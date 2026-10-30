Streamingtips #44 – Ali G, Under the Open Sky en meer

Under the Open Sky (Prime Video)

Hoe aantrekkelijk het ook is om een documentaire te kijken over iets dat je al kent, zodat je het van een andere kant kunt bekijken, zo verfrissend kan het ook zijn om een docu te kijken die juist buiten je comfortzone valt. Ahmed en zijn familie zijn kamelenhoeders die door India trekken, maar ze moeten hun traditionele bestaan misschien toch opgeven voor de moderne wereld. Ze strijden voor hun manier van leven en delen daarin levenswijsheden waar we ook in Nederland zonder kamelen iets uit kunnen halen.