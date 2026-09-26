Review: Thorens TD 404 DD – Thorens biedt beste van beide werelden

Verrassend boeiende muziek

Heel wat (geïntegreerde) versterkers hebben tegenwoordig wel een phono-ingang, vaak met daarachter op z’n minst een degelijk versterkingsluik om de zwakke signalen die komen van een element op te waarderen. Je ziet tegenwoordig zelfs af en toe ondersteuning voor MC, naast het universelere moving magnet (MM). Een TAS 1600-element en deze draaitafel verdienen echter een toegewijde phonovoorversterker, vind ik. Aangezien de nogal puike MC1600 van Thorens na een eerdere review weer vertrokken is, neem ik mijn eigen Musical Fidelity M8x Vinyl erbij. Deze is op zijn beurt verbonden met (eerst) een Moon 371 en een paar DALI EPIKORE 3-speakers, later met een HiFi Rose RA280 en een paar Radiant Clarity 6.2’s. Er speelt zeker wat nostalgie mee in het feit dat ik Zooropa nog altijd regelmatig beluister. Het is wat mij betreft een van de beste U2-albums, veel excentrieker dan hun andere releases én een hoogtepunt van de samenwerking van de Ieren met producer Brian Eno. Er bestaat een geslaagde nieuwere persing van ter ere van de dertigste verjaardag van het album, wel in het geel. Met de MOON/DALI-combinatie kreeg ik via de TD 404 DD de tracks met meer elektronische invloeden dan gewoonlijk bij de Ierse groep heel fijn aangeleverd. Een eerste observatie bij Babyface is dat de weergave echt de voordelen van een betere direct-drive plukt. Het is een nummer dat beter tot zijn recht komt met een donkere achtergrond, zodat die blikkerige gitaar van The Edge in de verte en de percussiesamples beter gedefinieerd gepresenteerd worden. De basriff [EdB2.1] van Adam Clayton had een heerlijk vol karakter; ritmisch liet de TD404 DD geen steken vallen. Ook met de gesproken-nasale zanglijn op Numb maakte de Thorens-platenspeler indruk, vooral wanneer de “Feeling Alive”-zanglijn en melodie in de achtergrond heerlijk contrasteerden met die doffe vocals. Eno maakte er een productie met veel lagen van, wat helemaal geopenbaard werd via deze platenspeler. Die ervaring was er niet enkel bij de zwaar geproduceerde U2-plaat, ook bij de rauwere Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) leverde de TD 404 DD met TAS 1600 echte muziek waarin kleine details niet verdwenen in de vervormde gitaren of de galm van de locatie. Kleine tikjes op een gesloten hi-hat bij Sit down. Stand up., of de backing vocals die Thom Yorke’s hoog gekweel spiegelen, voor een live-opname was het een rijke ervaring dankzij de uitstekende tracking door de Thorens-combinatie. De overgang naar het “Raindrops”-refrein vond ik in het bijzonder sterk; de baslijn kwam exact gedefinieerd naar voren, het snelheidsgevoel was uitmuntend, en dat bleef ook zo terwijl de kakofonie groter werd. Zo beschreven lijkt dit nummer beluisteren niet aangenaam, maar uit de creatieve chaos ontstaat zo wel verrassend boeiende muziek. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe dit album de registratie lijkt van één groot concert, terwijl er meer dan zes jaar zit tussen de oudste en jongste opname. Én die afkomstig zijn uit vier totaal verschillende steden, inclusief Amsterdam. Geen idee waar Where I End and You Begin op de digitale band werd gezet, maar ik genoot wel enorm van hoe de Thorens-speler erin slaagde om alle elementen van deze track discreet te positioneren op een realistische soundstage. Dit op de Clarity-speakers, die betrekkelijk droog en neutraal zijn, en dus goed lieten horen hoeveel detail er uit het vinyl geëxtraheerd werd.