Review: Reolink Solar Floodlight Camera – Groot, luid én fel

Installatie en de app

De eerste keer de Reolink Solar Floodlight Camera uit de blauwe Reolink-doos halen en de grootte en de stevigheid van de camera valt direct op. Dit is nogal een gevaarte. Een vierkant blok met een zonnepaneel bovenop en twee led-schijnwerpers aan de zijkant met onderop een rond bolletje (PIR-sensor) voor de bewegingsdetectie. Het is even goed kijken waar de cameralens nu eigenlijk zit. Ondanks het verrassende uiterlijk is de bouwkwaliteit erg stevig en kun je direct wel zien dat IP66 voor stof- en waterbestendigheid niet overdreven is. De knoppen en sleuf voor de micro-sd-kaart onderaan zitten achter rubberen klepjes en achterop vind je het schroefdraad voor de meegeleverde mount. Behalve een micro-sd-kaart (of een andere optie voor lokale opslag) zit alles in de doos en kun je direct van start.

We voegen de camera toe in de app en dit gaat zoals je van een dergelijke beveiligingscamera mag verwachten. Eenmaal toegevoegd is het wel verrassend dat we na installatie pas een account moeten aanmaken om echt instellingen te kunnen wijzigen. Zo zitten er nog meer eigenaardigheden in de app. We krijgen de vraag of we een abonnement willen afsluiten. Nou nee, liever niet, maar voor ‘Rich notifications’ (notificatie met afbeeldingen) moet je toch een ‘gratis’ abonnement afsluiten voor een jaar. Het lijkt me wat overbodig en onhandig op deze manier. Alle instellingen, de liveview en de verdere bediening kan via de Reolink-app. En wat direct opvalt is dat deze app niet zo gestroomlijnd en vanzelfsprekend is als de apps van concurrenten als eufy of Ring. Alles wat je nodig hebt zit erin: je hebt een degelijke liveview, kunt terugkijken (werkt toch wat omslachtig), instellingen aanpassen, meldingen beheren en diverse andere instellingen wijzigen. Qua design en gebruiksvriendelijkheid mag het echter wel wat beter. Less is more zou een goede tip zijn voor Reolink met betrekking tot de app. Alles wat je nodig hebt is te vinden, maar je bent er wel even zoet mee voor een eerste keer.

Iets wat ik echt heb moeten googelen zijn de beveiligingsmodi, want ik kwam er echt niet uit hoe dit nu precies werkte. Ik wil gewoon verschillende scenario’s voor thuis en weg, waarbij in het laatste geval de sirene en de floodlight altijd aan mag staan. In apps van Ring, eufy en Arlo kun je dit gewoon selecteren en aangeven hoe de camera in iedere situatie moet reageren. Dat kan nu dus niet bij Reolink. Wat ik begreep heb ik daarvoor een Home Hub van Reolink nodig, maar die werd niet meegeleverd door het merk. We moeten dus nogal omslachtig te werk gaan door een schema te maken en daarbij bijvoorbeeld het alarm of de floodlight te koppelen aan een bepaald soort detectie (persoon, voertuig of dier). Het is niet helemaal wat ik in gedachten had, maar dichterbij een traditionele modus voor thuis of afwezig ben ik niet gekomen. De app is daarnaast erg traag in gebruik. Even een instelling wijzigen en weer terug naar het menu duurt een paar seconden. Je kunt verder wel echt de diepte in en per soort melding het gedrag van de camera aangeven. De app biedt wellicht een beetje een overdaad aan opties. Je kunt veel instellen, maar in het begin mis je toch echt een beetje het overzicht.