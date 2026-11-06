Black Friday bij Roborock: minder tijd kwijt aan schoonmaken, meer tijd voor de rest (ADV)

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Het echte verschil zit in het onderhoud

Wie al wat langer een robotstofzuiger heeft, kent het patroon. De robot rijdt zijn rondje, en daarna ben jij aan de beurt: stofbak legen, haren uit de borstel knippen, het dweildoekje uitspoelen en met de hand ophangen, water bijvullen. Die handelingen eten een flink deel van de tijdwinst weer op.

Daar heeft Roborock de afgelopen jaren het meeste werk in gestoken. De dockingstations legen zelf de stofbak, wassen de dweilen met water tot 100 graden en drogen ze daarna met warme lucht, zodat je geen muffe doek in huis hebt staan. De borstels hebben een dubbel anti-klitsysteem dat voorkomt dat lange haren zich eromheen wikkelen, iets wat bij huisdieren of lang haar in huis het grootste struikelblok was.

Dat is minder spectaculair dan een zuigkrachtcijfer, maar het bepaalt wel of je robot na drie maanden nog steeds draait of ergens in een hoek staat te wachten tot je zin hebt in onderhoud.