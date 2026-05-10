Review: Reolink Solar Floodlight Camera – Groot, luid én fel

De Reolink Solar Floodlight Camera is een beveiligingscamera voor ongeveer 99 euro met een nogal opvallend uiterlijk. Een vierkante camera met een vast zonnepaneel bovenop en twee enorme lampen (floodlights) aan de zijkant. Het is nogal een gevaarte en het is dan ook geen subtiele camera. De specs beloven echter veel goeds.
Reolink is een merk waar je veel over leest en ook echt populair is onder de mensen die wat meer eisen van een consumentenbeveiligingscamera. De hoogste tijd om een model van Reolink te proberen. We hebben de Reolink Solar Floodlight Camera getest.
Dit is de Reolink Solar Floodlight Camera
De Reolink Solar Floodlight Camera is een beveiligingscamera met een 2K-resolutie en een ultra-brede kijkhoek van 150 graden, infrarood nachtzicht en kleurennachtzicht met behulp van de spotlights. De camera heeft twee led-panelen aan de zijkant die automatisch bij beweging aan kunnen springen en de eventuele ongewenste bezoeker in 1000 lumen verlichten. Er is ook een alarm van maar liefst 110 decibel aanwezig. De camera beschikt over kunstmatige intelligentie om de schijnwerper aan te sturen, maar ook voor de bewegingsdetectie waarbij mensen, dieren en voertuigen gedetecteerd kunnen worden. Onderop vinden we namelijk een flinke PIR-sensor (rond bolletje) die een goed overzicht weet te houden op beweging. De camera beschikt verder over dual-band wifi 6, is IP66-gecertificeerd en dus weerbestendig en ondersteunt lokale opslag middels een micro-sd-kaart, de Reolink Home Hub-serie en een (Reolink) NVR. Op een dergelijke event-based batterijcamera is geen ONVIF-ondersteuning aanwezig. Je kan de camera volledig zonder abonnement gebruiken. Het zonnepaneel bovenop noemt Reolink ‘SolarEase-technologie’ en zorgt ervoor dat een uur zonlicht per dag al voldoende is voor 24/7 stroom voor de batterij van 7.800 mAh.
Installatie en de app
De eerste keer de Reolink Solar Floodlight Camera uit de blauwe Reolink-doos halen en de grootte en de stevigheid van de camera valt direct op. Dit is nogal een gevaarte. Een vierkant blok met een zonnepaneel bovenop en twee led-schijnwerpers aan de zijkant met onderop een rond bolletje (PIR-sensor) voor de bewegingsdetectie. Het is even goed kijken waar de cameralens nu eigenlijk zit. Ondanks het verrassende uiterlijk is de bouwkwaliteit erg stevig en kun je direct wel zien dat IP66 voor stof- en waterbestendigheid niet overdreven is. De knoppen en sleuf voor de micro-sd-kaart onderaan zitten achter rubberen klepjes en achterop vind je het schroefdraad voor de meegeleverde mount. Behalve een micro-sd-kaart (of een andere optie voor lokale opslag) zit alles in de doos en kun je direct van start.
We voegen de camera toe in de app en dit gaat zoals je van een dergelijke beveiligingscamera mag verwachten. Eenmaal toegevoegd is het wel verrassend dat we na installatie pas een account moeten aanmaken om echt instellingen te kunnen wijzigen. Zo zitten er nog meer eigenaardigheden in de app. We krijgen de vraag of we een abonnement willen afsluiten. Nou nee, liever niet, maar voor ‘Rich notifications’ (notificatie met afbeeldingen) moet je toch een ‘gratis’ abonnement afsluiten voor een jaar. Het lijkt me wat overbodig en onhandig op deze manier. Alle instellingen, de liveview en de verdere bediening kan via de Reolink-app. En wat direct opvalt is dat deze app niet zo gestroomlijnd en vanzelfsprekend is als de apps van concurrenten als eufy of Ring. Alles wat je nodig hebt zit erin: je hebt een degelijke liveview, kunt terugkijken (werkt toch wat omslachtig), instellingen aanpassen, meldingen beheren en diverse andere instellingen wijzigen. Qua design en gebruiksvriendelijkheid mag het echter wel wat beter. Less is more zou een goede tip zijn voor Reolink met betrekking tot de app. Alles wat je nodig hebt is te vinden, maar je bent er wel even zoet mee voor een eerste keer.
