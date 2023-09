Slimme ventilatie en luchtreiniging voor een aangenaam binnenklimaat

Smart AIVC

De term AIVC staat voor Air Infiltration and Ventilation Centre. Een internationaal instituut dat waarden en normen voor ventilatie en ook luchtreiniging vaststelt. Hun definitie voor smart AIVC is: Een slim geautomatiseerd proces dat continu het ventilatiesysteem op tijd bijregelt en afstemt op de condities van aanwezige personen, binnenruimte en klimaat/weersomstandigheden en daarbij ook nog eens rekening houdt met de energiekosten en duurzaamheid. Kortom een ideaal regulatiesysteem voor het binnenklimaat dat bovendien zo groen/duurzaam als mogelijk is. Dat heeft natuurlijk allemaal veel voeten in de technische aarde. Het gaat om een compleet ecosysteem (intern climate en health-netwerk of -hub) bestaande uit sensoren, (regel-)apps en uitvoerende systemen zoals ventilatoren, airco’s, luchtkoelers of juist -verwarmers en reinigingsapparaten. Idealiter begint de installatie van smart AIVC al bij de bouw doch kan bij niet al te oude woningen nog achteraf worden toegevoegd. Vraag het uw deskundig installateur.

Ben je een echt smart home doe-het-zelver let dan op de onderlinge compatibiliteit van ventilatoren, airco’s, luchtreinigers en -bevochtigers in het thuisnetwerk. Liefst allemaal aan te sturen met slechts één of enkele apps op de smartphone of tablet. Anders wordt het een allegaartje in plaats van een vloeiend werkend ecosysteem.