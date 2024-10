Epson EcoTank 8550 A3+ inkjetprinter: Mooie grote foto’s en voordelige inktflesjes

Inkjetprinters heb je letterlijk in allerlei soorten en maten. Bij de inkt zelf gaat het om de beschikbare kleuren in de cassettes (cartridges). Hoe meer kleuren des te beter het fotografische afdrukresultaat. En bij zwartwit-foto’s graag twee tinten zwart en een grijs. Wat de formaten betreft is er keuze uit zakformaat (9 x 13 cm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, A3 en A3+. Groter kan ook vanaf de rol. De grotere printers kunnen veelal meerdere papierformaten verwerken. Koop voor het beste resultaat wel echt fotopapier! Anders valt de print straks dik tegen. A3 (+) lijkt in de eerste instantie te groot doch komt thuis aan de muur, op exposities en als ingelijste foto vaak goed van pas. En bij deze printer ogen zij echt magnifiek.

Cartridges of flessen met inkt?

Standaard A4 Inkjetprinters zijn vaak niet duur. De modellen met meerdere fotografische kleuren veelal enkele tientje duurder maar voor € 40,- tot € 80,- kom je toch al een heel eind. De kosten zitten hem meestal in de inktcartridges. Een merkcartridge kan per stuk al rond de € 20,- uitkomen en hoeveel gaan daarvan wel niet in jouw inkjetfotoprinter? Bovendien zijn deze inktcassettes dikwijls eerder leeg dan de gebruiker dacht. Sommigen noemen daarom inkjetinkt per gram, (milliliter) duurder dan goud. Om het over de belasting van het milieu nog maar niet te hebben. Met flesjes na te vullen inkttanks zijn daarvoor een goede oplossing. Die flesjes gaan veel langer mee (al gauw 6-10 maal meer prints) en kosten idem veel minder dan het aantal cartridges dat je anders moet aanschaffen. Epson noemt dit systeem EcoTank. De benodigde navolgingen zijn zowel bij Epson zelf als bij goede thirdparty-merken, bijvoorbeeld 123inkt, verkrijgbaar.

De Epson EcoTank 8550 A3+

Uiteraard is dit geen kleine printer. Er moet immers een A3+ vel doorheen kunnen. Op de keper beschouwd vallen de afmetingen van 50 cm breed, 37 cm diep en 16 cm hoog nog best mee. De printer ziet er in de zwarte uitvoering met ronde hoeken stijlvol uit. Rechts aan de voorzijde zit een helder naar boven uit te klappen display. Hier op zijn alle printerfuncties en menu-instellingen duidelijk te zien De bouw valt degelijk te noemen.

De ET-8550 heeft drie all-in-one-functies:

Die van een fotorealistische printer met zes kleuren (twee zwarten, geel, cyaan, magenta en grijs). Kopieerapparaat met een druk op de toets. Scanner. Het apparaat is zowel geschikt voor serieus fotoprint- als kantoorwerk. Er zijn drie toevoerladen.

Een papierlade voor maximaal A4. Een tweede verstelbare papiecassette voor de kleinere papierformaten. En achter bovenop een invoersleuf voor de grotere formaten tot A3+. De uitvoerlade gaat automatisch open als je print. Dan zit er linksonder nog een sleuf voor het printen van een SD-kaart.

Installatie

Die duurde wat langer dan wij dachten. Het is bijna onvoorstelbaar wat er allemaal aan blauwe tape in deze printer zit om deze bij het transport te zekeren. Daarnaast nog enkele te verwijderen plastic blokjes en kussentjes. Het stapsgewijze installatieproces is niet moeilijk (in het Nederlands) maar je moet het wel in de juiste volgorde doen. Eerst de printer opstarten. Vervolgens de zes inkttanks met de 70 ml flesjes tot op niveau vullen. Dat klinkt enger dan het is. Klep bovenzijde open, het klepje boven de desbetreffende inkttank openen. Dop van het flesje halen. Deze in de uitsparing boven de tank plaatsen en deze zuigt zich zelf vol. Het kan niet verkeerd gaan want alleen het flesje met de juiste kleur past op die ene tank.

Tanks gevuld dan de printer zich zelf laten initialiseren. Als dat klaar is kiezen uit de verbindingsmogelijkheden draadloos WiFi, Ethernet of USB-kabel. De Epson-software is heel behulpzaam bij het configureren van de ET-8550 voor jouw computeromgeving. Dat kan ook met een panel-app op de smartphone. Tevens kan je rechtstreeks vanuit de smartphone printen. De instellingen via het menu op de LCD-display werken logisch en intuïtief. Epson levert een aantal goede afdruk-, lay-out en scan-utilities mee.

Printerpraktijk

In het algemeen zien de kleurenfoto’s er fraai en realistisch uit. Mits je maar de juiste papiersoort en instellingen op de app of computer gebruikt. Een enkele maal zagen we enigszins valse kleuren. Maar dat valt te verhelpen. Ook het zwartwitwerk mag gezien worden. De printkwaliteit op gewoon papier is standaard voor een kantoorprinter.

Voor een inkjet is de Epson ET-8550 niet echt snel of traag. De wachttijden vallen in de praktijk mee. Er is een geruisloze stand die rustig printen mogelijk maakt. Het onderhoud, koppen reinigen en uitlijnen doet de printer grotendeels zelf.

Conclusie

Aanbevolen voor wie een goede fotokwaliteit in ook groot A3+ formaat tegen lage kosten zoekt. De A4-uitvoering is de helft goedkoper. De garantie bedraagt 3 jaar.

Prijzen & Info