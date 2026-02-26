Waarom je volgende tv misschien wel mat is (en kan zingen)

Zien we de film, of onszelf?

Het is een klassiek dilemma. Je koopt de duurste oled-tv van het moment, zet de nieuwste blockbuster aan, en zodra er een spannende scène in een donkere grot begint… zie je jezelf de zak chips leegmaken in de weerspiegeling van het scherm.

Team glans: De diepte in

Lange tijd was de ongeschreven regel: high-end is glossy. Een glanzende afwerking laat het licht van de pixels direct en ongefilterd naar je ogen reizen. Dat zorgt voor dat diepe, ‘inktzwarte’ effect en kleuren die van het scherm spatten. In een volledig verduisterde thuisbioscoop is dit nog steeds de onbetwiste kampioen. Maar laten we eerlijk zijn: de gemiddelde Nederlandse woonkamer heeft ramen, lampen en witte muren die maar wat graag terugzwaaien vanaf je scherm.