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R2R als alternatief bij Eversolo

02 november 2026 1 Minuut 0 Reacties
Eversolo R2R

Eversolo gebruikt graag DAC-chips van AKM in z’n streamers en DA-converters. Het Chinese merk speelt echter ook in op de hype rond R2R-ontwerpen met de DAC-R8.

Het toestel lijkt sterk op de DAC-Z10, met een zwarte aluminium behuizing, koelvinnen aan de zijkant en een groot aanraakscherm waarop je – uiteraard – digitale VU-meters kunt tonen. Net als dat toestel huwt de DAC-R8 perfect met het T10 digitale transport. Onder de motorkap zit echter geen delta-sigma DAC-chip, maar een eigen laddernetwerk met precies gematchte weerstanden. Er is zowel een oversampling- als een NOS-modus. Het is een volledig gebalanceerd ontwerp, zodat je de DAC via XLR optimaal kunt aansluiten op een versterker die eveneens over een gebalanceerde opbouw beschikt. Prijsinformatie over de DAC-R8 is nog niet bekend.

www.erct.nl

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