Review: Roborock Saros 20 Flow Complete – Generiek uiterlijk geeft fantastisch schoonmaakresultaat

Roborock is een nieuw merk op FWD.nl, maar is al vele jaren een bekend gezicht als het gaat om robotstofzuigers. We kunnen er dan ook niet meer omheen en gaan dit keer met het nieuwe topmodel aan de slag, de Saros 20 Flow Complete. Kenners weten misschien dat we eerder dit jaar ook al een Saros 20 hebben gezien van Roborock. Dat klopt, in februari verscheen dit model met twee roterende dweilpads. De Flow-versie lijkt er dan ook sterk op, maar met een zeer groot verschil. In plaats van twee dweilpads beschikt de Roborock Saros 20 Flow Complete over een brede dweilrol die continue gereinigd wordt. Weet deze Roborock-robotstofzuiger te overtuigen?
Tijd voor het testen van een nieuwe robotstofzuiger. Dit keer gaan we met de Roborock Saros 20 Flow Complete aan de slag, een zeer rijk uitgeruste robotstofzuiger.
Dit is de Roborock Saros 20 Flow Complete
De Roborock Saros 20 Flow Complete werd tijdens de IFA 2026 in Berlijn voor het eerst aan de wereld getoond en is nu overal verkrijgbaar. Kenmerkend voor dit model is de roterende en zelfreinigende dweilrol en een zuigkracht van 36.000 Pa. Voor het dweilen maakt dit model gebruik van het SpiraFlow 2.0 zelfreinigende dweilsysteem. De roterende dweil oefent een druk uit van 15 N neerwaartse druk om hardnekkige vlekken op de vloer te verwijderen. Navigeren gaat volgens Roborock middels RetractSense LiDAR Navigation om niet alleen efficiënt een route te bepalen, maar middels kunstmatige intelligentie ook meer dan 300 verschillende soorten obstakels te herkennen en te ontwijken, ook in het donker. De robot is slechts 8,98 centimeter hoog en past daardoor makkelijk onder meubels en het bankstel. Dubbele drempels tot 8,98 centimeter zijn ook geen probleem om te overwinnen. Volgens Roborock zorgen Dual Lifting Arc Side Brushes een volledige dekking langs de randen van een kamer. Het basisstation reinigt de dweil automatisch met kokend water en past de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe. Je hoeft alleen maar af en toe schoon water bij te vullen en de watertank voor vuil water te legen. De Roborock Saros 20 Flow Complete is verkrijgbaar voor 1.299 euro.
Installatie, design en app
Het eerste wat opvalt aan het uitpakken van de Roborock Saros 20 Flow Complete is dat dit met recht de ‘Complete’ genoemd mag worden, want je hebt werkelijk allerlei reserveonderdelen in de doos. Zes stofzuigzakken, drie filters, een extra dweilrol, extra borstels en schoonmaakmiddel. Daar kunnen andere merken nog wat van leren! Het uitpakken gaat zeer eenvoudig. Je hebt het thuisstation, de robotstofzuiger, de oprijplank (even vastklikken aan het thuisstation) en de stroomkabel. Even water bijvullen in de schoonwatertank en schoonmaakmiddel in het reservoir onder de vuilwatertank bijvullen en de fysieke installatie is al klaar.
We downloaden de Roborock-app, maken een account aan, voegen de robotstofzuiger toe door even de twee fysieke knoppen bovenop voor drie seconden ingedrukt te houden voor het koppelen en downloaden de nieuwste firmware. Eigenlijk waren we binnen tien minuten klaar en dat is heel netjes te noemen. Alles wijst zichzelf ook. Je hebt niet overal plasticjes en rubbertjes dat je nog moet verwijderen, want er zit alleen een plakbandje over de waterreservoirs heen. Het basisstation oogt robuust en strak. Geen franje bij dit model, maar rechte hoeken, een matte voorkant en een thuisstation dat niet zo groot is als bij veel andere recent geteste concurrenten. De eufy Omni E35 is net wat kleiner qua thuisstation en neemt dus minder ruimte in beslag, maar de robotstofzuiger zelf is weer groter. De Saros 20 Flow Complete is echt heel laag namelijk met 8,98 centimeter. De navigatiekoepel kan in- en uittrekken waardoor dit model beter onder meubels schoon zou moeten kunnen maken. Wat wel opvalt is dat de robotstofzuiger zelf wat minder strak oogt. Het is vooral veel hard kunststof aan de bovenkant waardoor dit design niet echt onderscheidend is. Onderop zien we twee zijborstels, een brede zuigmond en de brede dweilrol die bijna de hele breedte in beslag neemt. Deze brede dweilrol kan uitschuiven om beter langs randen en plinten schoon te maken, de zijborstels kunnen dit niet. Wel het vermelden waard, binnen enkele klikken heb je dit model volledig uit elkaar. Alles is zeer handig uit de robotstofzuiger te klikken waardoor eventueel onderhoud niet veel tijd in beslag zal nemen.
