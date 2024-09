Xiaomi kondigt Robot Vacuum X20 Max en X20 Pro aan

De Xiaomi Robot Vacuum X20 Max biedt volgens de fabrikant zelf een krachtige en intelligente oplossing voor een schoon huis met minimale inspanning. De stofzuiger is uitgerust met een alles-in-één basisstation met een automatisch dweilsysteem op hoge temperatuur. Gebruikers kunnen de watertemperatuur aanpassen voor het wassen van de dweil. Bovendien droogt de heteluchtfunctie de dweil in drie uur, waardoor nare geurtjes worden voorkomen.

Een opvallende functie is de uitschuifbare steel, die hoeken en randen grondig bereikt voor een zorgvuldige reiniging. Met een zuigkracht van 8000 Pa² haalt de Xiaomi Robot Vacuum X20 Max hardnekkig stof, dierenharen en ander vuil weg, waardoor hij volgens de fabrikant ideaal is voor huishoudens met huisdieren of allergieën.

Met zijn technologie om obstakels te vermijden, navigeert de Xiaomi Robot Vacuum X20 Max om meubels en andere spullen, waardoor het risico op botsingen tot een minimum wordt beperkt. Met een 5200mAh-batterij kan de X20 Max tot 120 minuten onafgebroken reinigen.

Het alles-in-één basisstation van de Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro vereenvoudigt het onderhoud door het reservoir in 13 seconden automatisch te legen en de mopdoeken automatisch schoon te maken. Met een zuigkracht van 7000 Pa en vier instelbare zuigniveaus pakt de Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro effectief vuil en dierenharen aan op verschillende oppervlakken, waaronder tapijten. De tapijtdetectie verhoogt de zuigkracht waar nodig. De technologie om obstakels te vermijden stelt de stofzuiger in staat om om meubels en andere hindernissen heen te navigeren. Met een 5200mAh-batterij reinigt het tot 160 minuten continu,. Via de Mi Home/Xiaomi Home-app is de stofzuiger te bedienen.

De prijs van de Xiaomi Robot Vacuum X20 Max en Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro robotstofzuigers zal eind oktober bekendgemaakt worden.