Jaarlijks krijg ik de gelegenheid om met een aantal mooie en vaak inspirerende audioproducten in mijn eigen gecontroleerde thuisomgeving kennis te maken. Helaas is dit voor u als consument niet mogelijk, waardoor het opbouwen van een goede band met een betrouwbare specialist naar keuze, ontzettend belangrijk is. Vandaag ben ik te gast bij iEar’ Tilburg (heeft ook een vestiging in Amsterdam). Een specialist die al sinds 2003 naam en faam heeft gemaakt en waarbij de winkel in Tilburg wordt getypeerd door een opmerkelijk ruimtelijke, strakke en overzichtelijke indeling. Hierdoor krijg je als klant snel een goed beeld van hetgeen deze winkel te bieden heeft. Verder valt op dat het assortiment zowel breed als ook bijzonder diep is. Voor dit verhaal was de opdracht dat het over een willekeurige luidspreker van de Italiaanse fabrikant Sonus faber moest gaan. Een keuze waarbij iEar’ als winkel vervolgens zelf het model en de aansturing mocht bepalen.
Wat je dan krijgt is zowel een leuk als ook volledig verrassingseffect. Bij mijn aankomst op een recente doordeweekse dag word ik hartelijk verwelkomt door iEar’ eigenaar en mastermind Freek van Ham. Dat laatste noem ik heel bewust want Freek is ook de geestelijk vader van de nationaal bekende gratis(!) iEar’ shows in het Koning Willem II stadion in Tilburg. Helaas is deze jarenlange cyclus om verschillende redenen in 2024 voor het laatst geweest. Wat niet wil zeggen dat Freek er het bijltje bij neer heeft gegooid want samen met de mensen achter Hifi.nl, is hij sinds 2025 ook betrokken bij de organisatie van het jaarlijks te houden Dutch Audio Event show in Veldhoven. Terug nu naar deze spannende Sonus faber kennismaking. Spannend in de zin dat ik geen flauw idee heb wat deze winkel voor mij heeft klaargezet en evenmin wat ze als aansturing hebben gekozen.
De entree
Bij binnenkomst zit Freek al aan de spreektafel die is gesitueerd bij de entree van de high-end luisterruimte (iEar’ heeft meerdere ruimtes ingedeeld naar prijsklasse en soort product) op mij te wachten. Onder het genot van een lekker hete kop thee en hij koffie, gaan we van start. Want welk Sonus faber model zou hij hebben gekozen en waarom. “Nou Werner, daar gaan we dan,” zegt hij met een grijns. “Sonus faber is een luidsprekermerk wat we al heel lang bij iEar’ een warm hart toedragen. We praten dan in die beginperiode over de Toy en de latere opvolger, Chameleon reeks. Deze Italiaanse fabrikant heeft verder veel series en modellen die relatief laag starten in het programma, maar aan de andere kant prijstechnisch ook bijna tot aan the Sky is the limit doorlopen. Dat zien we graag want zo kunnen we in veel prijsklassen deze toch wel unieke afwerkingsgraad, materiaalkeuze en weergavekarakter aanbieden. Toch is het niet altijd zo geweest en heeft zelfs dit ambachtelijke en kwaliteitsbewuste merk inmiddels alweer jaren geleden, een flinke uitglijer gemaakt. Ik heb het dan over de toenmalige instap Chameleon en Venere series die rond 2012 grotendeels in China werden vervaardigd. Op het eerste gezicht niets aan de hand zou je denken, maar al snel ontstonden er kwaliteitsissues en een niet voorziene verwatering van het merkimago. Niet verwonderlijk dat de directie al snel spijt kreeg terwijl ook de investeerders onrustig heen en weer begonnen te schuifelen. Alleen kun je zoiets natuurlijk niet meteen weer volledig afschalen. Daarom werden vanaf de Venere S in 2015, de luidsprekers weer geheel in Italië vervaardigd en de rest is geschiedenis. Door slimme en nog verder gestroomlijnde productiemethodes, is het sympathieke luidsprekermerk er gaandeweg in geslaagd om ook in het dure Italië, betaalbare producten te vervaardigen. En alles met volledig behoud van het Sonus faber erfgoed. Wat mij persoonlijk zo aanspreekt aan dit merk, is de nog immer ongeëvenaarde symbiose van het prachtige materiaalgebruik. Hout, leer, metaal zijn hier de toverwoorden. Voeg daarbij het typerende en vermaarde Italiaanse lijnenspel, de vele innovatieve vondsten en natuurlijk de perfect geïntegreerde klankmatige eigenschappen aan toe en er ontstaan producten die je verder nergens anders in deze hoedanigheid vindt. Het is ook gewoon allemaal erg goed in balans en dat geeft een hoge mate een mentale rust en tevredenheid. Gelukkig heb ik ook de eer gehad om de fabriek of beter gezegd atelier een aantal keren in Italië te bezoeken en daar kijk je je ogen uit. Ambacht meets hightech als het ware.”