De app is niet het fraaiste aan de Roborock Saros 20 Flow Complete, maar is wat saai. Alles is wit zonder franje. Misschien is dat juist wat je zoekt, maar andere merken hebben daardoor een fraaier ogende app. Dat wil niet zeggen dat er verder iets mis is, want alles werkt precies zoals je zou wensen. Je hebt een snelmenu voor het schoonmaken waarbij je kunt kiezen of je wil stofzuigen of stofzuigen en dweilen, waar je de zuigkracht aanpast en bijvoorbeeld de hoeveelheid water en daarnaast heb je via het tandwieltje ook de instellingen waar je geavanceerdere opties kunt wijzigen. Handig zijn ook de routines waarbij je na een maaltijd de keuken even kunt schoonmaken bijvoorbeeld. Alles is duidelijk en overzichtelijk, alhoewel de app wel behoorlijk generiek oogt en niet echt een eigen gezicht heeft.
Navigatie
Voordat we kunnen schoonmaken is het eerst taak om het huis in kaart te brengen. En de Roborock Saros 20 Flow Complete heeft daarmee het eerste record te pakken, want er is geen enkele geteste robotstofzuiger zo snel geweest als dit model. Het rijdt één rondje om de bank heen en even de gang in en klaar. De plattegrond was qua totale ruimte prima in orde, qua kamerindeling helaas niet. Zo was de hal ineens de keuken en was er een stukje tuin meegenomen door het raam wat als slaapkamer werd gezien. Gelukkig liet de app me dit direct zeer makkelijk wijzigen en dat hebben we recent nog wel eens anders gezien.
Goed, hoe rijdt dit model rond? Weet het een efficiënte route te kiezen? Zijn obstakels makkelijk te vermijden? Het is tijd voor de eerste schoonmaakronde om te kijken hoe efficiënt dit model weet te navigeren. We kiezen eerst alleen stofzuigen en laten de robot twee rondes rijden. Binnen 43 minuten was de hele benedenverdieping twee keer gestofzuigd en dat is echt razendsnel. Om te kunnen vergeleken met andere modellen kiezen we vervolgens stofzuigen en dweilen en gaan we timen en kijken hoe efficiënt er rondgereden wordt. Het snelste model van dit moment is de eufy Omni E35 met een tijd van 29 minuten. En na een schoonmaakronde met stofzuigen én dweilen haalde de Roborock Saros 20 Flow Complete exact dezelfde tijd van 29 minuten. Hiermee staat de Roborock meteen op een gedeelde eerste plaats qua schoonmaaktijd. Een leuk gegeven, maar uiteraard gaat het om het schoonmaakresultaat. Daarover verderop meer. Kleine drempels zijn overigens ook geen probleem, dat is goed om te weten. Dit model weet zich behendig over dubbele drempels van maximaal 8,8 centimeter heen te gooien met hendels aan de wielen die flink uit kunnen klappen.
Qua navigatie is de Roborock Saros 20 Flow Complete dus echt razendsnel. De robotstofzuiger gebruikt hiervoor een RetractSense LiDAR Navigation-koepel, oftewel een 360 graden LiDAR-koepel die zich tijdens het schoonmaken ook weer in de behuizing kan trekken. Hierdoor past dit model met een hoogte van 8,98 centimeter vaak goed onder meubels of de bank. Ook sensoren aan de zijkant voor Edge-cleaning en een RGB-camera helpen met navigeren. Standaard kiest Roborock ervoor om eerst tapijt te gaan stofzuigen en vervolgens pas water te gaan halen om de harde vloeren te stofzuigen én dweilen. Slim, want zo kan er geen enkele drup van de dweilrol op het tapijt vallen. Uiteraard wordt de dweil iets omhoog getrokken tijdens het tapijt stofzuigen, maar je kan zien dat Roborock hier echt over nadenkt. Wil je gewoon alles in één keer doen, dan kun je dat uiteraard ook kiezen in de app. Net als bij veel andere modellen wordt eerst de buitenkant van een kamer gedaan en vervolgens in efficiënte banen de binnenkant. Opvallend is hoe strak dit model rondom tafelpoten weet te rijden. Ook bij obstakels wordt er niet lang nagedacht en geanalyseerd, maar wordt er vlot een beslissing genomen en dat is vrijwel altijd de juiste beslissing. Botsen doet de Roborock Saros 20 Flow Complete gewoon niet, dat is echt keurig. Ik durf wel te stellen dat de Roborock Saros 20 Flow Complete echt tot de top van de markt behoort als het gaat om efficiënt navigeren. We hebben maar één puntje kunnen ontdekken en dat is de vormfactor in combinatie met de zijborstel die niet kan uitschuiven. Het resultaat is dat de zijborstels niet helemaal tot in de hoeken kan schoonmaken. Je hoopt dan dat Roborock de robot er net even lekker in laat draaien met navigeren, maar dat doet dit model niet. eufy lost dit op met een vierkanter ontwerp voor de Omni E35, maar de ronde Saros 20 Flow Complete kan er fysiek niet komen.