Iets wat ik echt heb moeten googelen zijn de beveiligingsmodi, want ik kwam er echt niet uit hoe dit nu precies werkte. Ik wil gewoon verschillende scenario’s voor thuis en weg, waarbij in het laatste geval de sirene en de floodlight altijd aan mag staan. In apps van Ring, eufy en Arlo kun je dit gewoon selecteren en aangeven hoe de camera in iedere situatie moet reageren. Dat kan nu dus niet bij Reolink. Wat ik begreep heb ik daarvoor een Home Hub van Reolink nodig, maar die werd niet meegeleverd door het merk. We moeten dus nogal omslachtig te werk gaan door een schema te maken en daarbij bijvoorbeeld het alarm of de floodlight te koppelen aan een bepaald soort detectie (persoon, voertuig of dier). Het is niet helemaal wat ik in gedachten had, maar dichterbij een traditionele modus voor thuis of afwezig ben ik niet gekomen. De app is daarnaast erg traag in gebruik. Even een instelling wijzigen en weer terug naar het menu duurt een paar seconden. Je kunt verder wel echt de diepte in en per soort melding het gedrag van de camera aangeven. De app biedt wellicht een beetje een overdaad aan opties. Je kunt veel instellen, maar in het begin mis je toch echt een beetje het overzicht.
Beeld en geluid
De Reolink Solar Floodlight Cam heeft een 2K-resolutie en in de meeste gevallen voldoet dit echt prima. Het beeld is lekker helder en niet zo donker als de onlangs door ons geteste Arlo Ultra 3. Mis je dan iets in vergelijking met deze 4K-camera? Voor het overzicht niet. De brede kijkhoek van 150 graden geeft over een groot gebied perfect weer wat er aan de hand is. Je kunt inzoomen en dan loop je wel tegen de beperkingen van een 2K-resolutie aan. Gezichten op meer dan tien meter afstand zijn wat moeilijker te herkennen, maar dat is inherent aan dergelijke camera’s. Ook een nummerbord wordt dan lastig afleesbaar. Toch zijn we meer dan tevreden over de beeldkwaliteit bij een beveiligingscamera van minder dan 100 euro.
Spotlights op andere beveiligingscamera’s vallen soms een beetje tegen. Goed, er zit licht op en je krijgt een goed beeld van een eventuele ongewenste bezoeker, maar echt fel licht is het vaak niet. Dat is echt anders bij deze Reolink. Met een kracht van 1000 lumen zet jij de ongewenste bezoeker perfect in het zonnetje. De lamp is echt fel, helemaal als je er tegenin moet kijken. Als afschrikwekkend middel is de spotlight dus meer dan geslaagd, maar dat geldt ook voor de sirene. Met een kracht van 110 decibel is de hele wijk wakker, dus ook dit is perfect geregeld door Reolink. Dat de camera echt luid is merken we ook aan de speaker, want communiceer je via tweewegcommunicatie dan buldert je stem door de luidspreker van de camera. Qua duidelijkheid laat het soms iets te wensen over, het klinkt wat schel, maar ook dit is luid genoeg om af te schrikken en uiteindelijk best redelijk verstaanbaar. De Reolink Solar Floodlight Cam werkt echt goed als afschrikwekkend middel tegen ongewenste bezoekers dankzij de felle spotlight, de luide sirene en de speaker met flink wat kracht. Samen met de prima beeldkwaliteit en het duidelijke nachtzicht in kleur scoort de hardware in ieder geval een dikke voldoende.
