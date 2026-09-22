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Roborock brengt Saros 20 Neo en Flow Complete naar de Benelux

22 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Roborock Saros 20 Neo (Lifestyle) White 12

Roborock brengt twee robotstofzuigers die op IFA werden getoond naar de Benelux. De Saros 20 Neo is per direct te koop voor zo'n €999; de Saros 20 Flow Complete volgt in oktober voor ongeveer €1.299, op een nog niet bevestigde datum.

Roborock

Beide modellen kunnen dubbele drempels tot 8,8 centimeter nemen, dankzij een onderstel dat zichzelf optilt. Dat is fors: de meeste robots strandden tot voor kort rond de 2 centimeter, wat betekent dat een drempel naar de badkamer of een hoge dorpel ineens geen eindpunt meer hoeft te zijn. Het dockingstation spoelt de dweilen met water van 100 graden.

Beide noemen ook 36.000 pascal zuigkracht. Dat getal is de afgelopen jaren een wapenwedloop geworden tussen merken, en zegt weinig: hoe goed een robot kruimels uit een kiervoeg of haar uit tapijt haalt, hangt minstens zo veel af van de borstels en de luchtstroom. Behandel het als een marketingcijfer, niet als vergelijkingsmaatstaf.

Saros 20 Neo: laag en voor grote huizen

De Neo is 7,95 centimeter hoog en komt daardoor onder veel banken en kasten. Hij dweilt met twee roterende pads, warm water en tot 14 newton neerwaartse druk. Een dubbel antiklitsysteem moet voorkomen dat lange haren, bijvoorbeeld van huisdieren, zich om de borstels wikkelen. Door een grotere accu redt hij volgens Roborock bijna 350 vierkante meter in één ronde — ruim voldoende voor vrijwel elke Nederlandse woning.

Saros 20 Flow Complete: rollerdweil

Het nieuwe vlaggenschip dweilt niet met ronde pads maar met een rol die met 240 toeren per minuut draait en onder druk water uit 16 openingen krijgt. Het voordeel van een rollerdweil is dat hij tijdens het dweilen continu wordt schoongespoeld, zodat je niet met een vuile doek het volgende vertrek in rijdt. Het dock doseert daarnaast automatisch schoonmaakmiddel.

Navigatie gaat met een inklapbare LiDAR-toren en camera-AI die volgens Roborock ruim 300 soorten obstakels herkent, ook in het donker. Met 8,98 centimeter noemt Roborock hem de dunste robot met rollerdweil in zijn klasse — maar let op: de goedkopere Neo is lager.

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