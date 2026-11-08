Review: Roborock Saros 20 Flow Complete – Generiek uiterlijk geeft fantastisch schoonmaakresultaat

Installatie, design en app

Het eerste wat opvalt aan het uitpakken van de Roborock Saros 20 Flow Complete is dat dit met recht de ‘Complete’ genoemd mag worden, want je hebt werkelijk allerlei reserveonderdelen in de doos. Zes stofzuigzakken, drie filters, een extra dweilrol, extra borstels en schoonmaakmiddel. Daar kunnen andere merken nog wat van leren! Het uitpakken gaat zeer eenvoudig. Je hebt het thuisstation, de robotstofzuiger, de oprijplank (even vastklikken aan het thuisstation) en de stroomkabel. Even water bijvullen in de schoonwatertank en schoonmaakmiddel in het reservoir onder de vuilwatertank bijvullen en de fysieke installatie is al klaar.

We downloaden de Roborock-app, maken een account aan, voegen de robotstofzuiger toe door even de twee fysieke knoppen bovenop voor drie seconden ingedrukt te houden voor het koppelen en downloaden de nieuwste firmware. Eigenlijk waren we binnen tien minuten klaar en dat is heel netjes te noemen. Alles wijst zichzelf ook. Je hebt niet overal plasticjes en rubbertjes dat je nog moet verwijderen, want er zit alleen een plakbandje over de waterreservoirs heen. Het basisstation oogt robuust en strak. Geen franje bij dit model, maar rechte hoeken, een matte voorkant en een thuisstation dat niet zo groot is als bij veel andere recent geteste concurrenten. De eufy Omni E35 is net wat kleiner qua thuisstation en neemt dus minder ruimte in beslag, maar de robotstofzuiger zelf is weer groter. De Saros 20 Flow Complete is echt heel laag namelijk met 8,98 centimeter. De navigatiekoepel kan in- en uittrekken waardoor dit model beter onder meubels schoon zou moeten kunnen maken. Wat wel opvalt is dat de robotstofzuiger zelf wat minder strak oogt. Het is vooral veel hard kunststof aan de bovenkant waardoor dit design niet echt onderscheidend is. Onderop zien we twee zijborstels, een brede zuigmond en de brede dweilrol die bijna de hele breedte in beslag neemt. Deze brede dweilrol kan uitschuiven om beter langs randen en plinten schoon te maken, de zijborstels kunnen dit niet. Wel het vermelden waard, binnen enkele klikken heb je dit model volledig uit elkaar. Alles is zeer handig uit de robotstofzuiger te klikken waardoor eventueel onderhoud niet veel tijd in beslag zal nemen.

De app is niet het fraaiste aan de Roborock Saros 20 Flow Complete, maar is wat saai. Alles is wit zonder franje. Misschien is dat juist wat je zoekt, maar andere merken hebben daardoor een fraaier ogende app. Dat wil niet zeggen dat er verder iets mis is, want alles werkt precies zoals je zou wensen. Je hebt een snelmenu voor het schoonmaken waarbij je kunt kiezen of je wil stofzuigen of stofzuigen en dweilen, waar je de zuigkracht aanpast en bijvoorbeeld de hoeveelheid water en daarnaast heb je via het tandwieltje ook de instellingen waar je geavanceerdere opties kunt wijzigen. Handig zijn ook de routines waarbij je na een maaltijd de keuken even kunt schoonmaken bijvoorbeeld. Alles is duidelijk en overzichtelijk, alhoewel de app wel behoorlijk generiek oogt en niet echt een eigen gezicht heeft.