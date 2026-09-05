TCL komt met vier nieuwe TAB A1-tablets: van compact model tot NXTPAPER flagship

TCL heeft tijdens IFA 2026 de nieuwe TAB A1-serie onthuld. De fabrikant brengt meteen vier tablets op de markt, waarbij gebruikers kunnen kiezen tussen een 11- of 12,2-inch scherm en een standaarddisplay of TCL’s NXTPAPER-technologie. Daarmee wil TCL zowel entertainmentliefhebbers als studenten en thuiswerkers bedienen. De TCL TAB A1 en TAB A1 NXTPAPER zijn de compactere modellen. Beide beschikken over een 11-inch 2.1K-display met een verversingssnelheid tot 90Hz. De reguliere TAB A1 gebruikt een MediaTek Helio G100-chip, 6GB RAM en 128GB opslag. De 8.000mAh-accu ondersteunt laden met maximaal 20W. Wie vooral veel leest of langere tijd naar het scherm kijkt, kan kiezen voor de TAB A1 NXTPAPER. Dit model gebruikt TCL’s papierachtige NXTPAPER-display, met onder meer anti-glare, anti-reflection en hardwarematige blauwlichtreductie. Ook zijn er drie schermmodi: Regular, Color Paper en Ink Paper. Voor wie liever wat meer schermruimte heeft, zijn er de TAB A1 Plus en TAB A1 Plus NXTPAPER. Beide hebben een 12,2-inch 2.4K-display met een 3:2-beeldverhouding en een verversingssnelheid tot 120Hz. De TAB A1 Plus NXTPAPER is het krachtigste model van de serie. Deze tablet combineert een Snapdragon 4 Gen 2-chip met 256GB opslag en een forse 10.000mAh-accu. Bovendien ondersteunt de tablet 33W snelladen, de T-Pen 2 en TCL Note.Alle vier de tablets draaien op Android 16 en bieden, afhankelijk van model en markt, functies als Google Gemini, Circle to Search, Writing Assist en Smart Translator.

TCL TAB A1

11-inch 2.1K-display, 2112 × 1320 pixels, tot 90Hz

MediaTek Helio G100

6GB RAM + maximaal 10GB RAM-uitbreiding

128GB opslag, microSD tot 2TB

8.000mAh-accu, 20W laden

5MP selfiecamera, 8MP achtercamera

6,2 mm dik, 430 gram

IP54

TCL TAB A1 NXTPAPER

11-inch 2.1K NXTPAPER-display, tot 500 nits

Regular, Color Paper en Ink Paper Mode

MediaTek Helio G100

6GB RAM + maximaal 10GB uitbreiding

128GB opslag

8.000mAh-accu, 20W laden

6,2 mm dik, 426 gram

Ondersteuning voor T-Pen 2 en TCL Note

TCL TAB A1 Plus

12,2-inch 2.4K-display (2400 × 1600 pixels), tot 120Hz

Snapdragon 4 Gen 2

6GB RAM + maximaal 10GB uitbreiding

128GB opslag, microSD tot 2TB

8.000mAh-accu, 20W laden

6,7 mm dik, 542 gram

TCL TAB A1 Plus NXTPAPER