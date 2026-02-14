Verslag: ISE 2026 – Meer bezoekers dan ooit!

Integrated Systems Europe is niet enkel een enorm grote beurs, het is ook een heel diverse. Smarthome, professionele audio en video, immense displays, inbouwgeluid en zelfs een streepje hi-fi vind je terug in het immense Fira-gebouw in Barcelona. Dit jaar trok ISE een recordaantal bezoekers.
Met 92.170 bezoekers brak de 2026-editie van ISE alle records. Daarvan kwamen niet minder dan meer dan 55.000 al op de eerste dag op bezoek, een enorm aantal. Het is immens veel, maar door extra ruimtes in beslag te nemen steeg het aantal vierkante meters ook naar 101.000 m2. Die vierkante meters werden in beslag genomen door 1.751 exposanten, bijna 20 procent meer dan vorig jaar. Het was er soms wel héél druk, maar door de pientere opbouw van het Fira-complex kon je altijd wel de luwte opzoeken. De ISE-organisatie steekt duidelijk veel tijd in het uitpluizen van het grondplan.
De ISE-bezoekersaantallen zijn heel indrukwekkende cijfers, zelfs vergeleken met de grootste hifi-shows als High End en Audio Video Show Warschau. Jawel, CES en IFA bereiken meer bezoekers, met het verschil dat ISE echt enkel professionals welkom heet. De focus op alles wat min of meer ‘pro’ betekent, is natuurlijk een enorme spreidstand. De hal met enorme displays voor voetbalstadiums en schermen voor eventlocaties is iets heel anders dan de ruimte rond communicatiesystemen bijvoorbeeld. Die diversiteit is heel boeiend, al is het onmogelijk om alles te overschouwen. In dit artikel gaan we ons vooral concentreren op audio. Wat overigens niet enkel custom install betekent, want op en buiten de show kregen we ook briefings over aankomende hifi-producten. Dat lijkt misschien vreemd, maar voor een hifi-merk houdt het steek. ISE lokt namelijk veel distributeurs en dealers die zowel projecten uitvoeren als traditionele audio verkopen. Vooral audio hier dus, al bleven we ook soms met open mond kijken naar sommige demonstraties van slimme technologieën. Zoals het prototype van de transparante tv die Bang & Olufsen toonde of het verbluffende lichtsysteem van Lutron. Bij die laatste doorliepen we virtueel een dag in een huis, met gesimuleerde zonlicht dat je niet van echt kon onderscheiden. Het was héél knap, met name om te ontdekken hoe de juiste verlichting een schilderij veel tastbaarder en gedetailleerd kon doen lijken.
Denemarken domineert
DALI zet al enkele jaren sterk in op custom install, in de eerste plaats met verschillende families Phantom inbouwspeakers. Stilaan komt daar ook CI-apparatuur bij. Dit jaar presenteerde het Deense bedrijf de Phantom CI Amp-4125 DSP, een rack-mounted klasse D-versterker met 4 x 125W (of 2 x 250W in bridge modus). Zoals bij de bij de CI Amp-4750 DSP, is de nieuwe versterker via de webbrowser in te stellen. Het komt standaard met speakerpresets voor alle DALI CI-speakers, zodat de versterker meteen optimaal de luidsprekers aanstuurt.
In Barcelona vierde het merk ook feest. De immense SUB V-16F die op High End München werd voorgesteld, ontving tijdens ISE de officiële THX Dominion-label. DALI is daarmee een van de eerste luidsprekerbouwers – na Perlisten – die het Dominion-certificaat ontvangt. Hoewel DALI vooral de nadruk lag op custom install-producten, had het toch ook speakers uit de nieuwe betaalbare SONIK hifi-lijn meegebracht.
Nieuwe richting
Die andere THX Dominion-aanhanger, Perlisten, had iets verder een grote stand met veel nieuws. Er waren veel inbouwmodellen te zien natuurlijk, maar ook een aankomende lijn opbouwspeakers. De X Series is helemaal nieuw en is gemaakt om bijvoorbeeld naast de televisie te hangen. Wat er mooi kan uitzien, dankzij de aluminium behuizingen. Er zijn verschillende X-modellen die vanaf juni beschikbaar zijn, voorzien van een knap systeem dat het ophangen eenvoudiger moet maken dan meestal het geval is. De X Series komt naast de bestaande S, T en A-lijnen. Wie trouwens goed oplette, zag in een hoek een heel speciale editie van de S7t in High Gloss Gunmetal – prachtig!
Perlisten kent iedereen als luidsprekerbouwer, op ISE toonde het ook klaar te zijn om zich aan apparatuur te wagen. De DSP 3000 en DSP 1500 hebben een heel specifiek doel: subwoofers beter integreren, voornamelijk in 2-channel systemen met versterkers die geen subcontrols hebben.
