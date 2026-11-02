Actieve speakers uit Finland met de Amphion A15

Met de nieuwe A15 brengt het Finse Amphion een actieve speakerset die sterk leunt op de ervaringen in de studio. Het bedrijf bouwt zowel hifi- als professionele luidsprekers, maar het is vooral bekend om die laatste. De A15 is een 2-weg monitor, beschikbaar in zwart of wit, met een 25mm-titanium tweeter en 15cm-aluminium woofer aan de voorkant. Kijk je naar de achterzijde van de speaker, dan ontdek je hier een bijkomende passieve radiator van hetzelfde formaat. En een stroomaansluiting, want elke A15 bezit ingebouwde versterkers van 125 W (woofer) en 22 W (tweeter). De studioroots van de A15 zijn te merken aan de aansluitingen. De speaker komt zonder ingebouwde streaming of veel inputs, er is enkel een XLR-ingang. De bedoeling is dan dat je hem combineert met een streamer of voorversterker. De geschatte prijs van een paar A15’s is 2.500 euro. Typisch voor Amphion is dat er ook speakergrilles in felle kleuren beschikbaar zijn.

www.amphion.fi