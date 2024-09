Streamingtips #39 – The Whale, Meg 2 en She Taught Love

Ellen DeGeneres: For Your Approval (Netflix)

Is het de laatste keer dat we Ellen DeGeneres zien? Ze ziet er in ieder geval heel anders uit in haar laatste comedyspecial: For Your Approval. Ze heeft een flinke knauw gehad nadat ze als een soort tiran van haar eigen talkshow werd neergezet, en ze brengt met deze comedyspecial haar antwoord erop. En dat antwoord lijkt humble, maar is dat eigenlijk helemaal niet. Een subtiel gevecht van de comedian, waar je zeker iets van mag vinden: het is immers for your approval.