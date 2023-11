Verslag: iEar’ Show 2023

Qua introducties van nieuwe hifi-producten was 2023 een bijzonder druk jaar. Niet gek dat de iEar’ Show deze keer ook wel een bijzondere editie bleek te zijn. We hebben het dan niet alleen over de geschatte 7.000-plus bezoekers die gespreid over een zater- en zondag kwamen kijken naar de tientallen exposanten en kamers. Maar ook over de kwaliteit. Bezoekers (en perslui) kwamen niet voor niets langs, want er was een mooie mix van demo’s van vertrouwde producten én presentaties van totaal nieuwe producten.

Een mooi voorbeeld hiervan? Het contrast tussen de kamers van Dynaudio en Bowers & Wilkins, toevallig zij aan zij gelegen. De Denen hadden wel primeurs mee, maar dan vooral van Auralic die ter plekke de nieuwe G2.1- en G3-generaties toonde. De luidsprekers die in de kijker stonden zijn er echter al even. Het ging om twee systemen: eentje waarbij de Confidence 20 met sub schitterden en eentje dat enkel bestond uit de actieve en met streaming uitgeruste Focus 50. Beide klonken zeer goed. Én het was meteen het treffende bewijs dat je highendprestaties kunt krijgen door zowel het traditionele hifi-pad te bewandelen als door te kiezen voor iets heel futuristisch qua concept.

De grote kamers van Bowers & Wilkins en haar zustermerken ernaast trokken volledig de kaart van vernieuwing. Een ruimte was volledig gericht op het demonstreren van de nieuwe vlaggenschepen, de 801 D4 Signatures, aangestuurd door een pre/power-combinatie van Classé. In de andere ruimte was de ster dan weer de 703 S3 met Marantz-versterking. Verder zag je er ook veel andere nieuwe of aankomende producten, zoals een fraaie high-end direct-drive draaitafel van Denon of de Stereo 70 AV-receiver van Marantz.