Amati Homage G5
“En dan mijn onthulling voor deze setup (tromgeroffel). Hoewel je het model al vast vaker hebt gehoord, heb ik voor dit artikel gekozen voor het grootste en duurste Sonus faber model wat wij als iEar’ ‘standaard’ hebben staan. Ik heb het dan over de indrukwekkend goede Amati Homage G5. Niet om lekker te snoeven of wat we hier allemaal wel niet hebben staan, maar vooral omdat ik vind dat in deze top high-end luidsprekers alle merktyperende aspecten zo mooi samenkomen. Met 118 cm hoogte, 41 cm (met de uitstekende voeten) breedte en 51 cm diepte, is het op zich geen kleine jongen. Maar door de typerende, taps toelopende luit vorm en de geraffineerde styling, komt het model in werkelijkheid een stuk slanker en meer compact over dan je zou verwachten. Het gaat hier trouwens om een 3,5-weg systeem dat is voorzien van vier luidsprekerunits. De tweeter is daarbij een softdome van 28 mm, de unit voor het middengebied is 15 cm met conus van natuurlijk vezelmateriaal en neodymium magneetsysteem. Terwijl het systeem voor het laag wordt gecompleteerd met cellulose/synthetisch schuimconussen en een dubbele wooferconfiguratie van 220 mm met dual drive motorsysteem. De Amati Homage is gesloten voor het middengebied, terwijl het laag wel kan ademen middels een Stealth Ultraflex (soort basreflex) configuratie. De luitvormige kast met zijn houtwerk, bestaat uit meerdere lagen fineer met een hoogglans lakafwerking, beschikbaar in onder andere Graphite Wood, Wengé en Red Wood – wat de speakers een warme, klassieke en luxe uitstraling geeft.”
Toch weer McIntosh?
Terwijl we opstaan en naar de opmerkelijk grote luisterruimte lopen, zie ik de Amati’s in volle glorie staan. Uitgevoerd in wengé is het echt zo’n mooi gedistingeerd stijlicoon. Het straalt klasse en kwaliteit uit zonder dat nadrukkelijk van de daken te schreeuwen. Als aansturing heeft Freek voor het eveneens iconische merk McIntosch gekozen en dat vind ik in eerste instantie wel een beetje een open deur. Want het merk met zijn beroemde ijsblauwe meters, behoort namelijk bij hetzelfde overkoepelende concern Fine Sounds als Sonus faber. “Ik dacht dal dat je hier een opmerking over zou maken,” zegt Freek. Ja, het is inderdaad van dezelfde organisatie en in Nederland dezelfde distributeur afkomstig. En ja, we hebben hier bij iEar’ nog veel meer mooie merken die zo’n Amati Homage anders maar ook perfect kunnen aansturen. De reden dat ik toch voor McIntosh heb gekozen is vanwege de synergie tussen deze producten. Sonus faber ontwikkelt hun luidspreker met talloze merken, maar óók gebruikmakend van het ‘blauwe meter’ merk. Ik wil je voor de luistersessie de woorden niet in de mond gaan leggen, maar beide merken vullen elkaar perfect aan. Buiten dat heeft McIntosh een hele mooie combinatie van muzikaliteit, kracht en ‘Harley Davidson’ levensvreugde. Het kan dus tegelijkertijd heel integer en verfijnd klinken, maar je ook luchtgitaar laten spelen en dansen in de kamer. Je zult het zo allemaal kunnen horen.”