Schoonmaakresultaat
De vaste lezers van onze robotstofzuigerreviews weten inmiddels dat we het stofzuigen inzichtelijk maken met een groene laser (van Dyson) waarbij we precies zien wat er nog op de vloer ligt. En wat dat betreft heeft de Roborock Saros 20 Flow Complete dan ook een primeur, want nog nooit heeft een robotstofzuiger zoveel kleine stofdeeltjes weten weg te halen. Het stofzuigresultaat is echt ontzettend goed op dit model en kent op dit moment geen gelijke, ware het niet dat het hierboven genoemde minpunt wel van invloed is. Door het design en de zijborstel die niet uit kan schuiven worden de hoeken niet helemaal goed meegenomen. Uiteindelijk is dat iets wat wel frustreert, een perfect schoonmaakresultaat door vrijwel het hele huis, maar uitgezonderd het verste punt in de hoeken waar de zijborstels fysiek niet bij kunnen komen. Waar wel gestofzuigd wordt zal dit model vrijwel alles meenemen, van grotere stukjes opgedroogde modder tot de kleine stofdeeltjes. Qua stofzuigresultaat is dit model erg indrukwekkend te noemen en dat zelfs al op de gebalanceerde zuigkracht.
Het dweilen is daarnaast ook van hoog niveau met een dweilrol die continue gereinigd wordt. Dit merk je ook na meerdere schoonmaakrondes. We tillen de robotstofzuiger even op voor een inspectie, maar de dweilrol is nog altijd als nieuw. Dat heeft natuurlijk effect op het schoonmaakresultaat, want het zorgt ervoor dat viezigheid zich niet opnieuw zal verspreiden middels een dweilrol die niet meer fris is. De uitschuivende dweilrol is daarnaast echt van meerwaarde. Samen met de vrijwel perfecte navigatie wordt er snel en strak langs plinten schoongemaakt waarbij de dweilrol echt strak tot een de plint weet te komen. We maken er even een rommeltje van in de keuken om te kijken hoe het dweilresultaat is. Eigenlijk blijkt dit op hetzelfde niveau te zijn als de concurrenten op dit prijspunt. Vlekken worden goed opgedweild, tenzij ze te opgedroogd zijn. Die verfvlek die we speciaal voor het testen van robotstofzuigers in de keuken laten zitten? Die wordt niet meegenomen. Ketchup, pastasaus en yoghurt wat een beetje ingedroogd is zal over het algemeen geen probleem zijn, alhoewel soms een tweede ronde nodig is. Het huis is na afloop van een schoonmaakronde echt goed schoon met de Roborock Saros 20 Flow Complete, alhoewel het schoonmaakmiddel wat mij betreft iets meer mag geuren, al is het maar voor het psychologische effect voor het brein. Bij deze Roborock ruik je het eigenlijk niet.
In gebruik
Met een zeer indrukwekkende navigatie en een meer dan goed schoonmaakresultaat zou je misschien denken dat dit de beste robotstofzuiger van dit moment is. En dat is de Roborock Saros 20 Flow Complete bijna. We hebben enkele puntjes die we even moeten behandelen. Zo is het stofzuigen van dit model behoorlijk stil, evenals het leegzuigen in het geavanceerde thuisstation. Bij het dweilen valt echter op dat de Roborock Saros 20 Flow Complete behoorlijk luid is. Dit komt waarschijnlijk doordat de dweilrol continue gereinigd wordt, wat natuurlijk een zeer welkome functie is, maar het geluidsniveau gaat er wel flink van omhoog. Persoonlijk vind ik het niet storend, maar ben je er gevoelig voor dan zijn er andere modellen die veel stiller schoonmaken.
