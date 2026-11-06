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Black Friday bij Roborock: minder tijd kwijt aan schoonmaken, meer tijd voor de rest (ADV)

06 november 2026 4 Minuten 0 Reacties
Saros 20（2）

Tel eens op hoeveel tijd je per week kwijt bent aan stofzuigen en dweilen. Voor de meeste huishoudens komt dat neer op een paar uur per maand, verdeeld over momenten waarop je eigenlijk liever iets anders doet. Precies daar zit de belofte van een robotstofzuiger: niet dat hij het beter doet dan jij, maar dat hij het doet terwijl jij er niet bent.

Roborock

Van 6 tot en met 30 november 2026 krijg je tot 700 euro korting op Roborock-producten via de Roborock Store, Coolblue, bol, MediaMarkt en Amazon. Hieronder zetten we op een rij welk model het beste past bij welk huishouden.

Het echte verschil zit in het onderhoud

Wie al wat langer een robotstofzuiger heeft, kent het patroon. De robot rijdt zijn rondje, en daarna ben jij aan de beurt: stofbak legen, haren uit de borstel knippen, het dweildoekje uitspoelen en met de hand ophangen, water bijvullen. Die handelingen eten een flink deel van de tijdwinst weer op.

Daar heeft Roborock de afgelopen jaren het meeste werk in gestoken. De dockingstations legen zelf de stofbak, wassen de dweilen met water tot 100 graden en drogen ze daarna met warme lucht, zodat je geen muffe doek in huis hebt staan. De borstels hebben een dubbel anti-klitsysteem dat voorkomt dat lange haren zich eromheen wikkelen, iets wat bij huisdieren of lang haar in huis het grootste struikelblok was.

Dat is minder spectaculair dan een zuigkrachtcijfer, maar het bepaalt wel of je robot na drie maanden nog steeds draait of ergens in een hoek staat te wachten tot je zin hebt in onderhoud.

Voor veeleisende huishoudens: Roborock Saros 20

Het topmodel, bedoeld voor woningen met een gevarieerde indeling. De Saros 20 neemt met het AdaptiLift Chassis 3.0 dubbele drempels tot 8,8 centimeter, waardoor de overgang naar de badkamer of een verhoogde dorpel geen eindstation meer is. De zuigkracht loopt op tot 36.000 Pa en het StarSight Autonomous System 2.0 zorgt voor nauwkeurige navigatie en obstakelherkenning, ook in het donker. Met het dubbele anti-klitsysteem blijft het onderhoud beperkt.

Bekijk de Saros 20

Voor veel harde vloeren: Roborock Saros 20 Flow Complete

Heb je vooral tegels, laminaat of gietvloer, dan is dweilen minstens zo belangrijk als zuigen. De Saros 20 Flow Complete gebruikt SpiraFlow 2.0, een zelfreinigend dweilsysteem onder druk dat de dweil tijdens het schoonmaken continu ververst. Je rijdt dus niet met een vieze doek van de keuken naar de woonkamer. Daarbij komt dezelfde 36.000 Pa zuigkracht en het vermogen om drempels tot 8,8 centimeter te nemen. Met 8,98 centimeter hoogte past hij bovendien onder veel meubels.

Bekijk de Saros 20 Flow Complete

Voor huizen met verschillende vloeren en lage meubels: Roborock Saros 20 Neo

De Saros 20 Neo is de veelzijdige keuze voor woningen waar elke kamer anders is. Hij overbrugt hoge drempels met AdaptiLift Chassis 3.0 en komt dankzij RetractSense-navigatie onder meubels vanaf 7,95 centimeter hoogte. Dat betekent in de praktijk: ook onder de lage bank en de zwevende kast, waar stof zich nu juist verzamelt. De dweil wordt gereinigd met water tot 100 graden.

Bekijk de Saros 20 Neo

Voor randen en hoeken: Roborock Qrevo Edge 2

De klassieke opmerking over robotstofzuigers is dat ze het midden van de kamer netjes doen en de randen laten liggen. De Qrevo Edge 2 pakt dat aan met FlexiArm-technologie, die langs plinten, randen en in hoeken reikt. Verder 25.000 Pa zuigkracht, een dubbel anti-klitsysteem voor lange haren en huisdieren, en een slank ontwerp van 7,98 centimeter voor onder lage meubels.

Bekijk de Qrevo Edge 2

Voor drukke huishoudens met huisdieren: Roborock Qrevo 2 Pro

Gezinnen met kinderen, dieren en tapijt maken dagelijks rommel, en dan telt vooral hoe weinig je er zelf aan hoeft te doen. De Qrevo 2 Pro levert 25.000 Pa, heeft het dubbele anti-klitsysteem en koppelt de dweil automatisch los zodra hij een tapijt opgaat, zodat je geen natte vloerbedekking krijgt. Het verbeterde dockingstation neemt het meeste onderhoud uit handen.

Bekijk de Qrevo 2 Pro

Voor wie gewoon wil beginnen: Roborock Qrevo S Pro

Niet iedereen heeft een topmodel nodig. De Qrevo S Pro automatiseert de dagelijkse routine met 18.500 Pa zuigkracht, twee roterende dweilen en Reactive Tech-obstakelvermijding. Belangrijk: het multifunctionele dockingstation zit er gewoon op, dus ook hier vangt de robot zelf het stof op, wast hij de dweilen en droogt hij ze met warme lucht.

Bekijk de Qrevo S Pro

Black Friday bij Roborock

Van 6 tot en met 30 november 2026 krijg je tot 700 euro korting op Roborock-producten via de Roborock Store, Coolblue, bol, MediaMarkt en Amazon. Het hele aanbod, inclusief de actuele kortingen per model, staat op nl.roborock.com.

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