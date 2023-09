Nieuwe FWD prijsvraag! Win een Yamaha True X BAR 50A t.w.v. 899 euro

Win een exclusieve Yamaha True X BAR 50A t.w.v. 899 euro

Mis je bij het geweldige beeld van je grote tv nog ‘iets’? Begrijpelijk – want het geluid van die tv-speakers is maar heel dun en flauw. Voeg daarom heel wat spanning en omhulling bij met een Yamaha True X Bar 50A. Met deze soundbar maak je van jouw woonkamer een thuisbioscoop waar soundtracks echt tot leven komen. En dankzij Yamaha en FWD kun je zo’n gloednieuwe True X Bar 50A winnen!

Wil jij dit product winnen? Dan kun je meedoen aan onze prijsvraag op deze pagina. Het enige dat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag en je gegevens achterlaten. Met de winnaar wordt contact opgenomen.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

Naast leuke prijsvragen bevat FWD Magazine natuurlijk veel meer, waaronder de mooiste reviews, diepgaande achtergrondartikelen, tips en het laatste nieuws! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!