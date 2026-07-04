Review: Monitor Audio Radius 3 4G – Klein kan ook groots zijn

De nieuwe Radius 3 4G is een budgetspeaker die bovendien klein is. Die combinatie belooft vaak weinig goeds, maar dankzij de R&D- en designafdelingen van Monitor Audio is het anders uitgedraaid. Of hoe een goedkope, compacte luidspreker meer kan verbazen dan een grote.
Monitor Audio is heel bekend voor zijn hifi-luidsprekers die georganiseerd worden in een Bronze-Silver-Gold-Platinum-ranking die ergens lonkt naar de Olympische Spelen. Het Britse luidsprekerbedrijf heeft echter nog een interessante Radius-instaplijn die een bereikbare prijs huwt aan een compacter design. Als je wel luidsprekers wil maar daar niet een hoek van de kamer aan wil opofferen, dan zijn dit type toestellen die je moet onderzoeken. De Radius-speakers mikken daarnaast op een heel andere doelgroep, zoals horeca en winkels.
De Radius-familie kreeg recent een flinke update naar een nieuwe generatie. Die 4G-lijn blijft trouw aan het oorspronkelijke idee, maar is door de ontwerpers van Monitor Audio helemaal onder handen genomen. Naast veel nieuwe audiotechnologie is er gesleuteld aan het design. Er zijn ook een paar slimme accessoires om de speakers in het interieur te integreren.
Uit de nieuwe Radius 4G-familie testen we de Radius 3 4G, een kleine boekenplankspeaker die voor 675 euro per paar wordt verkocht. De Radius-familie is niet zo groot, want verder heb je enkel nog de kekke kubusvormige Radius 1 4G (475 euro/paar) en de Radius On-Wall 4G (525 euro per stuk). Een mooie toevoeging aan de lijn, dit muurmodel, want het laat toe om een speaker heel onopvallend in de ruimte te plaatsen.
Wat
2-weg boekenplankspeaker
Opbouw
4,5 inch RST III bass-mid driver, 25 mm C-CAM Gold Dome tweeter
Frequentiebereik
44 – 35.000 Hz (+/- -6 dB)
Cross-over
2.700 Hz
Gevoeligheid
84 dB (@ 1 m for 2.83 V)
Impedantie
8 Ohm (4 Ohm minimaal aan 250 Hz)
Afmetingen
25,5 x 15 x 20,1 cm
Gewicht
3,7 kg
Prijs
625 euro per paar
Makkelijk te plaatsen waar je wil
Een forse voetafdruk bezit de Radius 3 4G niet. Het mag de ‘grote’ Radius 4G-speaker zijn, je spreekt hier over een doosje van amper 15 cm breed en 25,5 cm hoog. Ook de diepte is beperkt, waardoor je hem makkelijk op een kast of ergens op een kookeiland kunt parkeren. Jawel, dit is een boekenplankspeaker die je effectief op een boekenplank kan plaatsen.
Over de afwerking van de Radius 3 4G valt niets slecht te zeggen. Het is een heel afgerond design en alle elementen zijn in één kleur, wat de speaker nog meer laat opgaan in een omgeving. Zowel de tweeter als woofer zijn bedekt met een rooster met een kunstig ogend patroon. Het heeft een akoestische doelstelling, met als bonus dat de Radius-speaker net iets chiquer maakt. De keuze voor een satijnwit is een goede om de Radius 3 4G subtieler te maken, de zwarte uitvoering heeft dan weer een glanzende afwerking die de speaker meer klasse geeft.
