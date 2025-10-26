Review: eufyCam S4 – Twee camera’s in één

Dit is de eufyCam S4 2-Cam Kit

We gaan aan de slag met het tweepack die vanaf 4 november voor 699 euro verkrijgbaar is. Je vindt dus twee camera’s en de HomeBase 3 in het pakket. De HomeBase 3 is het basisstation. Hiermee kun je al je Eufy-apparaten verbinden en ze onderling laten samenwerken. Het werkt als een hub, sirene, gong en tevens ook als opslag. Zo heb je standaard 16 GB opslag op de HomeBase 3, maar je kunt ook bovenin een harde schijf steken tot maar liefst 16 TB of gebruik de usb-aansluiting achterop het apparaat. Ook is de HomeBase 3 het hart van de kunstmatige intelligentie van de camera’s en ondersteunt het cross-camera tracking waarbij beelden van verschillende camera’s worden samengevoegd om zo een compleet beeld bij eventuele calamiteiten te bieden. Dit thuisstation is uitgebreid omschreven in de reviews van de eufyCam E330 en de eufyCam 3. Bij ons pakket wordt die meegeleverd en deze biedt ook echt veel extra’s, maar je kan ook een losse camera kopen en deze eenvoudig via wifi verbinden. Dan mis je dus wel veel opties van de HomeBase 3 waaronder AI-mogelijkheden. In deze review richten we ons met name op de camera’s zelf en deze hebben we verbonden met de HomeBase 3 (HomeBase S380).

De eufyCam S4 is dus echt een groot gevaarte. Je kunt de camera ook niet neerzetten, maar moet ze echt buiten ophangen aan het huis, de schutting of je overkapping. Dit komt omdat het geheel kan draaien en helemaal rond kan kijken. De oplettende kijker herkent waarschijnlijk de eufy SoloCam S340 in deze nieuwe S4. Dat klopt ook wel, alleen heeft deze nieuwe S4 dus twee camera’s aan boord. Je hebt aan de bovenkant een vast blok (met de accu achterin) en daar hangt de vaste camera aan. Dit is een 4K-camera met een kijkhoek van 130 graden. Deze kijkt dus precies in de richting zoals jij de camera hebt opgehangen. Daaronder hangt de PTZ-camera, oftewel de dubbele 2K Pan-, Tilt- en Zoomcamera. Deze kan niet alleen in 360 graden rondkijken, maar ook naar boven en naar beneden en 8x inzoomen. Het idee is dat de bovenste camera calamiteiten kan registreren, waarna de onderste camera het bewegende ‘object’ zal volgen. Ook buiten het zicht van de vaste camera. Zo heb je altijd een compleet beeld bij calamiteiten. De camera’s zijn weer uitgerust met alle mogelijkheden die we van het merk kennen. Van allerlei soorten meldingen met behulp van AI tot gezichtsherkenning en instelbare activiteitenzones tot notificaties op je telefoon middels de eufy-app. Je wordt altijd overal van op de hoogte gehouden.

In de basis is het een ‘event-based’ camera. Dit betekent dat er alleen opgenomen wordt bij een waargenomen gebeurtenis. Wil je 24/7 opnemen? Dat kan ook! Met de optionele stroomkabel (je moet dus wel een stopcontact beschikbaar hebben) schakel je 24/7-opnames in en mis je helemaal niks meer. De camera’s worden geleverd met het SolarPlus 2.0-zonnepaneel. Deze kun je direct op de camera plaatsen, maar middels de meegeleverde lange kabel ook elders om meer zonlicht op te kunnen vangen. Het is het nieuwste compacte zonnepaneel van eufy en begint op te laden vanaf 2500 lux. 1 uur zonlicht betekent gelijk een hele dag stroom. De camera’s zijn weerbestendig dankzij IP65 en hoef je dus niet perse onder een afdakje te hangen. De camera’s bieden verder licht- en geluidswaarschuwingen (105 dB). Leuk om te weten: wie net iets professioneler aan de slag wil. Deze camera’s zijn ook verkrijgbaar met een NVR-systeem van eufy.