Buiten is het ook leuk
We hoorden het bij verschillende fabrikante: buitenspeakers zijn heel belangrijk. Het was een belangrijke trend op ISE dit jaar, met verschillende merken die weerbestendige inbouwspeakers of losse toestellen toonden voor buitenruimtes (zoals aan het zwembad) of in de tuin. Sonance demonstreerde bijvoorbeeld het 8.1 Landscape Series System, dat werkt met acht satellietspeakers en subwoofers in de grond. Bij Elipson zagen we naast de nieuwe interpretatie van de iconisch Planet-speaker, de Planet L Performance, een buitenversie van deze bolle speaker die je gewoon in de grond kunt prikken.
Een andere trend is de sterke opkomst van speakers die je in een muur bouwt en die achteraf kunt bepleisteren. Nadien zie je dus geen speaker hangen, er is geen rooster of opening. JBL, Sonance en Stealth Acoustics zijn op dat vlak bekende namen, en ook hier op ISE pakte ze met hun producten uit. Stealth Acoustics combineerde beide trends: ze toonden de Stingray-speakers die je onzichtbaar buiten op een terras of patio kunt plaatsen.
Veel te horen bij Harman Luxury
Harman Luxury is een groep dat veel grote namen uit de hifi-wereld omvat. Een sterkhouder is natuurlijk JBL, een bedrijf dat begon met het leveren van audiosystemen aan bioscopen. Het heeft dus een sterke professionele en custom install-kant, zeker JBL Synthesis. Die laatste had heel veel te vertellen. Voor thuisbioscoopbouwers presenteerde het negen nieuwe speakermodellen, wat een van de grootste lanceringen voor het merk is in jaren. Het gaat om vier SCL-XL-modellen met de SCL-2XL als grootste. Met vier 8-inch woofers met in het midden een compressiondriver is het een indrukwekkende speaker voor grotere bioscopen. Het idee achter de lijn is dat tussen elk model op gelijke afstand van de volgende staat, zodat installateurs vlot projecten kunnen schalen. Vier andere nieuwe JBL Synthesis-speakers zijn on-wall-modellen voor de Europese markt. Ze bieden een alternatief voor situaties waar er geen gaten in de muren mogen gemaakt worden.
Tegelijkertijd verschijnen er drie discrete componenten: twee AV-processors met Dirac (incluis ART) die 16 kanalen (SDP-60) of 24 kanalen (SDP-70) bieden. Je combineert deze met aparte eindtrappen. Maar wie toch een oplossing in één doos zoekt, heeft nu de SDR-40 AV-receiver. Het verwerkt 16 kanalen, waarvan 9 versterkt. Het gaat dan om klasse G-technologie, geleend bij Arcam.
Vertellen en statisch tonen is ok, maar Harman liet bezoekers vooral hun producten ook ervaren. In gesloten sessie in een tijdelijke bioscoop konden bezoekers clips van ‘Ballerina’ en ‘Matrix Resurrections’ beleven met geluid geleverd door de SDA7120 respectievelijk de SDP-80-processor en vijf SDA2200’s, een SDP7120 en MA-4D. Het waren korte demo’s, maar wel héél erg de moeite.
De gele streep
Arcam zelf had ook veel te vertellen op ISE. Na het succes van de Radia-stereoproducten met hun moderne design gekenmerkt door een gele streep, komt er nu een Radia AV-lijn die in Barcelona mooi uitgesteld werd. Het bestaat uit drie AV-receivers (AVA15, AVA25 en AVA35), de AVP45-processor en twee meerkanaalsversterkers (PA4 en PA9). Zoals bij de stereoproducten zijn de instapmodellen van de receivers en de eindtrappen klasse D-versterkers, terwijl de duurdere edities klasse G-versterking hanteren. De AV-receivers en de AVP45 komen bovendien met een groot scherm.
Helemaal onverwacht presenteerde Arcam op de show zelfs een speakerlijn. Geen CI-speakers, neen, echte hifi-torens en -boekenplankspeakers. Voor wie het merk enkel kent als bouwer van bronnen en versterkers misschien vreemd, maar in het verleden bouwde Arcam al eens luidsprekers. Zo ambitieus als met de nieuwe Radia-lijn – klinkt vertrouwd, niet? – heeft Arcam het echter nooit aangepakt. De speakerfamilie bestaat uit twee vloerstaanders, twee boekenplankspeakers, een center en een subwoofer. Om ze perfect te laten passen met de Radia-apparaten, krijgen ze een gelijkaardig design – incluis geel streepje. Ook interessant is dat de hoogste Radia-toestellen (zoals de SA45) via de AEQ-functie geoptimaliseerd kunnen worden voor een bepaalde Radia-speakermodel. Op ISE konden we ze helaas niet beluisteren, maar het staat zeker en vast op de planning!
