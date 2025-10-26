Review: eufyCam S4 – Twee camera’s in één

De compacte camera’s van voorheen van eufy, zoals de eufyCam 3, laat het merk dit keer los. De eufyCam S4 biedt twee camera’s in één met een los zonnepaneel. Het is echt een groot geheel, maar biedt daardoor wel heel veel functies. En zoals je van het merk gewend bent zijn er geen abonnementskosten.
De afgelopen jaren hebben we diverse camera's van eufy kunnen testen, maar de nieuwe eufyCam S4 is echt een groot gevaarte. Weet dit model ook qua functies te overtuigen?
Dit is de eufyCam S4 2-Cam Kit
We gaan aan de slag met het tweepack die vanaf 4 november voor 699 euro verkrijgbaar is. Je vindt dus twee camera’s en de HomeBase 3 in het pakket. De HomeBase 3 is het basisstation. Hiermee kun je al je Eufy-apparaten verbinden en ze onderling laten samenwerken. Het werkt als een hub, sirene, gong en tevens ook als opslag. Zo heb je standaard 16 GB opslag op de HomeBase 3, maar je kunt ook bovenin een harde schijf steken tot maar liefst 16 TB of gebruik de usb-aansluiting achterop het apparaat. Ook is de HomeBase 3 het hart van de kunstmatige intelligentie van de camera’s en ondersteunt het cross-camera tracking waarbij beelden van verschillende camera’s worden samengevoegd om zo een compleet beeld bij eventuele calamiteiten te bieden. Dit thuisstation is uitgebreid omschreven in de reviews van de eufyCam E330 en de eufyCam 3. Bij ons pakket wordt die meegeleverd en deze biedt ook echt veel extra’s, maar je kan ook een losse camera kopen en deze eenvoudig via wifi verbinden. Dan mis je dus wel veel opties van de HomeBase 3 waaronder AI-mogelijkheden. In deze review richten we ons met name op de camera’s zelf en deze hebben we verbonden met de HomeBase 3 (HomeBase S380).
De eufyCam S4 is dus echt een groot gevaarte. Je kunt de camera ook niet neerzetten, maar moet ze echt buiten ophangen aan het huis, de schutting of je overkapping. Dit komt omdat het geheel kan draaien en helemaal rond kan kijken. De oplettende kijker herkent waarschijnlijk de eufy SoloCam S340 in deze nieuwe S4. Dat klopt ook wel, alleen heeft deze nieuwe S4 dus twee camera’s aan boord. Je hebt aan de bovenkant een vast blok (met de accu achterin) en daar hangt de vaste camera aan. Dit is een 4K-camera met een kijkhoek van 130 graden. Deze kijkt dus precies in de richting zoals jij de camera hebt opgehangen. Daaronder hangt de PTZ-camera, oftewel de dubbele 2K Pan-, Tilt- en Zoomcamera. Deze kan niet alleen in 360 graden rondkijken, maar ook naar boven en naar beneden en 8x inzoomen. Het idee is dat de bovenste camera calamiteiten kan registreren, waarna de onderste camera het bewegende ‘object’ zal volgen. Ook buiten het zicht van de vaste camera. Zo heb je altijd een compleet beeld bij calamiteiten. De camera’s zijn weer uitgerust met alle mogelijkheden die we van het merk kennen. Van allerlei soorten meldingen met behulp van AI tot gezichtsherkenning en instelbare activiteitenzones tot notificaties op je telefoon middels de eufy-app. Je wordt altijd overal van op de hoogte gehouden.
In de basis is het een ‘event-based’ camera. Dit betekent dat er alleen opgenomen wordt bij een waargenomen gebeurtenis. Wil je 24/7 opnemen? Dat kan ook! Met de optionele stroomkabel (je moet dus wel een stopcontact beschikbaar hebben) schakel je 24/7-opnames in en mis je helemaal niks meer. De camera’s worden geleverd met het SolarPlus 2.0-zonnepaneel. Deze kun je direct op de camera plaatsen, maar middels de meegeleverde lange kabel ook elders om meer zonlicht op te kunnen vangen. Het is het nieuwste compacte zonnepaneel van eufy en begint op te laden vanaf 2500 lux. 1 uur zonlicht betekent gelijk een hele dag stroom. De camera’s zijn weerbestendig dankzij IP65 en hoef je dus niet perse onder een afdakje te hangen. De camera’s bieden verder licht- en geluidswaarschuwingen (105 dB). Leuk om te weten: wie net iets professioneler aan de slag wil. Deze camera’s zijn ook verkrijgbaar met een NVR-systeem van eufy.
Installatie en app
Uit een grote doos komen twee camera’s met flink wat gewicht. De stevige bouwkwaliteit valt meteen op, maar we zien ook tientallen meegeleverde accessoires in de doos. Het installeren vergt dus wel even wat meer tijd dan bij de eufyCam 3. Je hebt even een schroevendraaier nodig (en moet tijdens de installatie gaten boren), maar verder valt het mee als je er even de tijd voor neemt. Je kunt de camera zowel aan de bovenkant als aan de achterkant ophangen via een handig 2-in-1 plaatje. Eenmaal geplaatst kun je de camera er ook zo aanklikken en weer afhalen. De batterij zit achterin en daar kun je enkel bij door een schroef los te draaien. Heb je geen zonnepaneel in gebruik, dan kun je een extra accu kopen en deze er gemakkelijk weer indrukken als de andere leeg is. Over dat zonnepaneel gesproken, deze sluit je aan de achterkant van de camera aan middels usb-c. Zoals gezegd kun je dit zonnepaneel direct bovenop de camera bevestigen met de meegeleverde houder, maar middels het meegeleverde verlengsnoer ook verder weg van de camera. Handig als je op een andere plek meer zonlicht weet op te vangen. Je hoeft verder niets in te stellen. Detectie van het zonnepaneel gaat automatisch.
