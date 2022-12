Twinkly brengt kerstkrans met slimme led-lampjes op de markt

Het klinkt misschien een beetje apart, maar het lijkt best een geinig product. Men neem een lauwerkrans van 60 centimeter in de breedte en voegt er vijftig gekleurde led-lampjes aan toe. Je zou het zelf kunnen maken door een kerstkrans te kopen en daar led-lampjes in te hangen, maar de ‘Twinkly Pre-lit wreath’ is een kant-en-klaar product.

Uiteraard heb je ook alle mogelijkheden van Twinkly weer tot je beschikking. Via de app heb je diverse mogelijkheden om de led-lampjes te bedienen. Kies effecten, kleuren, kleurovergangen en animaties om de juiste kerstsfeer in huis te halen. Je kunt deze slimme kerstkrans ook synchroniseren met je andere Twinkly-verlichting. Verbinden kan via wifi en bluetooth. De Twinkly Pre-lit wreath ondersteunt ook Amazon Alexa, Google Assistant en Apple HomeKit.

Twinkly weet altijd verrassend uit de hoek te komen met slimme verlichting. Naast de slimme kerstverlichting voor in de kerstboom, en nu dus de slimme kerstkrans, is daar ook de Twinkly Squares. Dit product hebben we onlangs getest en stelt je in staat om je eigen Pixel Art op de muur te creëren.

Prijs en beschikbaarheid

De kerstkrans van Twinkly is verkrijgbaar bij diverse online winkels voor ongeveer 99,99 euro. Of bekijk de Twinkly Pre-lit wreath op de website van Twinkly.