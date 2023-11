Review: Tamron 18-300mm f3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD

Bij camcorders heb je meestal een zoomobjectief van 10 tot 12 maal aan boord. En meer geavanceerde of professionele modellen komen wel tot 20 maal inclusief groothoek. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk omdat deze camcorders doorgaans geen verwisselbaar objectief aan boord hebben. Dit in tegenstelling tot hybride systeemcamera’s. Wel een verwisselbaar objectief doch de zoomlenzen hebben dikwijls slechts een beperkt bereik van 3 tot hoogstens 5 maal zoom. In de praktijk komt zulks vaak neer op een zoomobjectief met groothoek tot een licht telebereik. En een tweede zoomobjectief van licht telebereik naar supertele. Duurder en je moet verwisselen tussen de beide brandpuntranges…

Tamron lost het op

Met de Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD zijn voorgenoemde problemen in een keer opgelost voor de systeemcamera met Sony E- of Fuji X-vatting. 16,7 maal zoom. En dat van een 27mm groothoek tot 450mm telelens (kleinbeeld) voor een APS-C-beeldsensor. Wat wil de videograaf nog meer? En ook komt de fotograaf hiermee flink aan zijn of haar trekken.

In het verleden stuiten dit soort constructies op tal van bezwaren. Optisch een stuk minder dan objectieven met een korter zoombereik. Niet op alle brandpuntsafstanden even goed presterend. Groot zwaar, minder lichtsterk en flink aan de prijs. Dat valt bij de Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD in de praktijk reuze mee. Alleen de lichtsterkte is met f3,5 tot f 6.3 wat minder.

Optisch compromis

Uiteraard kan een 16,7 maal zoomobjectief over een bereik van 27mm groothoek tot 450 mm tele (vergroot 9 maal) nooit zo goed optisch scoren als een prime-objectief. Het blijft een compromis met meerdere objectieven in één zoomvatting. Maar er zijn ook betere topzooms leverbaar. Tamron speelt als genormeerd objectievenfabrikant met deze long range zoom in de middenklasse-liga. De Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD kan optisch heel goed meekomen voor 2K en ook 4K UHD video. En bij fotografie kan je er gerust een A3 print mee afdrukken.

Zoals wij vaker zien bij de langere zoomobjectieven zijn de prestaties op de kortere brandpuntsafstanden en groothoek beter dan in de uiterste telestand. Niettemin altijd nog goed bruikbaar! Mooi meegenomen is de macrostand van 1:2 (0,5 x ware grootte).

Beeldscherpte, randafval, contrast en kleurfouten

De beeldscherpte is verrassend goed in de groothoek en lagere telestanden. Ook bij de randen lang niet slecht en de lichtafval is gering. Voor de praktijk meer dan voldoende. Zoals te verwachten wordt het beeld wat zachter in de uiterste telestanden. Enkele stops diafragmeren en de scherpte zit voor 2K en zelfs 4K weer boven Jan. Chromatische aberratie en enige (tonvormige) vervorming zijn onvermijdelijk aanwezig. Zonder extreem hoge kosten niet weg te werken als dat al lukt bij een 16,7 maal zoomobjectief. Fotografen kunnen dat in hun digitale doka prima wegwerken. Bij video valt het niet echt op. Er is nauwelijks tot geen Focus breathing.

Scherpstellen, beeldstabilisatie en weersbestendig

De AF met de eigen Tamron VXD lineaire scherpstelmotor is praktisch gezien verbluffend voor zo’n breed bereik zoomobjectief. Razend snel en behoorlijk accuraat.

Kans op bewegingsonscherpte bij de telestanden? De Tamron VC beeldstabilisatie ondervangt ongewenste trillingen adequaat. En je kunt daar de goede interne body beeldstabilisatie van Sony en Fuji nog bij optellen. Deze Tamron zoom is stof- en spatwaterdicht. Komt goed van pas bij natuur, sport en actie buitenhuis of aan het strand.

Bouw en uitvoering

Ondanks het enorme zoombereik is de Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD beslist geen joekel van een zoomobjectief. Met 125,6 x 75,5 mm en een gewicht van 620 gram valt het allemaal best mee. Bovendien heb je nu maar een objectief nodig.

Optisch omvat deze zoomlens 19 glaselementen in 15 groepen inclusief drie hybride asferisch en 4 LD. Een coating beschermt het voorste glaselement. Een stevige kunststof zonnekap wordt meegeleverd.

De bouw van verstevigde carbonkunststof behuizing is degelijk. Er is een knop voor het vergrendelen van de zoomstand en de filtermaat bedraagt 67mm. De zoom- en scherpstelring verlopen lekker soepel. Bij het zoomen wordt het objectief een stuk langer. N.B. de functies AF/M en full auto moet je via de camerabody regelen.

Conclusie

Nooit meer een ander wisselobjectief? De Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A2 VC VXD alles-in-een 16,7 maal zoomlens maakt menig droom waar. Relatief goed presterend, gunstig geprijsd en niet echt groot en zwaar. Aanbevolen voor de reizende, actie/sport-, landschaps- en natuur-video/fotograaf.