De app zal je helemaal door de fysieke installatie heen leiden en dat doet eufy goed. Ook de softwarekant van de installatie is simpel. Druk op het plusje in de app, kies de batterijcamera’s en zoek de eufyCam S4 op. Kies voor verbinding met de HomeBase 3 of via wifi en je bent al snel klaar na het kiezen van een locatie in je huis en een naam voor de camera. We maken kennis met het vertrouwde thuisscherm en zien een dubbele liveview met daaronder opties voor alarm, microfoon, opnemen en kantelen/zoomen. Rechtsboven druk je op het alarm om deze snel te activeren of kies voor het tandwiel om bij alle instellingen te komen. Hier stel je de bewegingsdetectie in (gezichtsherkenning, mens, voertuig, huisdier en alle andere bewegingen), kies je activiteitszones (wat mag er geregistreerd worden? Denk aan de privacy van buren), het bewegingsdetectiebereik (eindelijk! dat misten we bij oudere camera’s van eufy), het energiebeheer, antidiefstaldetectie, verlichting instellen en alle opties voor video, audio en pushmeldingen. Een compleet pakket aan instellingen dat handig gepresenteerd wordt en voor iedere consument duidelijk is. Het merk heeft de app zo langzamerhand echt geperfectioneerd en is een voorbeeld van hoe een dergelijke beveiligingsapp moet zijn.
In gebruik
Ondanks de dubbele camera’s is de eufyCam S4 niet zo heel verschillend in gebruik als de andere camera’s van het merk die we getest hebben, behalve dan die dubbele weergave in de eufy-app. Dit hebben we echter ook al gezien bij de welbekende videodeurbellen van het merk met een camera die vooruitkijkt en een ‘pakketcamera’ die naar onderen kijkt. De liveview werkt dit keer echter wel zeer handig, vooral met betrekking tot inzoomen. Door tikken en vegen kun je de onderste camera laten rondkijken of inzoomen. Dit werkt echt heel gemakkelijk, alhoewel ik het vegen graag gespiegeld had gezien. Dat voelt natuurlijker en kun je helaas niet instellen. Ik ben zeer tevreden met de extra instellingen over detectie en bereik. Je kan het dus veel nauwkeuriger instellen met de eufyCam S4 ten opzichte van oudere camera’s van het merk. Hoe bevalt de camera in de praktijk?
We hebben de camera opgehangen in de achtertuin waar het een goed overzicht heeft van alles wat er zich kan afspelen. De vaste camera gericht op de poort en de onderste draaibare camera heeft vrij zicht over de gehele tuin. Van tevoren hebben we het licht- en geluidsalarm binnen al even getest en dat werkt prima, daar schrik je ongewenste bezoekers wel mee af. Zoals we van eufy gewend zijn komen meldingen weer betrouwbaar binnen. De bovenste camera spot een ongewenste bezoeker en de onderste camera draait mee. Dit is echt volkomen geluidloos en valt verder ook niet op. Je wordt goed gevolgd, maar zodra je binnen een meter van de camera komt stopt het draaien en keert de onderste camera terug naar de ingestelde beginpositie. Dit is wel iets om rekening mee te houden. Ophangen op hoogte dus om dit te voorkomen. Kijk je naar de liveview terwijl er een persoon gespot wordt dan zie je de onderste camera ook inzoomen en tracken. De persoon wordt goed gevolgd. In samenwerking met de HomeBase 3 werkt ook de gezichtsherkenning uitstekend.
Via de Eufy-app stel je makkelijk de beveiligingsmodi in. Je kan verschillende statussen voor de camera (en eventuele andere verbonden camera’s. sensoren of videodeurbellen) selecteren als Thuis, Afwezig, Nacht, Uitgeschakeld, Geofencing (Beheren op basis van locatie) of maak je eigen schema. Vooral dat laatste is erg makkelijk. Zo heb je overdag een Thuisschema waarmee je wel notificaties krijgt, maar er geen alarm ingeschakeld is, en in de nacht schakel je alle toeters en bellen automatisch in (HomeBase 3-alarm, camera-alarm, licht- en geluidssignalen).
Conclusie
De eufyCam S4 is echt een camera voor de consument die net even wat meer eist van een beveiligingscamera. In gebruik is de camera niet anders dan de andere gebruiksvriendelijke modellen van eufy waar we eerder mee te maken hebben gehad. Ja, de camera is uitgebreider en biedt door de dubbele camera net even wat meer opties en installeren kost even wat meer tijd, maar waar je rekening mee moet houden is het grote gevaarte dat je op moet hangen. Dit is geen compacte beveiligingscamera als de eufyCam 3, maar is, helemaal met het zonnepaneel, echt een enorme unit. Heb je daar de ruimte voor? Dan is dit één van de betere en completere beveiligingscamera’s voor consumenten van dit moment.
Beoordeling
eufyCam S4
- Goede beeld- en geluidskwaliteit
- Mist geen gebeurtenissen
- Automatische tracking werkt uitstekend
- Gezichtsherkenning
- Heel veel opties
- Gebruiksvriendelijke app
- Geen abonnementskosten
- Echt heel groot
- Stevige aankoopprijs
Beoordeling eufyCam S4