Prachtige driepoot
Het kleine formaat maakt het ook makkelijk om het op te hangen. Daarvoor voorziet Monitor Audio in de benodigde beugel, zodat je het netjes aan een wand kunt bevestigen. Niet de enige accessoire die de Britten zo in huis hebben. Wil je de speakers op een bureau of een laag meubel plaatsen, dan zijn er Desk Pads die de Radius 3 4G naar omhoog kantelen. Hierdoor is de speaker beter gericht op je oren, wat veel helderdere details oplevert. Monitor Audio heeft z’n designafdeling zich laten uitleven bij de stand die bij deze speaker hoort. Een slimme zet, want de Radius Floor Stand die ze bedachten is iets heel knap. Met zijn houten driepoot is deze achterover hellende stand echt een blikvanger. Je verwacht zoiets bij een duurdere designspeaker, niet bij een betaalbare speaker. Mooi, het toont dat Monitor Audio snapt dat iedereen wel graag een mooi interieur heeft, niet enkel rijkelui die naar designmeubelwinkels stappen. De Floor Stand kost wel 350 euro per paar, wat niet onredelijk is als je de kwaliteit ziet.
Veel techniek van de grote jongens
De meeste kopers van de Radius 3 4G zullen minder bezig zijn met de technische details. Maar toch, als iemand die veel (duurdere) Monitor Audio-speakers heeft getest, was ik wel verbaasd te zien dat de Radius 3 4G zoveel vertrouwde elementen gebruikt. Het C-CAM conusmateriaal uit aluminium en magnesium met een keramische coating bijvoorbeeld, wat een van de sterkhouders is van de luidsprekerbouwer. Het komt onder meer bij de 25 mm Gold Dome-tweeter voor, dat een innovatief extern magneetsysteem toepast. Ook RST III duikt op, waarbij op de 4,5-inch driver depressies zijn aangebracht om break-up te vermijden. Achter op de speaker is er een HiVe II-baspoort, bij de Radius 3 de helft groter dan voorheen zodat deze kleintjes toch aardig wat laag kunnen produceren. Vergeleken met voorheen is ook de cross-over aangepakt.
Komt meer uit dan verwacht
Voor het testen parkeerde ik de Radius 3 4G op de vaste stands in de testruimte. Dat oogde wat gek, want die Focal Kanta-stands zijn ontworpen voor veel grotere weergevers. Maar echt moeilijk is het niet om in te beelden dat deze mini’s makkelijk ergens op een dressoir een plek zouden vinden. Om de Monitor Audio-kleintjes aan te sturen haal ik een WiiM Amp boven. Zo’n compacte streaming versterker past qua prijspunt perfect bij de Radius 3 4G. Ook conceptueel. Bij deze speakers hoort niet een systeem dat uit verschillende componenten bestaat, veel vaker gaat het gecombineerd worden met iets dat je snel kunt bedienen. Het mooie aan deze categorie van versterkers (waar ook bijvoorbeeld de Denon Home Amp of Sonos Amp bij hoort) is dat je ze makkelijk kunt wegstoppen in een kast. Doorgaans worden ze niet heel erg warm en de bediening loopt toch via een app.
Unfinished Sympathy van Massive Attack is een klassieker in het genre, en dus perfecte testvoer. Uit de Radius 3 4G rolden niet de diepste bassen, dat verwachten we ook niet. Kleine speakers kunnen de wetten van de fysica niet negeren, al doet Monitor Audio hier wel heel erg z’n best. Hierdoor krijg je met de Radius-kleintjes bij veel muziek toch een vollere ervaring, misschien dat je bij actiegames of -films wel zin gaat krijgen in een kleine subwoofer. En hoewel de diepste basfrequenties buiten bereik blijven, haalde dat niet de impact of snelheid van het electropopnummer Feisty van Smertz onderuit. De prestaties bleven goed op peil naarmate het volume steeg – er is een limiet, maar die ligt verder weg dan verwacht.
