Afgelopen september kkondigde Signify de nieuwe Philips Hue Lightguide-serie lampen aan. Dit zijn klassieke bollen met een moderne stijl. Ze zien eruit als filamentlampen en zouden verkrijgbaar zijn in drie vormen, namelijk als een grote bol, een ovaal en driehoekig. Uniek is de buis of lichtstaaf in het midden van de lamp. Deze binnenbuis zal het licht via de bol verspreiden dankzij de reflecterende, glanzende afwerking. Optioneel is ook een hangsnoer verkrijgbaar, waarbij je de lampen vanaf het plafond kunt laten hangen.

Twee van deze lampen worden nu al snel uit de verkoop gehaald. Het gaat om de Philips Hue Globe- en Triangle-lampen uit de serie. Volgens Signify wordt de productie van deze lampen gestaakt vanwege esthetische inconsistentie waarvoor geen oplossing gevonden is. Een klein aantal exemplaren is reeds geproduceerd en gebruikt voor consumententests, waarna de problemen aan het licht kwamen. De Ellipse-lamp uit de serie blijft wel te koop.