To be or not to be
“Ah nu ga je zelfs al Shakespeare citeren dus ben benieuwd met wat voor vraag je komt”. Eigenlijk is die heel simpel. Je hebt dit systeem voor mij samengesteld – waarover zo meer, maar hoe luister je eigenlijk zelf? “Hoewel ik aan de buitenzijde denk ik best rustig overkom, ben ik dat onderhuids toch een stuk minder. Beter gezegd ben ik dus meer een achtergrond luisteraar die tegelijkertijd met andere dingen bezig is, dan iemand die een hele tijd stil en geconcentreerd in een stoel of bank gaat zitten luisteren.” Hier om ons heen staan veel verschillende top luidsprekers in een grote variëteit aan merken. Vertaalt zich dit bij jou ook door in een keuze van een bepaald merk of merken? “Absoluut! Ik mag dan aanbieder zijn van vele mooier merken, maar ieder van hen spreekt ook een specifieke doelgroep aan. Sommige van deze luidsprekers – want daar hebben we het nu over – zijn heel pregnant en trekken ondanks hun hoge kwaliteiten sterk de aandacht. Ze zijn dus ideaal voor mensen die volledig in de weergave op willen gaan en er niets anders bij willen doen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook merken die veel meer op de achtergrond zijn en nooit in negatieve zin de aandacht mogen trekken. Die zijn voor absolute rust en ontspanningszoekers. Wat ik zo mooi vind aan de Sonus faber Amati Homage G5, is dat hij grosso modo tussen alle genoemde werelden in beweegt. Dus de informatiedichtheid van merk A, de contrastverhoudingen van merk B, het tonale evenwicht van merk C en de rust van merk D. Doordoor kunnen we samenvattend over een enorm evenwichtige weergave spreken. En ja, dit past toevallig ook heel goed bij mij als type luisterraar.”
De opstelling
Voor deze uitgewogen opstelling heeft iEar’ de volgende apparaten in stelling gebracht. Het rack en de twee plateau’s waar beide mono eindversterkers op staan opgesteld, zijn afkomstig uit de Finite Elemente Pagode Master Reference serie. Ik gebruik deze racks in mijn eigen luisterruimte ook en ze behoren nog steeds bij de best klinkende op de markt. Een prachtige start. Als voorversterker dient de uit twee apparaten bestaande top of the line McIntosh C12000. Een zeer hoogwaardig product dat ik de afgelopen jaren in verschillende configuraties en met gebruik van buizen op zijn merites heb kunnen beoordelen. Wat mij daarvan is bijgebleven is een hele fraaie, verfijnde drive, doorzicht en openheid die altijd natuurlijk blijven en een groots en gelaagd stereobeeld wat staat als een huis. Binnen dit systeem speelt de MCD600 sacd/cd-speler digitale conserven af, terwijl een paar buitengewoon krachtige MC1,25KW mono eindversterkers voor de stroomoverdracht naar de luidsprekers dient. Bekabeling is afkomstig uit de Reference Serie van het Duitse Inakustik en volgens Freek is dat een absolute aanrader. Even iets om in de gaten te houden dus, want ook de betaalbare modellen vond ik jaren geleden bij een test al bovengemiddeld goed presteren. Last but not least is er ook nog een fraaie platenspeler van Duitse Transrotor aan deze set toegevoegd. Het gaat daarbij om de Belinni TMD. Een platenspeler die samen met de TRA 9 arm, de Konstant M1 Reference voeding en Transrotor MC Figaro element, later in deze sessie een absolute smaakmaker zou blijken. Als phonotrap dient tenslotte de ingebouwde schakeling van de C12000 voortrap en dat is gezien de topmodel status nu niet bepaald en toegift.
The proof of the pudding is in the eating
Een systeem kan er nog zo mooi uitzien, uiteindelijk gaat het vooral om de praktijktest en luisterervaringen. Zoals ik in het begin van dit verhaal al vertelde is de high-end ruimte bij iEar’ mooi groot, maar gelukkig niet te kolossaal. Hierdoor blijf je gevoelsmatig nog steeds het gevoel van een reële en meer knusse thuisomgeving behouden. Iets waar ook de moderne inrichting met zwarte meubelelementen, de twee grijze zitbanken en een recent aangebrachte blankhouten latten achterwand aan bijdraagt. Zoals het hoort is waar nodig de akoestiek aangepakt, maar heeft dit gelukkig niet geleid tot een te dode omgeving of een ruimte die is bezaaid met basstraps, diffusie en absorptie elementen. Aangezien de setting ten tijde van mijn bezoek alleen fysieke cd’s of lp’s af kan spelen en er geen streamer staat opgesteld, ben ik niet in staat van eigen software gebruik te maken. Maar geen nood, want zowel in de cd-lade van de McIntosh als op het plateau van de Transrotor, wordt het album The Sound Primare Vol.1 gedraaid. Een uitvoering vol met nummers die ik wél goed ken, waaronder het pulserende Crystal Ball van Carolin No, het donkere en intrigerende Perfect Darkness van Fink, het spontane en dynamische Come Together van Musica Nuda en de nodige jazz (Manu Katché) en klassiek van (Ebene Quatuor).