Ook niet verwacht – maar wel gekregen – is de open presentatie, waardoor de iconische track z’n driedimensionale karakter grotendeels behoudt. De stem van Shara Nelson weergalmt lichtjes en de strijkers klinken vloeiend, wat het Massive Attack-nummer compleet houdt. Ook die rauwere kant van de stem van Chris Cornell op de cover van Nothing Compares To You (de versie van Sinead is beter, uiteraard) was echt aanwezig, wat genieten is. De WiiM Amp is van zijn kant ook niet de allerbeste versterker, toch is de Radius 3 4G vergevingsgezind genoeg om die scherpere kantjes weg te werken. Het moet gezegd worden dat de RoomFit-functie op de WiiM Amp wel nuttig is, ook bij deze kleine speakers had de eenvoudige kamerkalibratiefunctie een meerwaarde.
Capabel
Straf ook hoe bij House Atreides op Hans Zimmers ‘The Dune Sketchbook’ de percussie rond minuut 4 ver buiten de speakers trad. Zeker, op de Gold 300 6G’s die ik vaker gebruik voor tests is dit nummer omhullender en is er een stuk meer resolutie. Maar het is verbazend hoe breed de soundstage hier wel was, en hoe capabel de speaker het heftige volgende deel met elektrische gitaren en doedelzakken verwerkte. Wie kleine speakers associeert met vlak en in elkaar gedrukt, zal bij deze Monitor Audio’s verbaasd opkijken.
Het is niet helemaal waar deze speakers voor ontworpen werden, maar ik hing ze ook even op een Denon AVR-X2900H AV-receiver in 2.1-modus. Er leefde een stil vermoeden dat als je ze zou combineren met een subwoofer, iets heel moois mogelijk was. Kijken naar de racescène van Ready Player One bleek dat inderdaad echt het geval. De subwoofer van dienst maakte het plaatje echt compleet; de Radius 3 4G speakers leverde de vele kleine details fris aan, en ook goed geplaatst rond het scherm. De sub zorgde dat de crashes en bulderende dino echt massa kregen. Je kunt dus wel wat verwachten van twee van deze kleintjes (of vier, als je achteraan surroundgeluid wil), ook bij het tv-kijken.
Conclusie
Veel luidsprekerbouwers zijn bezig met het ontwerpen van ultieme weergevers die amper passen in een modale woonkamer. Ook Monitor Audio doet dat, met de Hyphn. Daarom is het net fijn om te zien dat je met de toepassing van goede engineering en kennis ook aan de onderzijde van de markt echt het verschil kunt maken. En dat bovendien in een compacte vorm, waardoor de Radius 3 4G (ook) geschikt is voor plaatsen waar je anders nooit een luidspreker zou zetten. De accessoires die Monitor Audio voorziet zijn ook een echte plus, waarbij je alles hebt om een onopvallende muuropstelling of net een fraaie set op stands te bouwen. Qua sonische prestaties is de Radius 3 4G heel sterk, met een spatiale, gedetailleerde weergave die op peil blijft tot zelfs behoorlijk hoge volumes.
9.0
Beoordeling Monitor Audio 3 4G
Pluspunten
Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
Slimme accessoires, met name voet
Geweldig detail en brede uitstraling
Knap afgewerkt
Makkelijk aan te sturen
Minpunten
Geen ultieme basprestaties
Beoordeling Monitor Audio 3 4G
Veel luidsprekerbouwers zijn bezig met het ontwerpen van ultieme weergevers die amper passen in een modale woonkamer. Ook Monitor Audio doet dat, met de Hyphn. Daarom is het net fijn om te zien dat je met de toepassing van goede engineering en kennis ook aan de onderzijde van de markt echt het verschil kunt maken. En dat bovendien in een compacte vorm, waardoor de Radius 3 4G (ook) geschikt is voor plaatsen waar je anders nooit een luidspreker zou zetten. De accessoires die Monitor Audio voorziet zijn ook een echte plus, waarbij je alles hebt om een onopvallende muuropstelling of net een fraaie set op stands te bouwen. Qua sonische prestaties is de Radius 3 4G heel sterk, met een spatiale, gedetailleerde weergave die op peil blijft tot zelfs behoorlijk hoge volumes.
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