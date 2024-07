Polaroid Now Gen 2 – Eames Edition is een nieuwe polaroidcamera

De Polaroid Now Gen 2 – Eames Edition onderscheidt zich niet alleen door zijn unieke kleur, maar ook door het opvallende polsbandje dat verwijst naar het geometrische patroon van de beroemde Eames Toy. Dit collector’s item biedt dezelfde geavanceerde functies als de standaard Polaroid Now camera’s, waaronder een zelfontspanner, dubbele belichtingsstand, en een 2-lens autofocussysteem. Bovendien is de camera gemaakt van 40% gerecycled materiaal, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Het is een echte Polaroid camera, wat betekent dat je gemaakte foto’s direct afgedrukt worden.

De Polaroid Now Gen 2 – Eames Edition viert volgens het merk de tijdloze creativiteit en het vakmanschap van Charles en Ray Eames. Deze camera is niet alleen een eerbetoon aan hun nalatenschap, maar ook een prachtig vormgegeven hulpmiddel voor hedendaagse fotografie.

Prijs en beschikbaarheid

De limited Polaroid Now Gen 2 – Eames Edition is vanaf nu beperkt verkrijgbaar bij de Polaroid verkooppunten in de Benelux voor een adviesverkoopprijs van 129,99 euro.