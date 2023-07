Review: Tado Slimme Aircobediening V3+

De app

De app en zijn achterliggende algoritmes zijn de factor waarmee Tado zich kan en wil onderscheiden van de concurrentie. Echter, niet al die mogelijkheden zijn zomaar te gebruiken als je het product gekocht hebt. Voor sommige onderdelen moet maandelijks betaald worden. Wat krijg je dan wel gratis, als dienst bij de Tado Slimme Aircobediening V3+?

Allereerst is het natuurlijk mogelijk de airco te bedienen via de app, met de meeste van de functies die jouw afstandsbediening ook heeft. Zo kun je de airco aan- of uitzetten, de modus bepalen, de temperatuur instellen, en de richting van de blower instellen. In hetzelfde venster zie je de temperatuur en luchtvochtigheid die de Tado-unit meet, niet wat de airco meet. Een andere gratis functie is ‘Klimaatcomfort’. In dit venster krijg je te zien hoe het met het klimaat in de betreffende kamer gesteld is. De app geeft een oordeel over de binnenlucht en laat zien of het (te) warm, droog, vochtig of koud is. Aan de hand daarvan krijg je adviezen.

Geolocatie is ook gratis te gebruiken. Hiermee krijg je een pushmelding om de airco uit te schakelen zodra je van huis bent en in te schakelen zodra je thuiskomt. Middels Open Raam Detectie ziet de Tado of er een raam openstaat en geeft je hiervan desgewenst een melding. Aanpassing aan Weersvoorspelling kijkt naar het weer dat komen gaat en past hier, indien nodig, de instellingen van jouw schema’s op aan. Tot slot is er Slim Schema, wellicht de belangrijkste functie. Hiermee kun je exact instellen wat de gewenste temperaturen zijn tussen bepaalde tijden en op specifieke dagen. Zo regelt Tado het aansturen van jouw airco, op basis van jouw schema. Voor elk tijdsblok kun je de temperatuur, de tijden, de modus, de kracht van de blower en de stand van de blower instellen. Ook kun je aangegeven of er rekening gehouden moet worden met de geolocatie van de mensen in huis. Indien iedereen afwezig is worden de afwezigheidsinstellingen gebruikt.

Voor 2,99 euro per maand of 29,99 euro per jaar wordt het echter interessanter. Daarmee activeer je namelijk Auto-Assist. Hiermee worden de opties voor Geolocatie en Open Raam Detectie geautomatiseerd. Het systeem bepaalt zelf of en wanneer de airco in- of uitgeschakeld dient te worden, natuurlijk met jouw instellingen in acht genomen. Ga je van huis? Dan gaat de unit uit. Ben je bijna thuis? Dan ziet het systeem dit en wordt de ruimte al gekoeld of verwarmd. Daarnaast heb je middels Care & Protect toegang tot zogenaamde Self-Fix Guides om zelf problemen op te lossen en Energy IQ geeft je schattingen van het verbruik.

Een ander betaalde functie met dezelfde prijs is Balance AC. Dit is speciaal voor gebruikers met een airco en dynamische elektriciteitstarieven. De Tado monitort de prijzen van elektriciteit in real-time en past hier het aansturen van de airco op aan. Volgens Tado kun je hiermee tot 22 procent op je energiekosten besparen. Helaas hebben we deze functie niet kunnen testen.