Betrouwbare meldingen
Uiteindelijk is betrouwbaarheid het belangrijkste bij een beveiligingscamera als deze Reolink Solar Floodlight Cam. Bij calamiteiten wil je op de hoogte gesteld worden en moet de camera passend reageren. Zoals hierboven al genoemd is een Home Hub aan te raden, want met alleen een sd-kaartje zijn we toch wat beperkt in de mogelijkheden. Het moet echter gezegd worden dat het met de betrouwbaarheid van deze camera wel goed zit. Soms zit de AI er even naast qua beweging of een persoon, maar belangrijker is dat alles geregistreerd wordt. Deze camera mist echt niks. Sterker nog, we krijgen misschien wel teveel meldingen binnen op de smartphone. De bewegingsdetectie is dankzij de grote PIR-sensor standaard nogal gevoelig en pakt alles op. Van een bewegende struik door de wind tot aan wasgoed aan de waslijn. Gelukkig is de gevoeligheid aan te passen. Opvallend is dat ‘Rich Notifications’ niet ongelimiteerd is. Hoeveel het er precies zijn weet ik niet, maar op een dag bij veel meldingen krijg je soms te horen dat je aan je limiet zit. Wil je altijd afbeeldingen bij je notificaties? Dan moet je dus toch een betaald abonnement nemen. In de meeste gevallen zal dit niet nodig zijn. Je hebt op de meeste dagen meer dan genoeg aan de gratis variant.
Speciale vermelding gaat uit naar het zonnepaneel. Deze zit dus direct bovenop de vierkante camera geplaatst. Deze is niet te verplaatsen en je bent dus enigszins beperkt in de plaatsing van de camera. Weet je een goed plekje in de tuin te vinden waar de zon vrij toegang heeft? Dan hoef je echt nooit meer aan opladen te denken. Het zonnepaneel pakt zonlicht echt goed, maar moet wel volledig toegang tot de zon hebben. Slechts een gedeelte zon op het zonnepaneel levert je vrij weinig op. Het was wellicht handig geweest als het zonnepaneel een los geheel was en je met een kabeltje aan de camera kon verbinden. Dat kan nu dus niet. Wat echter wel kan is een optioneel los zonnepaneel aansluiten waardoor je wel flexibeler in het plaatsen van dit model bent.
Conclusie
Ik kan begrijpen waarom zoveel mensen kiezen voor Reolink voor hun eigen beveiligingssysteem in huis. De bedrade ONVIF-camera’s met 24/7-opnames zijn erg populair voor gebruik in combinatie met een eigen NAS en de hardware is daarbij doorgaans van hoog niveau. Nu is de Reolink Solar Floodlight Camera met event-based opnames wat dat betreft wat minder geschikt voor integratie in een eigen systeem, maar het merk laat perfect zien dat ook hier de hardware echt goed is. De beeldkwaliteit is helder en duidelijk genoeg en de speakers zijn erg luid en daardoor kun je je ongewenste bezoeker perfect aanspreken. Dit model levert zeer betrouwbare meldingen op je smartphone en de 1000 lumen spotlight en de 110 decibel sirene zorgen ervoor dat dit model alles in huis heeft wat je van een standalone event-based beveiligingscamera op batterijen mag verwachten.
Groot, luid en fel, zo kunnen we de Reolink Solar Floodlight Camera uiteindelijk dus het beste omschrijven. We hebben niet eerder een model getest met zulke felle schijnwerpers en zo’n luide sirene. Een beveiligingscamera moet natuurlijk afschrikken en dat heeft Reolink met dit model perfect voor elkaar. Het is dan ook jammer dat de app wat steken laat vallen. Wil je er tijd en moeite in stoppen om de leercurve (en de omslachtigheid) van de app te leren kennen? Dan krijg je een goede beveiligingscamera die echt all-in-one is.
Beoordeling
Reolink Solar Floodlight Camera
- Echte all-in-one camera
- Prima beeldkwaliteit
- Spotlight is echt fel
- Sirene is echt heel luid
- Niet meer opladen dankzij het zonnepaneel
- Betaalbaar in aanschaf
- Lokale opslag
- Geen abonnementskosten
- App is niet zo verfijnd als bij de concurrentie
- Micro-sd-kaart niet meegeleverd
- Optionele Reolink Home Hub biedt meer mogelijkheden
