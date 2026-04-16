De entree

Bij binnenkomst zit Freek al aan de spreektafel die is gesitueerd bij de entree van de high-end luisterruimte (iEar’ heeft meerdere ruimtes ingedeeld naar prijsklasse en soort product) op mij te wachten. Onder het genot van een lekker hete kop thee en hij koffie, gaan we van start. Want welk Sonus faber model zou hij hebben gekozen en waarom. “Nou Werner, daar gaan we dan,” zegt hij met een grijns. “Sonus faber is een luidsprekermerk wat we al heel lang bij iEar’ een warm hart toedragen. We praten dan in die beginperiode over de Toy en de latere opvolger, Chameleon reeks. Deze Italiaanse fabrikant heeft verder veel series en modellen die relatief laag starten in het programma, maar aan de andere kant prijstechnisch ook bijna tot aan the Sky is the limit doorlopen. Dat zien we graag want zo kunnen we in veel prijsklassen deze toch wel unieke afwerkingsgraad, materiaalkeuze en weergavekarakter aanbieden. Toch is het niet altijd zo geweest en heeft zelfs dit ambachtelijke en kwaliteitsbewuste merk inmiddels alweer jaren geleden, een flinke uitglijer gemaakt. Ik heb het dan over de toenmalige instap Chameleon en Venere series die rond 2012 grotendeels in China werden vervaardigd. Op het eerste gezicht niets aan de hand zou je denken, maar al snel ontstonden er kwaliteitsissues en een niet voorziene verwatering van het merkimago. Niet verwonderlijk dat de directie al snel spijt kreeg terwijl ook de investeerders onrustig heen en weer begonnen te schuifelen. Alleen kun je zoiets natuurlijk niet meteen weer volledig afschalen. Daarom werden vanaf de Venere S in 2015, de luidsprekers weer geheel in Italië vervaardigd en de rest is geschiedenis. Door slimme en nog verder gestroomlijnde productiemethodes, is het sympathieke luidsprekermerk er gaandeweg in geslaagd om ook in het dure Italië, betaalbare producten te vervaardigen. En alles met volledig behoud van het Sonus faber erfgoed. Wat mij persoonlijk zo aanspreekt aan dit merk, is de nog immer ongeëvenaarde symbiose van het prachtige materiaalgebruik. Hout, leer, metaal zijn hier de toverwoorden. Voeg daarbij het typerende en vermaarde Italiaanse lijnenspel, de vele innovatieve vondsten en natuurlijk de perfect geïntegreerde klankmatige eigenschappen aan toe en er ontstaan producten die je verder nergens anders in deze hoedanigheid vindt. Het is ook gewoon allemaal erg goed in balans en dat geeft een hoge mate een mentale rust en tevredenheid. Gelukkig heb ik ook de eer gehad om de fabriek of beter gezegd atelier een aantal keren in Italië te bezoeken en daar kijk je je ogen uit. Ambacht meets hightech als het ware.”