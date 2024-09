Het merk SwitchBot, bekend van robotstofzuiger, gordijnbediening en slimme sloten, komt met een nieuw product op de markt: de SwitchBot Evaporative Humidifier. Dit is een luchtontvochtiger die net even anders dan andere ontvochtigers werkt. Dit model maakt namelijk gebruik van verdampingstechnologie, in plaats van ultrasonische golven, waardoor je minder laagjes stof zult tegenkomen op je meubels in huis.

SwitchBot Evaporative Humidifier

Normaliter zijn luchtontvochtigers met verdampingstechnologie minder effectief in het naar beneden brengen van de luchtvochtigheid, helemaal als je met een grote ruimte te maken hebt. Dankzij de waterbak van 4,5 liter heeft de SwitchBot Evaporative Humidifier een vochtigheidsoutput van 750 ml per uur. Uiteraard heeft de grootte van de kamer hier invloed op. De genoemde resultaten worden behaald in een kamer van twintig tot dertig vierkante meter.

Je hebt geen hub nodig om dit apparaat te bedienen. Je kunt hem namelijk gewoon koppelen aan je wifi netwerk. En hoewel er geen ondersteuning is voor Homekit, is het toch mogelijk acties uit te voeren via Siri-snelkoppelingen. Vreemder is het feit dat er geen sensoren voor temperatuur of vochtigheid aanwezig zijn in deze machine. In plaats daarvan moet je hem koppelen aan de SwitchBot-meter, die daar wel over beschikt. Aangezien je hier al gauw 200 euro voor neerlegt, is dat een keuze die weinig mensen zullen begrijpen.

Wat de luchtontvochtiger dan weer uniek maakt, is de koppeling met de S10+-robotstofzuiger. Mocht de watertank van de ontvochtiger leeg zijn, dan kan de robotstofzuiger zijn eigen tank vullen met water en de tank van de SwitchBot Evaporative Humidifier automatisch bijvullen. Je hoeft je geen zorgen te maken over het waterniveau van de S10+, want als het goed is heb je dat apparaat direct aan de waterleiding gekoppeld.

