkje mogen nemen naar dit nieuwe toestel en het is in alles weer een volwaardig high-end model geworden. Krachtige camera’s, de beste specificaties en natuurlijk ook kunstmatige intelligentie. De Oppo Find X8 Pro heeft een constructie van glas en aluminium en komt met een Cosmos Ring-ontwerp met de cameramodule. Het toestel heeft een oled-scherm van 6,78-inch met een resolutie van 2.780 bij 1.264 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De piekhelderheid is opvallend met 4.500 nits, waardoor je het scherm ook goed in het felle zonlicht af zou moeten kunnen lezen. Aan boord vinden we de razendsnelle MediaTek Dimensity 9400-chipset, 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. Ook is er een grote batterij van 5.910 mAh die je met 80W weer kunt opladen. Draadloos opladen kan ook met 50W.

Uiteraard is er weer veel aandacht uitgegaan naar de camera’s op de smartphone. Naast een hoofdcamera en een ultragroothoekcamera heb je ook twee telelenzen waarmee je kunt inzoomen tot maximaal 60x. De twee periscoopcamera’s moeten ultieme zoomprestaties bieden met een volledig bereik. Alle camera’s hebben de beschikking over 50 megapixel. Diverse AI-opties verhogen je productiviteit en helpen bij het maken van foto’s.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Find X8 Pro draait op ColorOS 15, gebaseerd op Android 15. Je krijgt vijf grote Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates, dus je kunt even vooruit. Het toestel is per direct verkrijgbaar voor 1.149 euro in de kleuren Space Black of Pearl White. Snelle beslissers krijgen er een setje Oppo Enco X3i-oordopjes ter waarde van 149 euro cadeau bij.

