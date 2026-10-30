Streamingtips #44 – Ali G, Under the Open Sky en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
Where the Crawdads Sing (Videoland en HBO Max)
Het op een briljant boek gebaseerde Where the Crawdads Sing draait om een soort moerasmeisje dat heel erg op zichzelf leeft, als er twee jongens in haar leven komen. Als er echter één dood wordt gevonden, dan wordt deze dromerige dame gezien als verdachte nummer één. Ze houdt zich prima staande in het moerasgebied van North Carolina, maar hoe doet ze dat in de mensenwereld? Met Daisy Edgar-Jones en Taylor John Smith.
That Damn Michael Che (SkyShowtime)
Niet alle comedians zijn zo uitgesproken als Michael Che, dus vinden veel mensen zijn shows erg verfrissend. Het hoeft niet altijd naar je zin te zijn wat hij zegt, maar hij maakt er vaak wel goede grappen over. Hij is bekend van Saturday Night Live, hij legt de vinger op de zere plek en je kunt nu twee seizoenen van zijn unieke kijk beleven op SkyShowtime.
https://www.youtube.com/watch?v=0I-AKH24t2g
Under the Open Sky (Prime Video)
Hoe aantrekkelijk het ook is om een documentaire te kijken over iets dat je al kent, zodat je het van een andere kant kunt bekijken, zo verfrissend kan het ook zijn om een docu te kijken die juist buiten je comfortzone valt. Ahmed en zijn familie zijn kamelenhoeders die door India trekken, maar ze moeten hun traditionele bestaan misschien toch opgeven voor de moderne wereld. Ze strijden voor hun manier van leven en delen daarin levenswijsheden waar we ook in Nederland zonder kamelen iets uit kunnen halen.
Ali G: Who Iz I? (Amazon Prime Video)
Ali G is een controversieel figuur: veel meer nog dat Michael Che. Het is dan ook de vraag of je de film trekt en of het anno 2026 nog wel ‘kan’. Tegelijkertijd is Sacha Baron Cohen niet gek: hij heeft een missie en die wordt met deze film in deze tijd misschien wel nog veel beter duidelijk dan toen hij de eerste Ali G maakte.
Het Gouden Uur (Netflix en NPO Start)
Het tweede seizoen van Het Gouden Uur is op Netflix te zien en deze serie mag zich tot een van de beste Nederlandse series van de laatste jaren rekenen. Nasrdin Dchar speelt de sterren van de hemel in deze thriller die draait om het eerste uur na een terroristische aanslag. Het is goed versus kwaad, levend versus dood en wit versus zwart, waarbij iedereen zijn eigen belangen heeft.
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