Luisteren
Wanneer Freek van start gaat met het overbekende Crystal Ball, is de toon meteen gezet. Want dit is niet alleen een Sonus faber ontwerp uit het hogere prijssegment, maar ik begrijp ook meteen waarom Freek voor de Amati Homage heeft gekozen. Het is vooral het nagenoeg perfecte evenwicht wat mij meteen treft. Diep doorlopend, ademend (heel belangrijk) laag wat waar nodig krachtig uit kan halen, maar nooit of te nimmer dun, dik of opgeblazen overkomt. Het is net een V8 brandstofmotor of tegenwoordige EV die mede door de krachtige eindversterker, over schier eindeloos vermogen en koppel beschikt. Maar dan wel meer Bentley en Aston Martin dan een Ferrari of Lamborghini hypercar. Het midden en hoog sluiten hier perfect op aan en bezitten een heel melodieuze en ‘humane’ inslag. Het klinkt daarbij natuurlijk en realistisch op de door Sonus faber beoogde onopvallende wijze. Daarmee bedoel ik niet dat het saai en tam klinkt, maar dat klasse en kwaliteit aanwezig zijn, zonder enige opdringerigheid of nadruk. Hoewel de MCD 6000 sacd/cd-speler zich kranig weert, moet ik zeggen dat hij achteraf toch een stapje te licht is voor deze setting. Iets wat vooral opvalt als we overgaan naar de Transrotor platenspeler. Want meteen nemen de afmetingen van het virtuele podium flink toe, is de weergave meer vlezig, is er meer betrokkenheid en speelplezier bij de muzikanten en schuif ik (nog) meer richting puntje van mijn stoel, of in dit geval bank. Op deze wijze breng ik een bijzonder aangenaam uur door, vliegt de tijd voorbij en wordt de techniek al snel naar de achtergrond verdrongen. Voor mij is de kwaliteit van een set altijd het beste te toetsen aan de mate dat ik de techniek vergeet. Uiteraard heb ik eerst aandachtig naar de verschillen tussen beide media geluisterd. Niet omdat het mijn doelstelling was, als meer dat ik het een best opvallend verschil vond. De duurdere platenspeler was hier echt superieur. Wat niet wegneemt dat ik ook van de digitale schijfjes heerlijk heb genoten.
Conclusie
Wat een leuke andere insteek is deze Sonus faber ‘verrassingssessie’ bij iEar’ Tilburg gebleken. Een gebeurtenis waarbij de winkel de vrije hand had om binnen de opdracht van een vooraf bepaald merk, een luidsprekermodel naar keuze te laten horen. Waar sommige aanbieders wel eens kunnen ‘blijven hangen’ in wat ze zelf mooi vinden, heeft deze detaillist het veel breder getrokken. Zelden zijn in een hifi winkel qua luidsprekeraanbod de klankmatige contrasten zo groot dat je qua smaakspectrum echt van de ene naar de andere kant kunt verplaatsen. Dit vraagt niet alleen veel kennis voor de systeemsamenstelling, maar ook een groot aanbod qua elektronica voor de aansturing. Aspecten die bij iEar’ in ruime mate aanwezig zijn. Voor wat betreft de Sonus faber Amati Homage G5 setting, heeft het team denk ik voor een grote groep mensen op precies de juiste knoppen gedrukt. Je kunt namelijk zowel op de achtergrond als ook geconcentreerd, op natuurlijke wijze de aanwezige muzikale spanningsbogen prachtig ervaren. Vooral de enorme veelzijdigheid en de pure klasse qua materiaalgebruik, is wat deze prachtig gebalanceerde set zo onweerstaanbaar maakt. Oftewel een top setting voor de moderne muzikale alleseter.
Fotografie: Werner Ero
Prijs
Sonus faber Amati Homage G5 € 40.998,- per paar
iEar’, tel: 088-5443510, email: info@iear.nl, www.iear.nl
