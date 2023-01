Shelly lanceert nieuwe smarthome-producten en neemt Qubino over

Shelly breidt Shelly breidt haar productlijn uit met nieuwe domotica-devices die slim, betaalbaar, toegankelijk en compatibel zijn met elk domoticasysteem. Het Bulgaarse bedrijf maakt ook gebruik van CES om nieuwe geavanceerde functies aan te kondigen voor zijn nieuwe apparaten in de Plus- en Pro-reeksen.

Shelly’s acht nieuwe apparaten omvatten slimme domotica-oplossingen in de Pro- en Plus-serie, die innovatieve en slimme functies bieden die zowel professionele installateurs als doe-het-zelvers aanspreken. Het bedrijf komt dit jaar onder meer met;

Shelly Plus Smoke – Een rookmelder van de volgende generatie met geluids- en lichtindicaties die een melding naar je smartphone stuurt wanneer er rook wordt gedetecteerd. Met behulp van ingebouwde webhooks kan Plus Smoke vooraf ingestelde slimme scènes uitvoeren, zoals een “noodscène” die automatisch jaloezieën opent, het ventilatiesysteem van het huis start en de stroom naar apparaten uitschakelt.

Shelly Pro 3EM – Een Wi-Fi-aangedreven, DIN-monteerbare driefasige energiemeter met Bluetooth- en LAN-connectiviteit en 1% meetnauwkeurigheid. MODBUS-ondersteuning voor eenvoudige en snelle implementatie in bestaande industriële installaties. Hiermee kunnen gebruikers het verbruik van elk huishoudelijk apparaat, elektrisch circuit of apparaat afzonderlijk volgen, met 60 dagen aan historische apparaatgegevens.

Shelly Blu Button1 – Het eerste apparaat in de aankomende reeks Bluetooth-apparaten van Shelly. Het biedt Bluetooth-connectiviteit die andere Shelly-apparaten signaleert om vooraf gedefinieerde acties uit te voeren. Zonder dat je wifi nodig hebt en met een extreem laag batterijverbruik, kun je met de Bluetooth-knop je andere slimme apparaten bedienen met slechts één druk op de knop.

Shelly Plus-stopcontacten – Wi-Fi slimme stopcontacten met Bluetooth-connectiviteit en instelbare meerkleurige LED-indicatie (beschikbaar voor EU- en VK-versies). Plus-stopcontacten zijn uitgerust met een energiemeter om het energieverbruik te bewaken en kunnen de stroomtoevoer naar een breed scala aan huishoudelijke apparaten en kantoorapparatuur regelen. Shelly Plus-sockets zijn verbeterd met scriptfunctionaliteit, waardoor klanten aangepaste functionaliteit kunnen toevoegen en apparaatmogelijkheden kunnen uitbreiden. De slimme stekkers zijn speciaal ontworpen voor klanten in respectievelijk Europa, het VK en Italië.

Op CES laat Shelly ook zijn Android-wandpaneel en Bluetooth-deur-/raamsensor zien, die beide later dit jaar beschikbaar zullen zijn. Ook worden nieuwe functies geïntroduceerd voor alle beschikbare apparaten in de Plus- en Pro-serie.

Alle Plus- en Pro-apparaten kunnen worden gebruikt als Wi-Fi-netwerkverlengers, waardoor een stabielere en betrouwbaardere verbinding wordt gegarandeerd.

Ze kunnen ook functioneren als Bluetooth-gateways voor andere IoT-apparaten en worden gebruikt als draadloze accessoires die acties of scènes activeren.

Plus- en Pro-apparaten zijn slim op het punt van controle en ondersteunen micro-JavaScript, waardoor klanten aangepaste functies kunnen toevoegen en apparaatfunctionaliteit kunnen uitbreiden.

En ten slotte hebben alle apparaten een verbeterde API via HTTP/MQTT/UDP die een soepele en gemakkelijke integratie met elk domoticasysteem mogelijk maakt, waardoor modulaire, stapsgewijze automatisering wordt geboden voor een volledig geïntegreerd smart home.

En niet geheel onbelangrijk; producten uit het Shelly Plus- en Shelly Pro-assortiment zullen medio 2023 Matter-compatibel zijn.

En tot slot nog een interessant nieuwtje want Shelly laat weten Qubino over te nemen. Diegenen die veel met Z-Wave werken in hun smarthome kennen Qubino onder meer van de stekkers en actoren. Shelly wil het aanbod aan communicatieprotocollen uitbreiden en neemt daarom Qubino over. Tijdens CES 2023 werd al een aantal nieuwe producten op basis van Z-Wave getoond.