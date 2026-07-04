Review: Monitor Audio Radius 3 4G – Klein kan ook groots zijn

Monitor Audio is heel bekend voor zijn hifi-luidsprekers die georganiseerd worden in een Bronze-Silver-Gold-Platinum-ranking die ergens lonkt naar de Olympische Spelen. Het Britse luidsprekerbedrijf heeft echter nog een interessante Radius-instaplijn die een bereikbare prijs huwt aan een compacter design. Als je wel luidsprekers wil maar daar niet een hoek van de kamer aan wil opofferen, dan zijn dit type toestellen die je moet onderzoeken. De Radius-speakers mikken daarnaast op een heel andere doelgroep, zoals horeca en winkels.

De Radius-familie kreeg recent een flinke update naar een nieuwe generatie. Die 4G-lijn blijft trouw aan het oorspronkelijke idee, maar is door de ontwerpers van Monitor Audio helemaal onder handen genomen. Naast veel nieuwe audiotechnologie is er gesleuteld aan het design. Er zijn ook een paar slimme accessoires om de speakers in het interieur te integreren.

Uit de nieuwe Radius 4G-familie testen we de Radius 3 4G, een kleine boekenplankspeaker die voor 675 euro per paar wordt verkocht. De Radius-familie is niet zo groot, want verder heb je enkel nog de kekke kubusvormige Radius 1 4G (475 euro/paar) en de Radius On-Wall 4G (525 euro per stuk). Een mooie toevoeging aan de lijn, dit muurmodel, want het laat toe om een speaker heel onopvallend in de ruimte te plaatsen.