KEF plant veel
ISE voorzag dit jaar een aantal luisterruimtes waar meer hifi-centrische systemen opgesteld stonden. Een mooi systeem bestond uit de zeldzame Abbey Road-versie van de Bowers & Wilkins 800 D4 die gehuwd werd met de Marantz Model 10-componenten – een high-end systeem dat je niet zou verwachten op een ‘pro’ event als ISE.
Zoals altijd waren er een aantal audiomerken die liever niet in de Fira een stand bouwden. KEF bijvoorbeeld, presenteerde naar goede gewoonte heel wat in een nabijgelegen hotel. Over het meeste mogen we je helaas niets vertellen, want nog voor een aantal maanden onder embargo. Maar er komt iets heel luxueus en unieks op ons af. Wat wel al verteld mag worden is dat de integratie tussen de XIO-soundbar en een paar LSX rond is, zodat je die geweldige soundbar kunt combineren met een paar draadloze speakers voor achteraan. In hetzelfde hotel vonden we ook Hegel, die vooral de H150 in de kijker zette. Ook hier is het wachten op een aantal nieuwe producten…
Supersonido
Om te zien wat Premium Audio Company – Klipsch en Onkyo – op de planning hebben staan, trokken we naar een van de knapste hifi-winkels ooit, Supersonido in Barcelona. Daar had PAC alle nieuwe producten opgesteld voor distributeurs en dealers, en een verdwaalde journalist of twee. Hier hebben we heel intrigerende demo’s gehoord, onder meer van de nieuwe generatie The Fives, The Sevens en The Nines. Deze actieve speakers zijn helemaal vernieuwd en komen zelfs met Dirac. Er is hard aan gesleuteld, waardoor vooral die kleine The Fives heel wat krachtiger klinkt dan voorheen. Mooi design ook.
Klipsch en Onkyo zijn alle twee in 1946 opgericht. Dit jaar is het dus hun tachtigste verjaardag, wat beiden echt gaan vieren. Zo komt er een speciale editie met houtafwerking van de Onkyo Muse-versterkers, de nieuwe alles-in-één streamingversterker met Axign-versterking die net is voorgesteld. In Supersonido hoorden we de Muse Y-50 op Klipsch-speakers, en dat maakte een heel goede indruk. Verwacht van Klipsch dit en volgend jaar nog veel, waaronder luxe-hoofdtelefoons en veel nieuwe speakers. Onkyo? Die hebben heel mooie plannen voor helemaal gemoderniseerde AV-receivers. Maar dat duurt nog wel tot 2027.
Een buis in de kast
We liepen met Benelux-importeur Quartz AV langs op de Sonance-stand. Deze CI-luidsprekerbouwer is in Europa niet zo bekend als in de Verenigde Staten. Nochtans bouwen ze wel heel innovatieve oplossingen, zoals de Powerpipe X-subwoofers die ontworpen zijn om in een kast te worden geplaatst. De sub eindigt in een flexibele buis die je naar een verluchtinggleuf kunt leiden, zodat je toch nog een soort open design krijgt met beter gedefinieerde bassen. Indrukwekkend waren ook de VX Ultra Thinline-speakers die ongelooflijk dun zijn. Dat is belangrijk bij inbouw, waar vaak een diepte van minstens 10 cm nodig is. Sonance presenteerde echter een 6-inch inbouwspeaker (VX52R UTL) met maximale diepte van 3,57 cm! Het merk had nog veel meer te tonen, ons oog viel nog verder op de Blaze by Sonance-versterkers. Het gaat om rackoplossingen die via DSP-controls helemaal aangepast kunnen worden en gebruikmaken van klasse D-modules van Pascal. Ook knap: de luxe iPad-houders van IPORT, incluis magneetsysteem. Ook makers van dergelijke accessoires die een smarthome tot in de details mooi maken, zijn in grote getallen in Barcelona te vinden.
Multiroom-platforms
Bluesound en Sonos zijn bij uitstek merken die op consumenten mikken, zou je denken. Maar de lucratieve CI-markt, die vooral in Noord-Amerika immens is, links laten liggen zou niet wijs zijn. Sonos was lang officieus in de professionele markt present, omdat hun app door gebruikers geliefd was en je Sonos makkelijk in smarthomeplatforms kon integreren. Je kon zo allang brackets kopen om een Sonos Amp in een rack te stoppen, bijvoorbeeld. De laatste jaren speelt het uitdrukkelijker in op de CI-markt. Eerst door samen te werken met Sonance om hun Architectural speakers te creëren, later door speciale producten voor die markt uit te brengen. Er was al een PoE-editie van de Era 100, in Barcelona pakte het uit met de Amp Multi, een versterker die in een 19-inch rack past en acht versterkte outputs biedt (125W aan 8 Ohm) tot 24 Architectural-luidsprekers te sturen in tot vier zones.