Het thuisstation zelf doet altijd perfect en neemt je veel werk uit handen, ook al is dat in deze prijscategorie tegenwoordig de standaard. Niet alleen de robotstofzuiger opladen, maar ook de dweil wassen met kokend water, stof afvoeren, water bijvullen en de dweil drogen. Zelfreinigend, zelfvullend, zelfdrogend en zelflegend dus. Iets waar je overigens meer van mag verwachten is de oplaadsnelheid, want dat is tergend langzaam. Waar de ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni in drie minuten alweer tien procent bijgeladen is, daar haalt dit model dat percentage in een uur. De batterij blijft op een lager tempo langer beter, maar dit verschil is wel heel erg groot en van een high-end robotstofzuiger mag je sneller opladen verwachten. Het moet wel gezegd worden dat een volledige schoonmaakronde van 29 minuten maar twintig procent aan batterij kost, dus je hoeft in de meeste huizen absoluut niet tussentijds op te laden.
Ook ontkomen we niet aan het generieke design en de app. Uiteindelijk moet een robotstofzuiger natuurlijk gewoon schoonmaken, en dat doet dit model echt fantastisch, maar echt een lust voor het oog is het niet. Het is vooral een nietszeggend en generiek design van de ronde robotstofzuiger die door het harde plastic toch goedkoper oogt. Dat generieke design is ook iets wat we in de app terug zien komen. Deze Roborock heeft daardoor geen eigen gezicht, in tegenstelling tot ECOVACS en eufy waarbij design ook een grote rol speelt. En als we eerlijk zijn hebben we liever een fraai ogende robotstofzuiger in de keuken staan, ook al heeft deze Roborock een relatief kleine behuizing. Het thuisstation oogt wel wat fraaier overigens met de strakke hoeken en matzwarte kleur.
Dat generieke zien we wellicht ook aan de functies. Geen geurcapsules, geen osmosewater, geen watersproeiers voor vlekken, geen uitschuivende zijborstels of zakloze stofopvang. En dan is 1.299 euro best veel geld voor een robotstofzuiger, ook al komt dit complete model met een groot scala aan reserveonderdelen en is het schoonmaakresultaat voortreffelijk te noemen.
Conclusie
De Roborock Saros 20 Flow Complete heeft me echt weten te verrassen. Niet eerder hebben we een robotstofzuiger getest met een nagenoeg perfecte navigatie en stofzuigresultaat. Ook het dweilen werkt zeer goed en is op hetzelfde niveau als de concurrentie in deze prijsklasse met een uitschuivende dweil die strak langs plinten en meubels weet schoon te maken. We kunnen Roborock daarnaast alleen maar prijzen om deze complete versie met heel veel reserveonderdelen in de doos.
Het ronde design met niet uitschuivende zijborstels maken hoeken helaas net niet goed schoon. Samen met het wat hogere geluidsniveau tijdens het dweilen en de trage oplaadsnelheid zijn dit punten die wat aandacht verdienen. Ook weet deze robotstofzuiger zich qua functies niet te onderscheiden van de concurrentie, alhoewel het schoonmaakresultaat laat zien dat dit wellicht ook helemaal niet nodig is. Roborock legt de lat qua schoonmaakresultaat nu namelijk wel erg hoog en dat is waar het bij een robotstofzuiger natuurlijk om draait. De prijs van 1.299 euro is wel fors te noemen.
Beoordeling
Roborock Saros 20 Flow Complete
- Fantastisch stofzuigresultaat
- Dweilen ook van hoog niveau
- Beweegt zeer soepel en snel door het huis
- Laag design past onder meubels
- Stil met stofzuigen
- Overzichtelijke app
- Robodock neemt veel werk uit handen
- Heel veel reserveonderdelen meegeleverd
- Generiek uiterlijk
- Rond design niet goed voor hoeken
- Geluidsniveau bij dweilen hoger dan concurrentie
- Traag opladen
- Prijs is fors
Beoordeling Roborock Saros 20 Flow Complete
De Roborock Saros 20 Flow Complete heeft me echt weten te verrassen. Niet eerder hebben we een robotstofzuiger getest met een nagenoeg perfecte navigatie en stofzuigresultaat. Ook het dweilen werkt zeer goed en is op hetzelfde niveau als de concurrentie in deze prijsklasse met een uitschuivende dweil die strak langs plinten en meubels weet schoon te maken. We kunnen Roborock daarnaast alleen maar prijzen om deze complete versie met heel veel reserveonderdelen in de doos.
Het ronde design met niet uitschuivende zijborstels maken hoeken helaas net niet goed schoon. Samen met het wat hogere geluidsniveau tijdens het dweilen en de trage oplaadsnelheid zijn dit punten die wat aandacht verdienen. Ook weet deze robotstofzuiger zich qua functies niet te onderscheiden van de concurrentie, alhoewel het schoonmaakresultaat laat zien dat dit wellicht ook helemaal niet nodig is. Roborock legt de lat qua schoonmaakresultaat nu namelijk wel erg hoog en dat is waar het bij een robotstofzuiger natuurlijk om draait. De prijs van 1.299 euro is wel fors te noemen.
Reacties (0)