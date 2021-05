Samsung komt met nieuwe, aanpasbare Bespoke-producten

Samsungs meest spannende lijn met lifestyle- en keukenapparaten is waarschijnlijk de Bespoke-lijn, die aan te passen is naar wens en interieurstijl. Tijdens Bespoke Home 2021 heeft het Koreaanse techbedrijf diverse uitbreidingen van deze line-up aangekondigd.

Tijdens het digitale evenement Bespoke Home 2021 heeft Samsung meer laten zien van wat er mogelijk is met de nieuwe Bespoke Kitchen-artikelen. Vooral de Bespoke-koelkasten springen in het oog, omdat deze in meer dan twintig kleuren en zeven afwerkingen op de markt komen.

Aanpasbare koelkast

Bespoke is in Nederland verkrijgbaar als 1-deursmodel met koelkast en vriezer in afmetingen van 1,85 meter tot 2 meter. De Bespoke-koelkasten komen in vijf verschillende kleuren en zijn verkrijgbaar vanaf 849 euro. Er zijn echter ook kleinere keukenapparaten aangekondigd, zoals een nieuwe magnetron in dezelfde stijl en kleuren als de koelkast. Hierin kun je kiezen uit afwerkingen en kleuren als Matte Black Steel, Champagne Rose Steel en White Glass.

Naast de grote Bespoke-koelkasten is er ook een kleine Cube-koelkast voor wijn, bier of schoonheidsartikelen. Deze koelkast is erg stil, waardoor hij zelfs op een slaapkamer kan worden gezet. Voor de keuken zijn er nog meer aankondigingen gedaan, zoals de Bespoke Water Purifier die tot 2.500 liter water kan filteren op vier niveaus. Dat is ongeveer een jaar lang drinkwater voor een gezin van vier personen, meent Samsung. Je kunt Samsungs slimme assistent Bixby inschakelen om het watervolume en de temperatuur te regelen.

Samsung Bespoke line-up

Samsung concentreert zich echter, net als veel concurrenten, ook op luchtkwaliteit en stofverwijdering. Denk bijvoorbeeld aan de Bespoke Air Purifier die uit vijf richtingen lucht opzuigt en zuivert (99,999 procent van het fijnstof van 0,01 µm wordt hierbij verwijderd). Het is onbekend wat dit apparaat kost en wanneer deze naar Nederland komt. Wat de Bespoke Jet steelstofzuiger kost weten we nog niet, maar dat de stofzuiger komt is zeker: hij staat in de tweede helft van dit jaar op de planning. Bespoke Jet heeft een Clean Station waar je hem in kunt zetten als hij klaar is met schoonmaken. Vervolgens reinigt de stofzuiger zichzelf automatisch en laadt opnieuw op.

Uiteraard kan daarbij een robotvariant niet achterblijven. Jet Bot AI+ is de eerste robotstofzuiger met kunstmatige intelligentie van Intel. Hij herkent met zijn LiDAR- en 3D-sensoren objecten en kies dan de meest efficiënte schoonmaakroute. Wil je weten of er geen inbrekers in huis zijn of wat je kat aan het doen is, dan kun je gebruikmaken van de SmartThings-app: er zit een camera op Jet Bot AI+ die je kunt inschakelen als thuisbewaking. Deze robotstofzuiger wordt in het derde kwartaal van 2021 verwacht voor een prijs van 1.499 euro.

Dan is er nog een aantal items voor kleding en schoenen aangekondigd. Er is een apparaat dat zeker weten naar ons land komt: de Bespoke AirDresser. Hiermee strijk je je kleding niet, maar je stoomt om ze te reinigen en ontkreuken. AirDresser komt met een stevig prijskaartje van 1.649 euro en is vanaf september in Nederland verkrijgbaar. Wanneer ShoeDresser komt is onbekend, maar dit apparaat laat je gedragen schoenen weer fris aanvoelen door te ontgeuren, ontvochtigen en drogen en houdt hierbij rekening met de vorm en het materiaal van de schoen.

SmartThings

Samsung zet tot slot ook flink in op het online platform SmartThings. Zo kan SmartThings Cooking maaltijden voorstellen op basis van de inhoud van je koelkast en je eigen voorkeuren (dit is nu al beschikbaar), kan SmartThings Pet je helpen om via de Jet Bot AI+ robotstofzuiger en andere Bespoke-producten te zien hoe het met je huisdier gaat (Pet wordt in de tweede helft van 2021 verwacht) en is er SmartThings Clothing Care om met de slimme wasmachines, AirDresser en drogers wasprogramma’s te adviseren (nu beschikbaar). Tot slot is SmartThings Air aangekondigd, maar dit komt vooralsnog in de tweede helft van 2021 naar Amerika. Of deze dienst om de luchtkwaliteit in je huis in real-time te beheren ook naar Nederland komt, dat is onbekend. Meer weten over SmartThings? Lees dan verder op onze pagina over SmartThings.