Bluesound mikt al langer op de professionele markt, zowel residentieel als de zogenaamde hospitality-markt. Op ISE 2026 toonde het een nieuwe Bluesound-applicatie voor integrators zodat zij snel meerdere BluOS-apparaten kunnen configureren, naast voorbeelden van hoe je BluOS-apparaten kunt inzetten. Naast nieuwe Bluesound-speakers, waren er demonstraties met zustermerken, zoals met muurspeakers van PSB.
Innovatie met tv’s
Nieuwe tv-modellen werden in januari op CES getoond. Of toch een aantal, want tv-fabrikanten spreiden tegenwoordig liever hun aankondigingen. Op ISE draait het meer om projectie en integratie, soms heel high-end oplossingen. De enorme opvouwbare schermen van C’Seed bijvoorbeeld, die zelfs geschikt zijn om een film te bekijken terwijl je dobbert in je zwembad of verpoost op het dek van je jacht.
Zoiets is niet voor iedereen, net als een aparte thuisbioscoop. Wel waren er op verschillende stands heel interessante oplossingen om tv en audio echt tot een geheel te maken. De Canvas HiFi bijvoorbeeld, dat twee jaar geleden een EISA Award won. Het Deense bedrijf heeft een fan gevonden in Samsung, die in steeds meer landen een bundel gaat aanbieden waarbij een Canvas-geluidssysteem gecombineerd wordt met een Samsung-tv met daarrond een mooie aluminium kader.
Bij het Belgische Basalte viel er de Concerto TV-stand te ontdekken, dat een speakerbehuizing met een mooie aluminium behuizing naadloos vastmaakt aan een 65-inch tv van LG. Basalte presenteerde ook de Miro Pro, een universele afstandsbediening die zoals gewoonlijk bij het merk heel luxueus afgewerkt werd.
Focal haalde inspiratie bij zustermerk Naim om de Mu-So Hekla te creëren. Het lijkt sterk op de Mu-So alles-in-één-systemen, en zit conceptueel ook in die hoek. Ook het steengoede streamingplatform en app van Naim wordt gebruikt. Maar het is een breder en nog knapper afgewerkt product dat 15 drivers en 660 Watt inzet om Dolby Atmos-geluid te bieden.
3D is helemaal terug
Neen, tv-fabrikanten gaan niet weer proberen ons te overtuigen om thuis een 3D-bril te dragen. Bij de digitale signage-afdelingen is het verhaal anders. Bij LG zagen we zo een overtuigend hologram van een vrouw die een speech gaf. De glazen doos errond brak de illusie wat, maar toch was het indrukwekkend. Samsung zet nog sterker op 3D in, met Samsung Spatial Signage dat de 3D Plate Technology gebruikt om een winkeldisplay te creëren die er heel levensecht uitziet. Een eerste product is een 9:16 85-inch scherm dat rechtstaat, handig om bijvoorbeeld in een kledingwinkel een beeld van een bezoeker te tonen maar dan met een nieuwe outfit aan.
Als rondloopt op ISE, zijn er waanzinnig veel schermen die je aandacht willen trekken. Samsungs 130-inch micro-RGB screen was er zo een, dankzij een ongelooflijke helderheid. Hisense pakte dan weer uit met enorme schermen zonder randen en extreme scherpte. Bij het merk bleven we heel even vol bewondering kijken naar de L9Q UST-projector. Niet nieuw, maar de gouden afwerking om de samenwerking met Devialet te signaleren maakt dit een van de opvallendste en toch stijlvolle projectors ooit. Maar het ongelooflijkste was toch de Ultra Low Power Art-display waarmee TCL pronkte. Bij tv’s zoals The Frame van Samsung of LG’s ART TV wordt kunst getoond op momenten dat de televisie niet gebruikt wordt. Maar als je goed kijkt, zie je dat geen echt kunstwerk is. Er ontbreekt textuur en detail, en bovendien geeft een lcd- of OLED-scherm te veel licht.
TCL gebruikt echter een unieke ultra-low power oxide-gebaseerd LCD-technologie met een heel lage refreshrate. Niet alleen zou het energieklasse A zijn – handig bij een scherm dat altijd aanstaat – het zag ook hyperrealistisch uit. Bij sommige beelden zag je op een meter of twee afstand niet dat het een display was. Of hoe een scherm dat net niet probeert zich te outen als een display ergens indrukwekkender was dan die lichtshows op de gigantische buitenschermen een paar meter verder!
