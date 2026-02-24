Roborock Saros 20 robotstofzuiger kan drempels over en heeft een adaptieve dweildruk

De nieuwe robotstofzuiger van Roborock mag met recht een high-end model genoemd worden. Niet alleen door de specificaties, maar ook door de bijbehorende prijs. De Roborock Saros 20 komt met diverse innovaties. Zo kan dit model dankzij het Adaptilift Chassis 3.0 over dubbele drempels klauteren (4,5 cm + 4,3 cm: 8,8 cm totaal). FlexiArm-technologie zorgt ervoor dat er in randen en hoeken schoongemaakt kan worden. De uitschuifbare arm maakt ruimtes en plinten schoon. HyperForce zuigkracht van 36.000 Pa is zeer hoog en ook de adaptieve dweildruk valt op. Deze is aanpasbaar en kan bij hardnekkige vlekken een druk van 13N uitoefenen.

Ook het thuisstation zorgt ervoor dat dit echt een high-end model is. Net als veel andere modellen neemt deze robotstofzuiger allerlei taken uit handen met het thuisstation. Zo vult dit model water bij, leegt die de robotstofzuiger, maakt de dweil schoon en zal de robotstofzuiger uiteraard opladen. Dweilreiniging doet dit model op 100 graden om het echt goed schoon te houden. De dweil wordt na afloop gedroogd op 55 graden. Wie dat wil kan ook optioneel een Refill & Drainage System aanschaffen. Dan sluit je dit model direct aan op de waterleiding en hoef je zelfs de waterreservoirs niet bij te vullen of te legen. Verder zorgt het StarSight Autonomous System voor een snelle mapping en obstakelherkenning. De Roborock Saros 20 herkent 300 obstakeltypes. Dankzij de hoogte van slechts 7,98 centimeter kan dit model ook onder lage meubels schoonmaken.

Prijs en beschikbaarheid

De RoboRock Saros 20 is verkrijgbaar in twee verschillende bundels. De meegeleverde accessoires verschillen per bundels. Het verschilt per verkoopkanaal welke bundel er beschikbaar is. Zo kost de Roborock Saros 20X-set 1.489 euro. De Roborock Saros 20-set kost 1.499 euro.