Vloerstaanders versus 2.1

“Ik denk dat een sub altijd een nuttige toevoeging is. Daarom doe ik steeds vaker meteen demonstraties mét subwoofer”, vertelt Menno. “Als je dan de sub uitschakelt, hoort iedereen wat er mist. Eerst zonder spelen en dan voorstellen een subwoofer toe te voegen, dan reageert men vaak afwijzend. ‘Nog een toestel!’. Dan is het beter om meteen te laten horen wat het doet. Onlangs heb ik zo nog een paar kleine Bowers & Wilkins 707’s laten horen aan een koppel – mét sub. We spraken er zelfs niet over, tot op het einde er over het budget werd gesproken. Een goede subwoofer kost nu eenmaal wel gauw 1.000 euro of meer. Maar toen ik dan de sub even uitschakelde, was de beslissing snel genomen. Mét, zonder twijfel.”

“Een subwoofer brengt ook meer balans. Als je een set hebt dat wat scherp klinkt en je voegt een sub toe, dan klopt het plaatje opeens wél. Ook als er pakweg een trompet speelt, dat klinkt veel lekkerder.” En nog een voordeel: “Een tijdje terug had ik een klant met 800 Series-speakers. Maar in een rare ruimte, het zoog echt het laag weg. Dat was een probleem, want zijn vrouw wou in de ruimte aanwezig zijn en dus moest het volumeniveau lager blijven. Maar dan klonk alles zonder energie. Daar hebben we subwoofers toegevoegd zodat er wel dynamiek is als muziek stil wordt gespeeld.”

En als de keuze is vloerstaanders versus kleine speakers en subwoofer? “Dan zeg ik meteen: boekenplankspeakers met subwoofer”, is het antwoord van Stefan. “Simpelweg omdat je het laag dan veel beter onder controle hebt. Want voor die 702’en heb je een grote versterker nodig. En dan is het nog afwachten of die controle er is. Bij een goede subwoofer zoals die van JL Audio is het qua controle meteen in orde.”

“Wat veel mensen verrassend vinden is dat een subwoofer ook bij een paar vloerstaanders het nuttig is. We deden ooit een demonstratie met een paar Bowers & Wilkins 702 S2 en voegden een JL Audio Dominion-sub bij. Met een 8-inch woofer, het is een heel klein toestel. Iedereen viel gewoon stil, begon rond te kijken of er nog een andere subwoofer speelde. Dat was niet zo, dat kleine subje voegde gewoon een heel stuk fundament toe aan die vloerstaanders.”