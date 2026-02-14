Verslag: ISE 2026 – Meer bezoekers dan ooit!

Met 92.170 bezoekers brak de 2026-editie van ISE alle records. Daarvan kwamen niet minder dan meer dan 55.000 al op de eerste dag op bezoek, een enorm aantal. Het is immens veel, maar door extra ruimtes in beslag te nemen steeg het aantal vierkante meters ook naar 101.000 m2. Die vierkante meters werden in beslag genomen door 1.751 exposanten, bijna 20 procent meer dan vorig jaar. Het was er soms wel héél druk, maar door de pientere opbouw van het Fira-complex kon je altijd wel de luwte opzoeken. De ISE-organisatie steekt duidelijk veel tijd in het uitpluizen van het grondplan.

De ISE-bezoekersaantallen zijn heel indrukwekkende cijfers, zelfs vergeleken met de grootste hifi-shows als High End en Audio Video Show Warschau. Jawel, CES en IFA bereiken meer bezoekers, met het verschil dat ISE echt enkel professionals welkom heet. De focus op alles wat min of meer ‘pro’ betekent, is natuurlijk een enorme spreidstand. De hal met enorme displays voor voetbalstadiums en schermen voor eventlocaties is iets heel anders dan de ruimte rond communicatiesystemen bijvoorbeeld. Die diversiteit is heel boeiend, al is het onmogelijk om alles te overschouwen. In dit artikel gaan we ons vooral concentreren op audio. Wat overigens niet enkel custom install betekent, want op en buiten de show kregen we ook briefings over aankomende hifi-producten. Dat lijkt misschien vreemd, maar voor een hifi-merk houdt het steek. ISE lokt namelijk veel distributeurs en dealers die zowel projecten uitvoeren als traditionele audio verkopen. Vooral audio hier dus, al bleven we ook soms met open mond kijken naar sommige demonstraties van slimme technologieën. Zoals het prototype van de transparante tv die Bang & Olufsen toonde of het verbluffende lichtsysteem van Lutron. Bij die laatste doorliepen we virtueel een dag in een huis, met gesimuleerde zonlicht dat je niet van echt kon onderscheiden. Het was héél knap, met name om te ontdekken hoe de juiste verlichting een schilderij veel tastbaarder en gedetailleerd kon doen lijken.