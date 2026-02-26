Achtergrond Tips en advies Beeld

Waarom je volgende tv misschien wel mat is (en kan zingen)

26 februari 2026 3 Minuten 0 Reacties
TCL mat tv

De tijd dat we een nieuwe televisie puur uitzochten op basis van het aantal pixels, ligt inmiddels achter ons. Of een scherm nu 4K of 8K is, zie je vanaf de bank vaak niet eens meer. De echte revolutie van de afgelopen maanden vindt ergens anders plaats: aan de buitenkant. We zitten midden in een strijd tussen 'glans' en 'mat', en ondertussen verandert het frame van je tv in een muziekinstrument. Voor de lezer van FWD.nl die niet alleen naar specs kijkt, maar ook naar hoe een toestel in de woonkamer presteert, zijn dit de trends om in de gaten te houden.

Zien we de film, of onszelf?

Het is een klassiek dilemma. Je koopt de duurste oled-tv van het moment, zet de nieuwste blockbuster aan, en zodra er een spannende scène in een donkere grot begint… zie je jezelf de zak chips leegmaken in de weerspiegeling van het scherm.

Team glans: De diepte in

Lange tijd was de ongeschreven regel: high-end is glossy. Een glanzende afwerking laat het licht van de pixels direct en ongefilterd naar je ogen reizen. Dat zorgt voor dat diepe, ‘inktzwarte’ effect en kleuren die van het scherm spatten. In een volledig verduisterde thuisbioscoop is dit nog steeds de onbetwiste kampioen. Maar laten we eerlijk zijn: de gemiddelde Nederlandse woonkamer heeft ramen, lampen en witte muren die maar wat graag terugzwaaien vanaf je scherm.

Samsung anti glare

Team mat: Rust aan de ogen

Sinds kort zien we een enorme comeback van de matte coating, maar dan wel in een hightech-jasje. Vergeet die korrelige computerschermen van vroeger. De nieuwste ‘glare-free’ schermen gebruiken nanostructuren die invallend licht simpelweg uit elkaar slaan. Het resultaat? Geen scherpe reflecties van die felle leeslamp meer.

Het interessante is dat dit de tv veel meer als een schilderij aan de muur laat voelen. Het beeld oogt rustiger en natuurlijker. Critici vonden mat vroeger ‘saai’ omdat het contrast een fractie minder intens lijkt, maar met de huidige helderheid van moderne schermen merk je daar overdag eigenlijk niets meer van. Het is een keuze tussen de puristische bioscoopervaring (glans) en dagelijks kijkcomfort in een lichte kamer (mat).

Design met een stem: Wanneer het frame gaat zingen

Naast de discussie over het oppervlak, gebeurt er iets interessants met de behuizing. We willen onze tv’s steeds platter, maar we willen ook dat het geluid indruk maakt. Dat is natuurkundig gezien een drama: platte kastjes betekenen kleine speakertjes en een blikkerig geluid.

Het scherm als luidspreker

Fabrikanten lossen dit nu op een bijna magische manier op. In plaats van ergens onderin een speakertje te proppen, gebruiken ze ‘actuatoren’ die de achterkant van het paneel zelf laten trillen. Je scherm wordt dus eigenlijk één grote luidsprekerconus. Het grote voordeel? Als een acteur links in beeld praat, komt het geluid ook echt daar vandaan. Dat zorgt voor een veel logischer geluidsbeeld dan een soundbar die alles vanaf dertig centimeter lager de kamer in slingert.

Sony acoustic surface

Audio-esthetiek

Ook het frame zelf krijgt een make-over. We zien steeds vaker dat de rand van de tv bekleed is met luxe stoffen of trillingsvrij aluminium. Dit is niet alleen voor de sier; het frame doet nu dienst als klankbord. Door de speakers naar de zijkant of zelfs naar boven (voor dat ruimtelijke Dolby Atmos-effect) te richten, wordt de hele tv een audio-object. Geen gedoe met extra kastjes en kabels meer als je dat niet wilt; de tv is in zijn eentje al een klein concertgebouw.

Design is de nieuwe specificatie

De trend is duidelijk: we kijken niet meer alleen naar wat er in de processor gebeurt, maar hoe de tv zich gedraagt in onze leefomgeving. De keuze voor een mat scherm kan voor jouw woonkamer een grotere upgrade zijn dan de overstap naar een duurdere beeldtechniek. En nu het geluid eindelijk volwassen wordt zonder dat je je hele interieur hoeft te verbouwen met losse speakers, wordt de televisie echt een onderdeel van je huis in plaats van een storend zwart vlak aan de muur.

