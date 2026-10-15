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Robotstofzuiger Saros 20 Flow Complete van Roborock nu verkrijgbaar

15 oktober 2026 1 Minuut 0 Reacties
Roborock Saros 20 Flow Complete

Het nieuwe vlaggenschip van Roborock is dit jaar de Saros 20 Flow Complete. De nieuwe robotstofzuiger is nu verkrijgbaar.

Saros 20 Flow Complete Roborock

De nieuwe robotstofzuiger werd tijdens de IFA 2026 in Berlijn voor het eerst aan de wereld getoond en is nu verkrijgbaar. Het nieuwe vlaggenschipmodel van Roborock beschikt over een roterende dweilrol en combineert krachtige zuigprestaties met geavanceerde dweiltechnologie. Uiteraard mag ook het zelfreinigende basisstation niet vergeten worden. De Roborock Saros 20 Flow Complete neemt je daarmee veel werk uit handen.

De nieuwe robotstofzuiger beschikt over een zuigkracht van 36.000 Pa wat meer dan voldoende moet zijn om stof, vuil en haren van de vloer te verwijderen. Voor het dweilen maakt dit model gebruik van het SpiraFlow 2.0 zelfreinigende dweilsysteem. De roterende dweil oefent een druk uit van 15 N neerwaartse druk om hardnekkige vlekken op de vloer te verwijderen. Navigeren gaat volgens Roborock middels RetractSense LiDAR Navigation om niet alleen efficiënt een route te bepalen, maar middels kunstmatige intelligentie ook meer dan 300 verschillende soorten obstakels kan herkennen en ontwijken, ook in het donker. De robot is slechts 8,98 centimeter hoog en past daardoor makkelijk onder meubels en het bankstel. Dubbele drempels tot 8,8 centimeter zijn ook geen probleem om te overwinnen. Volgens Roborock zorgen Dual Lifting Arc Side Brushes een volledige dekking langs de randen van een kamer. Het basisstation reinigt de dweil automatisch met kokend water en past de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel toe.

Prijs en beschikbaarheid

De Roborock Saros 20 Flow Complete is per direct verkrijgbaar voor 1.299 euro. Tot en met 29 oktober profiteer je van een speciale introductieprijs van 1.099 euro.

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