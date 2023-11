Audio Show iEar’ 2023 – veel Primeurs!

Primeurs & introducties

Dit jaar zijn er meer primeurs & introducties dan ooit te vinden op de show. Veel leveranciers gebruiken dit podium om hun nieuwste paradepaardjes aan het grote publiek voor te stellen. We zullen ze nog niet allemaal bespreken, maar een aantal van de primeurs willen we toch alvast onder de aandacht brengen!

Naim New Classic 300 serie

Als step-up van de eerder dit jaar geïntroduceerde New Classic 200 serie nu modellen die nog een stap verder gaan in ultieme geluidskwaliteit. Kom luisteren naar de NAP 305 mono eindversterkers, de NAC 332 analoge voorversterker en de NSS 333 ultieme audio streamer.

Meze Empyrean II

Gooide het eerste model Empyrean al hele hoge ogen, nu is daar zijn opvolger: Empyrean II. Voortbouwend op de erfenis van zijn voorganger, komt Empyrean II naar voren als een symfonie van kunstenaarschap, geluidsinnovatie en vakmanschap, waarmee deze planar magnetic hoofdtelefoon op een nieuw voetstuk komt te staan.

Marantz Model 50 & CD 50n

In de MODEL range van Marantz lang verwachte nieuwe modellen. Gepositioneerd onder de Model 30 en SACD 30n een Model 50 combinatie die in essentie dezelfde opbouw en mogelijkheden kent, maar waarmee Marantz geluidskwaliteit voor een nog bredere doelgroep beschikbaar maakt.

Auralic Aries G2.2 en Vega G2.2

De nieuwe G2.2 Aries en Vega modellen zijn niet zomaar de volgende in de reeks. Deze modellen zijn uitgerust met het volgende generatie technologische platform, wat je als luisteraar zult ervaren in snelheid en gemak, maar vooral in geluidskwaliteit!

Van den Hul The Grail SX

Naast het overweldigende kabelassortiment van deze fabrikant, waar ze al decennialang om bekend staan, biedt Van den Hul ook al jaren een prachtige analoge elektronica lijn op high-end niveau. Nieuw telg in deze serie is de crème-de-la-crème van de phono voorversterkers, The Grail SX.

Halcro Eclipse Pre Amplifier

Na de introductie van de nieuwe Halco Eclipse Mono- en stereo eindversterkers is het nu tijd voor een bijpassende voorversterker. En daarbij is niet over één nacht ijs gegaan. Net als de eindversterker zal de Halcro Eclipse Dual Chassis Pre Amplifier op eenzame hoogte staan als het gaat om geluidskwaliteit en muziekbeleving.

Nagra Classic DAC II

Het Zwitserse Nagra Audio staat bekend om haar ultieme compacte high-end audioapparatuur van Zwitserse precisie audio kwaliteit. Groot geworden met opname- en dus analoge apparatuur, ontwikkelt het bedrijf ook serieus op digitaal vlak. De nieuwe Nagra Classic DAC II is daar een heel goed voorbeeld van.

Bowers & Wilkins 801 D4 Signature

Het predicaat Signature wordt maar zelden uitgegeven aan een Bowers & Wilkins luidspreker, pas zeven keer in haar historie. De eerste Signature werk postuum opgedragen aan oprichter John Bowers, omdat het steeds de beste luidsprekertechnologie vertolkt die tot dan toe voor mogelijk werd gehouden.

Hegel H600 & Viking

Een nieuw koningskoppel bij Hegel. De H600 is het nieuwe vlaggenschip geïntegreerde versterker en volgt de populaire H590 op. Een versterker die veel high-end luidsprekers kan begeleiden bij een optimale prestatie. Terzijde gestaan door de Viking CD speler, omdat je met het afspelen van muziek vanaf CD zeker bent van de allerbeste weergave kwaliteit.

Yamaha HA-L7A

Vorig jaar op de eindstreep van 2023 introduceerde Yamaha haar nieuwe vlaggenschip koptelefoon, de YH-5000SE. Deze hoofdtelefoon wordt inmiddels door veel muziekliefhebbers stevig omarmd. Om de prestaties te optimaliseren brengt Yamaha nu een bijpassende hoofdtelefoon versterker uit, de HA-L7A.

Sonus faber Duetto

Een logisch gevolg van de eerste actieve streaming audio all-in-one speaker Omnia is nu een actief draadloos stereo systeem, de Duetto. Fabelachtige Sonus faber audiokwaliteit die al klinkt nadat de stekkers in het stopcontact zitten en jij je favoriete muziek hebt uitgezocht op de internet streaming service van jouw keuze.

